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Hráč napadl sudího a ohrozil jeho zdraví! Extraliga rázně zakročila a dala tvrdý trest

Martin Havelka
Martin HavelkaZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Christophe Lalancette z Plzně v bitce s litvínovským útočníkem Martinem Havelkou
Brněnský obránce Rhett Holland v souboji s olomouckým útočníkem Michalem Kuncem
Kladenský Martin Nemčík v pěstním souboji s litvínovským Martinem Havelkou
Kladenský Martin Nemčík v bitce s litvínovským Martinem Havelkou
Brněnský obránce Greg Moro se snaží dostat ke kotouči přes Martina Havelku z Litvínova
Kladenská posila Martin Nemčík se při debutu v extralize popral s Martinem Havelkou z Litvínova
Radovan Pavlík si kryje puk před Martinem Havelkou
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ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
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Útočník Martin Havelka z Litvínova dostal od disciplinární komise extraligy trest na tři zápasy za napadení rozhodčího v pátečním utkání 4. kola proti Spartě. Vítkovický obránce Rhett Holland vynechá za faul na třineckého Jakuba Galvase jedno utkání a navíc dostal pokutu ve výši deseti procent měsíčního platu. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje o tom informovala v tiskové zprávě.

Havelka se v průběhu utkání dostal u mantinelu do kontaktu s rozhodčím Luďkem Pilným, kterého atakoval poté, co minul útočníka Sparty Michala Řepíka. „Z dostupných záběrů je prokazatelné, že hráč měl dostatek času i prostoru vyhnout se střetu s rozhodčím, přesto jej srazil a bezohledně ohrozil jeho zdraví,“ uvedla komise v odůvodnění trestu s tím, že Havelka nese za kontakt výhradní odpovědnost.

V zápase vyloučení nepřišlo

Rozhodčí Pilný a Daniel Pražák litvínovského útočníka v zápase nevyloučili, nyní Havelka nuceně vynechá utkání v Českých Budějovicích, proti Liberci a v Třinci.

Holland byl za faul na Galvase v pátečním zápase potrestaný přímo na ledě, za nedovolený zásah do oblasti hlavy a krku jej rozhodčí Antonín Jeřábek a Filip Vrba vyloučili na pět minut a do konce utkání. Kanadský obránce bude Vítkovicím chybět v neděli proti Mladé Boleslavi.

 

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