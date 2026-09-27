ONLINE: První tříbodová výhra Olomouce, Třinec bojuje v Liberci. Kometa - Pardubice 3:2
Tipsport extraliga pokračuje v neděli pátým kolem. České Budějovice otočily duel s Litvínovem a vyhráli 5:4, Olomouc vydolovala tři body v Kladně. Dosud stoprocentní Třinec zavítal na led Liberce. Plzeň na domácím ledě vyzvala Hradec Králové. Trápící se Vítkovice bojují o první letošní body proti Mladé Boleslavi. Šlágr kola se hraje v Brně, kam dorazily mistrovské Pardubice. Sledujte všechny zápasy ONLINE na iSportu.
Kladno - Olomouc 1:4
Hanáci si připsali premiérový tříbodový zisk v sezoně. Na kluzištích soupeřů zároveň uspěli poprvé od 25. ledna. Gólem a asistencí se na tom podílel útočník Michal Vitouch, gólem rozhodl Karel Plášek a spolehlivý výkon podal gólman Oldřich Cichoň. Kladno během duelu zřejmě přišlo o svého nejproduktivnějšího hráče Jakuba Konečného, jenž si při buly zřejmě poranil ruku.
České Budějovice - Litvínov 5:4
Připravujeme podrobnosti...
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|4
|4
|0
|0
|0
|19:9
|12
|2
Č. Budějovice
|5
|3
|0
|1
|1
|13:14
|10
|3
Pardubice
|5
|3
|0
|0
|2
|19:14
|9
|4
Kladno
|5
|2
|1
|1
|1
|14:14
|9
|5
Sparta
|4
|2
|0
|1
|1
|14:11
|7
|6
Brno
|4
|2
|0
|0
|2
|13:11
|6
|7
Litvínov
|5
|2
|0
|0
|3
|11:15
|6
|8
K. Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|11:9
|6
|9
Mountfield
|4
|2
|0
|0
|2
|11:10
|6
|10
Olomouc
|5
|1
|1
|0
|3
|13:15
|5
|11
Plzeň
|4
|0
|2
|1
|1
|10:10
|5
|12
M. Boleslav
|4
|1
|1
|0
|2
|10:13
|5
|13
Liberec
|4
|1
|0
|1
|2
|9:14
|4
|14
Vítkovice
|3
|0
|0
|0
|3
|7:15
|0
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