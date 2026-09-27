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ONLINE: Šlágr 5. kola se hraje v Brně. Třinec hájí neporazitelnost, Kladno - Olomouc 0:1

Slavící hráči Olomouce
Slavící hráči OlomouceZdroj: Vít Šimánek / ČTK
Tomáš Galvas
Michal Vitouch zakončuje na branku Kladna
Radost hráčů Pardubic
David Kämpf
Filip Chlapík
Souboj mezi Kladnem a Plzní
Radost hráčů Plzně
8
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iSport.cz
Tipsport extraliga
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Tipsport extraliga pokračuje v neděli pátým kolem. České Budějovice čelí Litvínovu a Olomouc hraje o body v Kladně. Dosud stoprocentní Třinec zavítal na led Liberce. Plzeň na domácím ledě vyzvala Hradec Králové. Trápící se Vítkovice bojují o první letošní body proti Mladé Boleslavi. Šlágr kola se hraje v Brně, kam dorazí mistrovské Pardubice. Sledujte všechny zápasy ONLINE na iSportu. 

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027

LIVE Přestávka
01Tipsport3,33,72,1Detail
LIVE Přestávka
11Tipsport2,053,63,4Detail
LIVE 1. třetina
01Tipsport54,41,6Detail
LIVE 1. třetina
11Tipsport2,153,73Detail
LIVE 1. třetina
10Tipsport1,64,45,2Detail
LIVE
--Tipsport3.334.351.88Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec4400019:912
2Pardubice5300219:149
3Kladno4211013:109
4Sparta4201114:117
5Č. Budějovice420118:107
6Brno4200213:116
7Litvínov420027:106
8K. Vary4200211:96
9Mountfield4200211:106
10Plzeň4021110:105
11M. Boleslav4110210:135
12Liberec410129:144
13Olomouc401039:142
14Vítkovice300037:150
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