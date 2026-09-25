Zlatý bod pro Kladno, Plzeň řešila po výhře další výpadek. Nesmí se to stávat, ví Pletka
Jednadvacet sekund před koncem základní hrací doby se opřel do puku a v Kladně explodovala vlna nadšení. Kelly Klíma v samém závěru proti Plzni dokonal zmrtvýchvstání Rytířů, kteří ještě před dvanácti minutami ztráceli tři góly. Stíhací jízda nakonec vedla k bodu, v prodloužení rozhodl druhou trefou na 4:3 Michal Teplý. A přes triumf nešetřil kritikou: „Vedeme 3:0, jdeme do třetí třetiny a zblázníme se. Stojí nás to spoustu bodů teď na začátku.“
Nestává se často, aby na straně vítězného týmu panovala po zápase skleslejší nálada než na opačné straně. V pátek v Kladně ale k takové situaci došlo. Rytířům po mizerných 40 minutách vlila krev do žil velkolepá stíhací jízda, hráči Plzně jen kroutili hlavami, jakým způsobem přišli o bod.
„Máme dva, mohli jsme mít tři. V poslední třetině jsme udělali pár špatných rozhodnutí a dostali jsme z toho góly. Musíme tyhle zápasy zvládat. Máme to rozehrané dobře a nestalo se nám to poprvé. Máme dobře rozehraný zápas a málem jsme ho zase ztratili,“ uvědomoval si asistent trenéra Václav Pletka.
Podobně mluvil i Michal Teplý. Radost mu neudělaly ani dva vstřelené góly a fakt, že Škoda po dvou porážkách konečně zabrala. „Člověk se cítí fajn, ale teď ztrácíme body takovými zápasy na začátku sezony. V Olomouci 2:0, v Třinci 2:1, teď 3:0. Je to hrozná škoda,“ vyjmenovával hrdina hostů.
Po skvělém vstupu do ročníku ukázalo Kladno pod novým realizačním štábem první výpadek. V první části vyskočilo z role špatnou přesilovkou, ještě v polovině duelu mělo na kontě pouhé čtyři střely na branku. Rytíři navíc kupili chyby a po individuálních minelách vstřelila Plzeň tři branky.
Bod má pro Kladno cenu zlata
„Dvě třetiny byla Plzeň jednoznačně lepším týmem, zaslouženě šla do vedení. My všude byli pozdě. Všechno bylo otočené zády k nám, výkon nebyl dobrý,“ uvědomoval si trenér Radim Rulík.
Přesto se Kladno do utkání dokázalo vrátit. V oslabení nastartoval naději Jakub Konečný a v závěru srovnával Kelly Klíma. Po celkovém průběhu měl pro domácí bod cenu zlata. „Je strašně cenný, to jednoznačně. Mužstvo se nepoložilo a zabojovalo,“ přikyvoval Rulík.
V šatně domácích nepanovala přes porážku negativní atmosféra. Kladno padlo v sezoně poprvé, v předchozích třech případech triumfovalo a prezentovalo se dobrým hokejem. V neděli přišla první zkouška psychiky a soudržnosti mužstva. „Ukázali jsme charakter, i když s výsledkem samozřejmě spokojení nejsme. Chtěli jsme tři body a výkon v celém zápase dobrý nebyl. Nemáme hlavy dole, jenom se z toho musíme ponaučit,“ prohlásil kapitán Miroslav Forman.
Na straně hostů si trenéři hned začali lámat hlavu, jak se do budoucna podobným výpadkům vyhnout. „Je to o hlavách. Kluci to určitě nedělají schválně. Ale nestalo se to poprvé, a kdyby se hrálo ještě chvilku, třeba to ztratíme znova. To se nesmí stávat,“ věděl Pletka.
„Musíme si to zítra zhodnotit. A už se to nesmí stát. Podíváme se na video, kde jsme udělali blbá rozhodnutí a zhodnotíme si to,“ dodal.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|4
|4
|0
|0
|0
|19:9
|12
|2
Pardubice
|5
|3
|0
|0
|2
|19:14
|9
|3
Kladno
|4
|2
|1
|1
|0
|13:10
|9
|4
Sparta
|4
|2
|0
|1
|1
|14:11
|7
|5
Č. Budějovice
|4
|2
|0
|1
|1
|8:10
|7
|6
Brno
|4
|2
|0
|0
|2
|13:11
|6
|7
Litvínov
|4
|2
|0
|0
|2
|7:10
|6
|8
K. Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|11:9
|6
|9
Mountfield
|4
|2
|0
|0
|2
|11:10
|6
|10
Plzeň
|4
|0
|2
|1
|1
|10:10
|5
|11
M. Boleslav
|4
|1
|1
|0
|2
|10:13
|5
|12
Liberec
|4
|1
|0
|1
|2
|9:14
|4
|13
Olomouc
|4
|0
|1
|0
|3
|9:14
|2
|14
Vítkovice
|3
|0
|0
|0
|3
|7:15
|0
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