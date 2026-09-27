ONLINE: Šlágr 5. kola se hraje v Brně. Třinec hájí neporazitelnost, Kladno - Olomouc 0:1
Tipsport extraliga pokračuje v neděli pátým kolem. České Budějovice čelí Litvínovu a Olomouc hraje o body v Kladně. Dosud stoprocentní Třinec zavítal na led Liberce. Plzeň na domácím ledě vyzvala Hradec Králové. Trápící se Vítkovice bojují o první letošní body proti Mladé Boleslavi. Šlágr kola se hraje v Brně, kam dorazí mistrovské Pardubice. Sledujte všechny zápasy ONLINE na iSportu.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|4
|4
|0
|0
|0
|19:9
|12
|2
Pardubice
|5
|3
|0
|0
|2
|19:14
|9
|3
Kladno
|4
|2
|1
|1
|0
|13:10
|9
|4
Sparta
|4
|2
|0
|1
|1
|14:11
|7
|5
Č. Budějovice
|4
|2
|0
|1
|1
|8:10
|7
|6
Brno
|4
|2
|0
|0
|2
|13:11
|6
|7
Litvínov
|4
|2
|0
|0
|2
|7:10
|6
|8
K. Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|11:9
|6
|9
Mountfield
|4
|2
|0
|0
|2
|11:10
|6
|10
Plzeň
|4
|0
|2
|1
|1
|10:10
|5
|11
M. Boleslav
|4
|1
|1
|0
|2
|10:13
|5
|12
Liberec
|4
|1
|0
|1
|2
|9:14
|4
|13
Olomouc
|4
|0
|1
|0
|3
|9:14
|2
|14
Vítkovice
|3
|0
|0
|0
|3
|7:15
|0
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