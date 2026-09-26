Hráč napadl sudího a ohrozil jeho zdraví! Extraliga rázně zakročila a dala tvrdý trest
Útočník Martin Havelka z Litvínova dostal od disciplinární komise extraligy trest na tři zápasy za napadení rozhodčího v pátečním utkání 4. kola proti Spartě. Vítkovický obránce Rhett Holland vynechá za faul na třineckého Jakuba Galvase jedno utkání a navíc dostal pokutu ve výši deseti procent měsíčního platu. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje o tom informovala v tiskové zprávě.
Havelka se v průběhu utkání dostal u mantinelu do kontaktu s rozhodčím Luďkem Pilným, kterého atakoval poté, co minul útočníka Sparty Michala Řepíka. „Z dostupných záběrů je prokazatelné, že hráč měl dostatek času i prostoru vyhnout se střetu s rozhodčím, přesto jej srazil a bezohledně ohrozil jeho zdraví,“ uvedla komise v odůvodnění trestu s tím, že Havelka nese za kontakt výhradní odpovědnost.
V zápase vyloučení nepřišlo
Rozhodčí Pilný a Daniel Pražák litvínovského útočníka v zápase nevyloučili, nyní Havelka nuceně vynechá utkání v Českých Budějovicích, proti Liberci a v Třinci.
Holland byl za faul na Galvase v pátečním zápase potrestaný přímo na ledě, za nedovolený zásah do oblasti hlavy a krku jej rozhodčí Antonín Jeřábek a Filip Vrba vyloučili na pět minut a do konce utkání. Kanadský obránce bude Vítkovicím chybět v neděli proti Mladé Boleslavi.