Tomášek se raduje z malé dcery a má vysvětlení pro kostrbatý úvod Pardubic
Znovu je z něj centr. Tak, jak to má nejradši. V rámci procesu hledání ideálních pardubických formací se David Tomášek po prvních čtyřech vykopávacích na pravém křídle vrátil na klasické místo. V pátek ve 4. kole hokejové extraligy v Mladé Boleslavi podpořil nahrávkou na čtvrtý gól výhru 4:1 a dál drží bilanci bod na zápas, byť stále čeká na vstřelený gól. Po výhře rozvíjel své dojmy nad váhavějším vstupem Dynama do sezony.
Zpátky na centru. Rád?
„Řekl bych, že jsem na něm hrál poprvé v sezoně. Možná tam bylo něco málo v přípravě. Se Smejkym (Jiřím Smejkalem) jsem hrál v lajně od začátku a se Stráňou (Matějem Stránským) hrajeme v nároďáku. Myslím, že jsme odehráli výborný zápas, byli jsme silní na puku, vypracovali si šance. Chceme v tom pokračovat, zlepšovat se. Hlavní jsou samozřejmě týmové body. Za tři z venku jsme rádi. Zápas byl určitě lepší než náš poslední. Chtěli jsme hrát líp a postupně hru zlepšovat. V každé lize jsou začátky náročné, klidně i první měsíce. Když polevíme, budeme ztrácet body.“
Nakolik je nepříjemné přijít na novou štaci a nehrát na svém postu?
„Může být. Ale tohle je v top týmech normální, zvlášť po úspěšné sezoně. Tvým úkolem je snažit se vyhovět týmu a řídit se tím, co po tobě chtějí trenéři. Není tajemstvím, že nás na ty role je hodně, na druhou stranu je snazší jít z centra na křídlo než obráceně. Jako tým jsme v té lepší situaci. Měli jsme dvě výhry, dvě prohry a Filip se po Liberci rozhodl změnit útoky. Mandy (Jan Mandát) šel do první lajny, v té jsou sehraní z minulé sezony. Nechci říkat, že nám v lajně všechno vyšlo, ale vyhrálo se.“
Extraliga šla strašně nahoru
Nebyli jste zaražení z odporu týmů, jaký předvedli Hradec, Liberec a částečně i Vary?
„Já vůbec. Pamatuju si to samé ze Švédska, začátky sezony tam byly hlavně po fyzické stránce hodně náročné. A pamatuju si extraligu jak z pozice outsidera v Pardubicích, tak z pozice favorita na Spartě. V prvních dvou, třech měsících rozhodovaly vyloženě maličkosti, detaily. Týmy, co chodí v play off daleko, mívají těžší začátek. Je to všechno jenom o nás. S tím, že samo se to nevyhraje. To je úplně jasné. Pořád se to omílá, ale extraliga šla strašně nahoru. Je to zkrátka pravda. Liga je defenzivnější, urputná, každý tým má nějaký svůj styl. Není snadné se pravidelně prosazovat.“
Souhlasíte s názorem, že pokud se favorité nevyrovnají menším týmům v bojovnosti a v práci celkově, ke své rozdílové dovednosti se nedostanou?
„Ano. Mám pořád v živé paměti, když jsem hrál za Pardubice a v lize jsme byli dole. Proti favoritům jsme kolikrát hráli o hodně líp, protože jsme tvrdě pracovali, ale pak jsme měli problémy s týmy kolem nás v tabulce. I proto, že jsme byli vyšťavení ze zápasů s top týmy, do kterých jsme dali všechno. Tak to někdy je. Teď jsem se díval na Liberec v Hradci. U nás předtím vyhrál, ale další zápas nehrál už stejně. Teď to máme v Pardubicích a se Spartou navíc stejně. Všichni se na nás chtějí vytáhnout.“
S Boleslaví jste využili dvouminutovou možnost pět na tři, na rozdíl od předchozího střetu s Tygry. Probírali jste po porážce tuhle lapálii?
„Něco jsme si k tomu samozřejmě řekli. Tady jsme přesilovku začínali my, minule jsme do ní doskakovali. To byla jediná změna. S Libercem tam od nás lítaly tyčky, byla tam i trošku smůla. Tady to vyšlo. Dáš pět na tři, máš šanci vyhrát zápas. Speciální týmy odvedly dobrou práci, dva góly v přesilovce a sto procent oslabení. Povedlo se, odvedli jsme solidní výkon, ale pořád tam vnímáme mezery. Důležité je, že náš hokej má vzestupnou tendenci. Teď bude důležité, abychom nespadli zase dolů. Klíčové bude šlapat jeden pro druhého, protože nic nám nebude dáno zadarmo. Musíme si všechno odpracovat, jít postupně a uvidíme, jak se bude sezona vyvíjet.“
Doma máme jiné, pěkné starosti
Byli jste po Liberci na špičkách?
„Jo, určitě. To samé po Hradci. Takhle to samozřejmě nechceme, abychom hráli nahoru dolů.“
Začíná NHL, budete se coby nedávný hráč Edmontonu dívat? V noci asi ne…
„V noci určitě ne, doma máme jiné, pěkné starosti. Před třemi měsíci se nám narodila dcera, ta nám dává… Teda hlavně manželce dává zabrat… (usmívá se) Snažím se pomoci se vším pokaždé, když jsem doma. Hrozně moc si to užívám. Vidím na sobě, jak mě to mění. Hokej prožívám jenom na stadionu, ostatní jde stranou. Snažím se být dobrý táta, pomáhat manželce, jak jen to jde. Ale ta zvládá všechno suprově. Otcovství je každopádně krásná věc.“
S Jáchymem Kondelíkem vedete v kabině podobné debaty, že?
„Jo. A nejen s ním, je nás víc, co se nám v poslední době narodilo dítě. Musím říct, že jsem v Pardubicích maximálně spokojený, ideální prostředí pro náš současný rodinný život.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|4
|4
|0
|0
|0
|19:9
|12
|2
Pardubice
|5
|3
|0
|0
|2
|19:14
|9
|3
Kladno
|4
|2
|1
|1
|0
|13:10
|9
|4
Sparta
|4
|2
|0
|1
|1
|14:11
|7
|5
Č. Budějovice
|4
|2
|0
|1
|1
|8:10
|7
|6
Brno
|4
|2
|0
|0
|2
|13:11
|6
|7
Litvínov
|4
|2
|0
|0
|2
|7:10
|6
|8
K. Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|11:9
|6
|9
Mountfield
|4
|2
|0
|0
|2
|11:10
|6
|10
Plzeň
|4
|0
|2
|1
|1
|10:10
|5
|11
M. Boleslav
|4
|1
|1
|0
|2
|10:13
|5
|12
Liberec
|4
|1
|0
|1
|2
|9:14
|4
|13
Olomouc
|4
|0
|1
|0
|3
|9:14
|2
|14
Vítkovice
|3
|0
|0
|0
|3
|7:15
|0
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