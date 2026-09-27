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ONLINE: První tříbodová výhra Olomouce, Třinec bojuje v Liberci. Kometa - Pardubice 3:2

Hokejisté Olomouce
Hokejisté OlomouceZdroj: Vít Šimánek / ČTK
Tuhý boj mezi hokejisty Liberce a Třince
Oslava hráčů Mladé Boleslavi
Petr Gewiese z Olomouce nestačí v souboji na Kellyho Klímu z Kladna
Tomáš Galvas
Miloš Kelemen z Pardubic padá na branku brněnské Komety
Martin Růžička
Fanoušci hokejové Komety Brno
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iSport.cz
Tipsport extraliga
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Tipsport extraliga pokračuje v neděli pátým kolem. České Budějovice otočily duel s Litvínovem a vyhráli 5:4, Olomouc vydolovala tři body v Kladně. Dosud stoprocentní Třinec zavítal na led Liberce. Plzeň na domácím ledě vyzvala Hradec Králové. Trápící se Vítkovice bojují o první letošní body proti Mladé Boleslavi. Šlágr kola se hraje v Brně, kam dorazily mistrovské Pardubice. Sledujte všechny zápasy ONLINE na iSportu. 

Kladno - Olomouc 1:4

Hanáci si připsali premiérový tříbodový zisk v sezoně. Na kluzištích soupeřů zároveň uspěli poprvé od 25. ledna. Gólem a asistencí se na tom podílel útočník Michal Vitouch, gólem rozhodl Karel Plášek a spolehlivý výkon podal gólman Oldřich Cichoň. Kladno během duelu zřejmě přišlo o svého nejproduktivnějšího hráče Jakuba Konečného, jenž si při buly zřejmě poranil ruku.

České Budějovice - Litvínov 5:4

Připravujeme podrobnosti...

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027

LIVE
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LIVE 3. třetina
02Tipsport180301,01Detail
LIVE 3. třetina
21Tipsport1,3430Detail
LIVE 3. třetina
42Tipsport1,031470Detail
LIVE Přestávka
32Tipsport1,83,25,4Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec4400019:912
2Č. Budějovice5301113:1410
3Pardubice5300219:149
4Kladno5211114:149
5Sparta4201114:117
6Brno4200213:116
7Litvínov5200311:156
8K. Vary4200211:96
9Mountfield4200211:106
10Olomouc5110313:155
11Plzeň4021110:105
12M. Boleslav4110210:135
13Liberec410129:144
14Vítkovice300037:150
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