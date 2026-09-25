Suomi! Kometa děkuje svým Finům. Fyzicky strašně těžké, ulevil si Kunc. Diváci ho potěšili
Čas Finů. Útočníci Arttu Ilomäki a Robert Leino dali své první góly v sezoně, což vedlo k triumfu Komety 4:2 v Olomouci. Brněnský soubor bral podruhé po sobě tři body, v obou případech měl v bráně Eugena Rabčana. A v útoku Michala Kunce, který se na skok vrátil tam, kde se odrazil do reprezentace, do zámoří a nakonec ke štaci v rodném Brně. „Nemá to chybu,“ lebedil si.
Byl to klasický zápas těchto moravských rivalů. Urputný, plný soubojů, přetlačování u mantinelu. Mezi dva finské střelce (Robert Leino skóroval dvakrát) vměstnal klíčový zásah Kristián Pospíšil, jenž projel obranou a bekhendem dorazil vlastní střelu. „Rozhodla produktivita, naše naivita a nedůslednost v obraně,“ shrnul asistent poražených Petr Svoboda. „Chytli se nám Fiňáci,“ pochvaloval si jeho protějšek Kamil Pokorný.
Domácí musí litovat druhé třetiny. V ní hráli velmi dobře, ale dojeli na efektivitu. Sice díky souhře Karla Pláška s Jakubem Navrátilem skórovali v přesilovce, ovšem tím jen mírnili na 1:2. Vzápětí je po brejku ztrestal švihem k tyči Ilomäki a hned v nástupu do poslední dvacetiminutovky se podruhé trefil rutinér Leino, letní posila ze švýcarské ligy. Hokejku k tomu tentokrát ani nepotřeboval.
Třiatřicetiletý centr první lajny nastavil proti Zábranského nahození od modré brusli a přesměroval kotouč až za překvapeného Machovského. „Hned se k tomu hlásil,“ usmál se Kunc. „Takové góly platí,“ dodal. Fotbalové zakončení se Olomouckým nelíbilo, zkoušeli protestovat, ale nebylo jim to nic platné. Rozhodčí úder na 1:4 uznali a připravili zbytek duelu o napětí.
Olomoučtí fanoušci po utkání vyvolávali Kunce a Kuska
To se sice snažil rozdmýchat po kontru Daniel Herčík, ale korekce přišla až v 54. minutě. Příliš pozdě na obrat. Mimochodem, asistenci na druhou branku si připsal Jakub Kos, ještě v minulém ročníku hráč protivníka. A třiadvacetiletý Herčík, donedávna eso pardubického béčka v Maxa lize, skóroval podruhé v sezoně. „Maximálně vyrovnaný zápas, Olomouc se snažila střílet ze všech pozic. My jsme dali nějak góly z brejků,“ podotkl Pokorný. „Fyzicky to bylo strašně těžké, odbojovali jsme to,“ ulevil si Kunc.
Brněnští trenéři znovu přeskládali útoky, Kunc se dostal do první lajny k Flekovi a Leinovi. Hledání ideálního složení pokračuje. „Byly tam pasáže, kdy jsme byli horší. Na to se musíme podívat,“ upozornil pětadvacetiletý křídelník. „Podržel nás gólman,“ pochválil Rabčana, jemuž kryl záda Aleš Stezka. Olomoucký kotel po utkání vyvolával Michala Kunce i Silvestra Kuska, dalšího bývalého hráče Mory. „Nějaký pátek jsme tady se Silvou působili. Jsme vděční, že na nás lidé nezapomněli. Bylo to hezké,“ potěšilo ho. „S některými hráči jsem pořád v kontaktu, něco jsme si napsali, řekli během zápasu i po něm.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|4
|4
|0
|0
|0
|19:9
|12
|2
Pardubice
|5
|3
|0
|0
|2
|19:14
|9
|3
Kladno
|4
|2
|1
|1
|0
|13:10
|9
|4
Sparta
|4
|2
|0
|1
|1
|14:11
|7
|5
Č. Budějovice
|4
|2
|0
|1
|1
|8:10
|7
|6
Brno
|4
|2
|0
|0
|2
|13:11
|6
|7
Litvínov
|4
|2
|0
|0
|2
|7:10
|6
|8
K. Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|11:9
|6
|9
Mountfield
|4
|2
|0
|0
|2
|11:10
|6
|10
Plzeň
|4
|0
|2
|1
|1
|10:10
|5
|11
M. Boleslav
|4
|1
|1
|0
|2
|10:13
|5
|12
Liberec
|4
|1
|0
|1
|2
|9:14
|4
|13
Olomouc
|4
|0
|1
|0
|3
|9:14
|2
|14
Vítkovice
|3
|0
|0
|0
|3
|7:15
|0
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