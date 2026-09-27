Předplatné

ONLINE: Šlágr 5. kola se hraje v Brně. Třinec bude hájit neporazitelnost proti Liberci

Pardubičtí hráči se radují po úvodní trefě
Pardubičtí hráči se radují po úvodní trefěZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Radost hráčů Pardubic
David Kämpf
Filip Chlapík
Souboj mezi Kladnem a Plzní
Radost hráčů Plzně
David Ciencala
Souboj mezi Kometou Brno a Olomoucí
11
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Tipsport extraliga pokračuje v neděli pátým kolem. České Budějovice přivítají Litvínov a Kladno Olomouc. Dosud stoprocentní Třinec zavítá na led Liberce. Plzeň na domácím ledě vyzve Hradec Králové. Trápící se Vítkovice buou chtít ukořistit první letošní body proti Mladé Boleslavi. Šlágr kola se hraje v Brně, kam dorazí mistrovské Pardubice. Sledujte všechny zápasy ONLINE na iSportu. 

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027

LIVE
--Tipsport1.754.433.78Detail
LIVE
--Tipsport2.24.042.79Detail
LIVE
--Tipsport2.583.952.38Detail
LIVE
--Tipsport2.143.92.96Detail
LIVE
--Tipsport3.174.31.95Detail
LIVE
--Tipsport2.253.92.78Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec4400019:912
2Pardubice5300219:149
3Kladno4211013:109
4Sparta4201114:117
5Č. Budějovice420118:107
6Brno4200213:116
7Litvínov420027:106
8K. Vary4200211:96
9Mountfield4200211:106
10Plzeň4021110:105
11M. Boleslav4110210:135
12Liberec410129:144
13Olomouc401039:142
14Vítkovice300037:150
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

 

Začít diskuzi

Hokej 2026/27

Česká hokejová reprezentace
MS v hokejiProgram MS v hokeji 2027Reprezentace

 

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů