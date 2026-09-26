Sparta vsadila na mladíky a odčinila domácí ostudu. Tohle nebyl akademický seminář
- Sparta zvítězila na ledě Litvínova 4:1 ve 4. kole hokejové extraligy a odčinila předchozí domácí porážku s Mladou Boleslaví.
Dvěma góly se na výhře podílel útočník Michal Řepík a trenéři úspěšně zařadili do sestavy tři mladé hráče.
Litvínovský asistent Ivan Švarný přiznal pomalý start a nedůslednost v koncovce, která domácím zabránila dotáhnout třígólové manko.
Na ostudu v domácí premiéře sparťané zareagovali, jak nejlíp mohli. Tohle nebyl akademický seminář jako v úterý proti Mladé Boleslavi, od níž dostali bůra. Na Hlinkově stadionu Sparta nebyla daleko od toho, aby stejným způsobem vyklepla Litvínov. Klíčový byl trhák ve druhé třetině, útočník Michal Řepík přispěl k vítězství 4:1 ve 4. kole hokejové extraligy dvěma zásahy, svou druhou trefou na konci druhé části zápas vlastně rozhodl.
Na Spartu měli na Hlinkově stadionu téměř vyprodáno, něco přes stovku jedinců navíc chybělo k tomu, aby měli plný dům. Litvínov prožívá výrazně lepší start než v minulé sezoně. Šest gólů ve třech zápasech mu stačilo k zisku šesti bodů a držel krok s nejlepšími. I na Spartu zkoušel svůj nátlakový hokej a vynutil si od Pražanů i pár chyb. Zatápěl před jejich brankou, ale bez výsledku. Průběh se podobal druhému utkání sezony proti Pardubicím. Tentokrát rozhodla druhá třetina.
„I počtem gólů tomu ty dva duely odpovídají. Nebylo to z naší strany stoprocentní, do zápasu jsme chtěli jít s něčím úplně jiným. V první třetině jsme inkasovali blbý gól, ve druhé jsme měli šance, ale nedokázali je proměnit. Nebylo to úplně to, na co jsme nastavení,“ přemítal domácí bek Adam Polášek.
Augusta přivezl tři mladíky
Sparťanský trenér Patrik Augusta přeskupil první dva útoky. Navázal na sestavu, s jakou končil střetnutí s Mladou Boleslaví. Ale pod Krušné hory přivezl taky tři mladíky. V útoku nastoupili Marek Daníček a Jiří Pospíšil místo zraněných Martinse Dzierkalse a Kryštofa Hrabíka, vzadu Nino Tomov za Jakuba Sirotu. Tomova ve 4. minutě obral o puk Ondřej Kaše a byla z toho první větší příležitost večera.
Jinak si mladí sparťané počínali velmi dobře. Pospíšil měl dobrý pohyb a za pět minut pobytu na ledě zapsal tři střely. Na konci první části pobídl Daníčka, ten však litvínovského gólmana Pavla Čajana zblízka nepřekonal.
„Přesně tohle od čtvrté lajny potřebujeme. Přinést agresivitu, energii. A oni to přinesli. Vytvořili si i šance, soupeř toho proti nim moc neměl, předávali hodně střídání prvnímu útoku v útočném pásmu. Proto jsou důležitou součástí týmu, i když každá řada má jinou roli,“ pravil Augustův asistent Tomáš Netík.
Plán šel rázem do koše
Přesilovky byly asi jediné, co Spartě v úterý vycházelo. V Litvínově měla tři a ani jednu nevyužila. Ale předvedla perfektní oslabení a její druhý gól padl čtyři sekundy po Poláškově vyloučení, kdy se hosté utrhli čistým průstřelem Jakuba Krejčíka o dva góly. Litvínovský plán šel rázem do koše. Pražané jako by získali větší klid, jistotu a kontrolovali hru.
Výborný zápas hrál Michal Řepík. Nejprve vyzval k ráně Matěje Blümela, následně otevřel skóre po nabití od Devina Shorea, který uloupil za brankou puk Jurčíkovi. Druhý zásah přidal 42 sekund před koncem prostřední části, kdy čepelí hole líznul nástřel Ronalda Knota.
Vervu třetí úder Sparty usadil. Nějaké záblesky tam ještě byly, ale žádný oheň z toho nevzplál. Jediný gól po spolupráci Ondřeje Kašeho s Davidem Kämpfem přišel pozdě.
„Chtěli jsme navázat na poslední vítězství ve Vítkovicích, což se nám nepodařilo. Začali jsme opačně, měli velmi pomalý start. Soupeř nás přestřílel, měli jsme třígólové manko, které jsme se snažili doběhnout, ale nebyli jsme důslední v koncovce a taky jsme prohrávali souboje,“ shrnul litvínovský asistent kouče Ivan Švarný.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|4
|4
|0
|0
|0
|19:9
|12
|2
Pardubice
|5
|3
|0
|0
|2
|19:14
|9
|3
Kladno
|4
|2
|1
|1
|0
|13:10
|9
|4
Sparta
|4
|2
|0
|1
|1
|14:11
|7
|5
Č. Budějovice
|4
|2
|0
|1
|1
|8:10
|7
|6
Brno
|4
|2
|0
|0
|2
|13:11
|6
|7
Litvínov
|4
|2
|0
|0
|2
|7:10
|6
|8
K. Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|11:9
|6
|9
Mountfield
|4
|2
|0
|0
|2
|11:10
|6
|10
Plzeň
|4
|0
|2
|1
|1
|10:10
|5
|11
M. Boleslav
|4
|1
|1
|0
|2
|10:13
|5
|12
Liberec
|4
|1
|0
|1
|2
|9:14
|4
|13
Olomouc
|4
|0
|1
|0
|3
|9:14
|2
|14
Vítkovice
|3
|0
|0
|0
|3
|7:15
|0
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