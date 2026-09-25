Lídr rozšlapal labilní Vítkovice, pěti body zazářil Hudáček. Ostuda, zlobil se Treille
Plný počet bodů a výsluní extraligové tabulky. Oceláři dál na zbytek mužstev hledí seshora, jako jediní zůstávají bez porážky. Čtvrté vítězství v sezoně si poměrem 8:2 vynutili na Vítkovicích, dosavadnímu otloukánkovi soutěže. V Ostravě naopak nervozita stoupá, mužstvo znovu ztratilo zprvu dobře rozehranou partii naivními chybami. „Viděli jsme to všichni. Byla to jednoznačná, zasloužená výhra Třince. Pro nás ostuda, která se nemůže stát,“ zlobil se kouč hostů Yorick Treille.
Ten příběh se opakuje, pro Vítkovice až nebezpečně často. Modrobílí vstoupí do utkání aktivně, agresivně, tvoří si šance. Pak ovšem nastane první náznak problémů, plán se skrčí, namočí a stane nečitelným. V současnosti mentálně labilní mančaft pak nedokáže zastavit vodopád potíží.
Přesně to se Ostravanům znovu přihodilo poté, co v Třinci vedli 1:0 zásluhou Jindřicha Abdula. Stejný hráč byl sice kvůli postavení v brankovišti příčinou, proč neplatil už předchozí zásah Joea Leahyho, nicméně i tak se hosté ujali opratí. Disponovali šancemi, extřinecký David Cienciala postupoval sám na branku, před ním Marek Kalus, chráněný mřížkou po zranění v obličeji.
Nic to nebylo platné. Ocelář Filip Pyrochta nahrnul v osmé minutě kotouč za branku, smolný odraz od brusle hlavního rozhodčího však zapříčinil, že Marko Daňo dostal dáreček k pravé tyčce a pohotově zakončil. Připsal si stý gól v extralize, Vítkovice tím zároveň vytrhl ze zástrčky. Během čtyř minut a dvou sekund se prosadili ještě Pyrochta a Daniel Voženílek, absolutně nebráněný při individuálním průniku. S Vítkovicemi bylo zase zle.
Vítkovice se musí co nejrychleji vyhrabat
„Dostali jsme tři rány v průběhu čtyř minut. A spadl nám řetěz. Celkově musíme být lepší, skočit zpátky do sedla. Jediná cesta je práce. V sobotu půjdeme na led. Nechceme tým trestat, ale musíme pracovat na základech naší hry, zvyknout si na ně,“ popisoval hostující trenér Yorick Treille.
„Od nás to bylo dobře zvládnuté utkání od začátku. Pomohli jsme si hodně přesilovkami, tím jsme si zápas ulehčili. Ke konci už to možná chtěli trošku riskovat, nám se otevíral prostor. Napadaly góly. Některé zápasy takové jsou,“ dodal za domácí stranu Michal Kovařčík.
Oceláři v derby oslavili kromě další výhry jeho návrat do elitní formace po otřesu mozku. Důležitý centr přidal gól na 5:1 prudkou ranou v přesilové hře, těch domácí využili pět. Složitější byl extraligový comeback vítkovického gólmana Patrika Švančary, někdejšího brankáře Třince. Při premiéře za ostravský klub tahal kotouč z klece osmkrát, defenziva mu moc nepomohla.
„Prohra určitě nejde za ním. I když jsme se připravovali, Třinec se těžko brání. Pocit je hodně špatnej. Sezona nicméně bude dlouhá, musíme se co nejrychleji vyhrabat. Stačí jeden inkasovaný gól a najednou se přestanou řešit detaily. Nevím, co to je,“ lamentoval kapitán Jakub Zbořil.
Výsledek 8:2 při vítězství Ocelářů nad Vítkovicemi vybízel k individuálním hodům. Hned čtyři hráči domácích si připsali minimálně tři body. Libor Hudáček se zaskvěl bilancí 1+4, první zápisy v třineckém dresu si odškrtnul Filip Pyrochta. Reprezentační zadák zvládl dva góly a dvě asistence.
Nejlepší zápas v dosavadní extraligové kariéře zažil také mladý útočník Ocelářů, teprve dvacetiletý Matěj Kubiesa. Člen druhé formace vsítil trefu a přidal dvě nahrávky. Branku dal paradoxně zlomenou holí.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|4
|4
|0
|0
|0
|19:9
|12
|2
Pardubice
|5
|3
|0
|0
|2
|19:14
|9
|3
Kladno
|4
|2
|1
|1
|0
|13:10
|9
|4
Sparta
|4
|2
|0
|1
|1
|14:11
|7
|5
Č. Budějovice
|4
|2
|0
|1
|1
|8:10
|7
|6
Brno
|4
|2
|0
|0
|2
|13:11
|6
|7
Litvínov
|4
|2
|0
|0
|2
|7:10
|6
|8
K. Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|11:9
|6
|9
Mountfield
|4
|2
|0
|0
|2
|11:10
|6
|10
Plzeň
|4
|0
|2
|1
|1
|10:10
|5
|11
M. Boleslav
|4
|1
|1
|0
|2
|10:13
|5
|12
Liberec
|4
|1
|0
|1
|2
|9:14
|4
|13
Olomouc
|4
|0
|1
|0
|3
|9:14
|2
|14
Vítkovice
|3
|0
|0
|0
|3
|7:15
|0
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