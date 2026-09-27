ONLINE: Šlágr 5. kola se hraje v Brně. Třinec bude hájit neporazitelnost proti Liberci
Tipsport extraliga pokračuje v neděli pátým kolem. České Budějovice přivítají Litvínov a Kladno Olomouc. Dosud stoprocentní Třinec zavítá na led Liberce. Plzeň na domácím ledě vyzve Hradec Králové. Trápící se Vítkovice buou chtít ukořistit první letošní body proti Mladé Boleslavi. Šlágr kola se hraje v Brně, kam dorazí mistrovské Pardubice. Sledujte všechny zápasy ONLINE na iSportu.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|4
|4
|0
|0
|0
|19:9
|12
|2
Pardubice
|5
|3
|0
|0
|2
|19:14
|9
|3
Kladno
|4
|2
|1
|1
|0
|13:10
|9
|4
Sparta
|4
|2
|0
|1
|1
|14:11
|7
|5
Č. Budějovice
|4
|2
|0
|1
|1
|8:10
|7
|6
Brno
|4
|2
|0
|0
|2
|13:11
|6
|7
Litvínov
|4
|2
|0
|0
|2
|7:10
|6
|8
K. Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|11:9
|6
|9
Mountfield
|4
|2
|0
|0
|2
|11:10
|6
|10
Plzeň
|4
|0
|2
|1
|1
|10:10
|5
|11
M. Boleslav
|4
|1
|1
|0
|2
|10:13
|5
|12
Liberec
|4
|1
|0
|1
|2
|9:14
|4
|13
Olomouc
|4
|0
|1
|0
|3
|9:14
|2
|14
Vítkovice
|3
|0
|0
|0
|3
|7:15
|0
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