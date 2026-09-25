Řepík pokořil magickou hranici a sahal po hattricku: Byl by hezký, ale není priorita
Zase se připomněl a rozhodl zápas. Útočník Michal Řepík výrazně přispěl k nápravě sparťanského renomé. Svou první trefou Litvínov načal a druhou víceméně dorazil. „Samozřejmě, dá se náskok prohospodařit, ale ve třetí části jsme si to už pohlídali. Vyhráli jsme dobré tři body,“ liboval si 37letý střelec po vítězství 4:1 ve 4. kole extraligy.
Skóroval ránou bez přípravy i lehkou tečí. Nabíjel Matěji Blümelovi, ale měl šancí taky dost a sahal po hattricku. „Byl by hezký, ale není to priorita. Hráli jsme daleko líp než v minulém zápase, ale je to jen jeden zápas. Čeká nás těžký program,“ připomněl sparťanský lídr Michal Řepík, který si v utkání připsal 400. bod v extralize. Hosté urvali druhé vítězství v sezoně, v příštím týdnu je čekají čtyři zápasy.
Trenér Patrik Augusta měl po minulém vystoupení proti výkonu spoustu výhrad. Reakce v Litvínově však byla téměř dokonalá.
„Dá se říct, že jo. Vstoupili jsme dobře do utkání, hráli jsme daleko líp než minule. Něco jsme si řekli v kabině, aby se to neopakovalo. Důležité bylo, že se nám povedl start. Dali jsme góly a ve třetí třetině si to pohlídali.“
Zlepšili jste práci před brankou, vy jste dal gól zblízka a pak tečí.
„Právě jsme si říkali, že jsme hráli hodně po obvodu a že se chceme tlačit do brány, což se nám povedlo. Ale je to jen jeden zápas, musíme se soustředit na další a pokračovat takhle dál.“
Dobře jsme forčekovali, získávali puky
Pomohla i změna v prvních dvou formacích?
„Přišel k nám Blýma (Matěj Blümel), dohrávali jsme takhle konec minulého duelu. Myslím si, že jsme odehráli slušné utkáni, dobře jsme forčekovali, získávali puky.“
S Devinem Shorem si rozumíte, na vašem prvním gólu měl velký podíl.
„Je výborný, zkušený hráč. Hrál jsem s ním, dá se říct, celou minulou sezonu a vyhovíme si. Hodně se spolu bavíme, když je potřeba něco změnit, nebo jak chceme hrát.“
První brankou jste zaznamenal svůj 400. bod v extralize. Věděl jste o tom?
„Kdepak. Ale je to hezké. A taky to ukazuje, že už jsem trošku starší… Ale jsem za to rád.“
Škoda jednoho gólu
Byl váš druhý gól na konci prostřední části tím momentem, který srazil Litvínov, že se už nedostal zpátky?
„Bylo to na 3:0, pro nás dobrý výsledek po dvou třetinách. Samozřejmě, dá se náskok prohospodařit, ale my jsme zahráli dobře a škoda jednoho gólu, že jsme nepomohli Kovimu (Jakub Kovář) k nule. Ale budeme se snažit mu to vynahradit v dalších zápasech.“
Měl jste ještě dvě zajímavé šance, jednou si najel zleva, pak střílel ze slotu. Myslel jste na hattrick?
„Byl by hezký, ale není to priorita. Snažím se dávat góly vždycky. Když je šance, snažím se vystřelit. Možná jsem se mohl zkusit natlačit z levé strany, ale pálil jsem bekhendem a pak při přesilovce už jsem nemohl puk zvednout a trošku tajně doufal, že to projde třeba mezi nohama. Jenže neprošlo. Nevadí, vyhráli jsme dobré tři body a teď nás čeká těžký program. Hrajeme v pondělí, úterý, ve čtvrtek a neděli. Takže nic jednoduchého. Musíme se na to připravit.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|4
|4
|0
|0
|0
|19:9
|12
|2
Pardubice
|5
|3
|0
|0
|2
|19:14
|9
|3
Kladno
|4
|2
|1
|1
|0
|13:10
|9
|4
Sparta
|4
|2
|0
|1
|1
|14:11
|7
|5
Č. Budějovice
|4
|2
|0
|1
|1
|8:10
|7
|6
Brno
|4
|2
|0
|0
|2
|13:11
|6
|7
Litvínov
|4
|2
|0
|0
|2
|7:10
|6
|8
K. Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|11:9
|6
|9
Mountfield
|4
|2
|0
|0
|2
|11:10
|6
|10
Plzeň
|4
|0
|2
|1
|1
|10:10
|5
|11
M. Boleslav
|4
|1
|1
|0
|2
|10:13
|5
|12
Liberec
|4
|1
|0
|1
|2
|9:14
|4
|13
Olomouc
|4
|0
|1
|0
|3
|9:14
|2
|14
Vítkovice
|3
|0
|0
|0
|3
|7:15
|0
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