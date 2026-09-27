Šlágr kola pro Pardubice, rozhodl Mandát. Třinec pořád bez prohry, Vítkovice mají první body
Tipsport extraliga pokračovala v neděli pátým kolem. České Budějovice otočily duel s Litvínovem a vyhráli 5:4, Olomouc vydolovala tři body v Kladně. Dosud stoprocentní Třinec vyhrál na ledě Liberce 3:1. Plzeň na domácím ledě vyzvala Hradec Králové a Západočeši vyhráli 2:1. Šlágr kola se hrál v Brně, kam dorazily mistrovské Pardubice a odváží si tři body za výhru 5:3.
Kladno - Olomouc 1:4
Hanáci si připsali premiérový tříbodový zisk v sezoně. Na kluzištích soupeřů zároveň uspěli poprvé od 25. ledna. Gólem a asistencí se na tom podílel útočník Michal Vitouch, gólem rozhodl Karel Plášek a spolehlivý výkon podal gólman Oldřich Cichoň. Kladno během duelu zřejmě přišlo o svého nejproduktivnějšího hráče Jakuba Konečného, jenž si při buly zřejmě poranil ruku. VÍCE ZDE>>>
České Budějovice - Litvínov 5:4
Vítězný obrat Motoru zařídil dánský útočník Nick Olesen, který nejdříve v 53. minutě vyrovnal na 4:4 a v čase 59:31 rozhodl. Navíc si připsal při svém návratu z marodky po jednozápasové pauze i dvě asistence. Domácí se museli i v tomto zápase obejít bez zraněných Kundrátka s Koláčkem.
Liberec - Třinec 1:3
Oceláři po výhře na ledě ambiciózních Severočechů zůstávají jediným neporaženým celkem soutěže a v pěti odehraných zápasech navíc neztratili ani bod. Naopak Bílí Tygři neprožívají povedený start nového extraligového ročníku, v tabulce jsou předposlední. Třinečtí šli v 8. minutě zásluhou Martina Růžičky do vedení, na něhož ve třetí třetině navázali Jakub Galvas a Daniel Voženílek. Za domácí se v úplném závěru prosadil Filip Sandberg, který musí se spoluhráči kousat již čtvrtou prohru z pěti duelů.
Plzeň - Hradec Králové 2:1
V 5. minutě se domácí radovali poprvé, když Ondřej Rohlík zakončil švihem z pravého kruhu přesně pod horní tyč. V 9. minutě plzeňský gólman Nick Malík nedosáhl na Nenonenovu střelu z mezikruží po ideální zpětné přihrávce Viliama Čacha. Výhru Plzně začátku prostřední části z obnovené spolupráce bratrů Petmanů zařídil ranou bez přípravy od modré čáry trefu na 2:1 Dylan MacPherson. Východočeši prohráli již třetí z posledních čtyř zápasů.
Vítkovice - Mladá Boleslav 6:2
Po třech porážkách bez ziskubodu získali hokejisté Vítkovic první letošní body. Středočechy zdolali před svými diváky prvně od prosince 2023, od té doby s nimi na svém ledě pětkrát prohráli. Bruslaři venku poprvé neuspěli. Shodně gól a nahrávku si ve vítkovickém dresu připsali David Cienciala, Chad Yetman a Šimon Stránský.
Kometa Brno - Pardubice
Východočeši porazili Kometu podeváté v řadě, Brňané naposledy nad Dynamem triumfovali v sedmém finále extraligy na jaře 2025. Pardubice si výhrou pojistily druhé místo za vedoucím Třincem, Kometa je v tabulce osmá.
Domácí přitom využili svoji první větší příležitost k otevření skóre. Po spolupráci Hynka Zohorny s Pospíšilem se k puku dostal Andrej Kollár a prostřelil Romana Willa.
V dalším průběhu první třetiny měly oba celky možnost skórovat v přesilové hře, lépe s touto možností naložili Pardubičtí. Po přihrávce Červenky střílel Košťálek a Tomáškova teč přelobovala bezmocného Stezku. Pardubice svoji převahu zúročily v úvodu druhého dějství. Šikovný pas kanadského obránce Tourignyho našly zcela volného Jiřího Smejkala. Kometa srovnala až ve 30. minutě, malé zaváhání obrany Východočechů potrestal zblízka Hynek Zohorna, jehož před brankou našel Pospíšil.
Kometa po vyrovnání převzala iniciativu, ve 33. minutě pálil tvrdě Flek, Willa však nepřekvapil. Povedlo se to o pár vteřin později Zbořilovi, který zužitkoval důraznou práci Ilomäkiho a dorazil puk do sítě. O vyrovnání se postarala nejzkušenější dvojice hostí. Červenkovu střelu z kruhu Stezka vyrazil před sebe a Sedlák puk dorazil do sítě.
Pospíšil pak „namazal“ pasem na hůl Mandáta a ten svoje sólo v oslabení proměnil ve vítězný gól. Kometa zkusila vyrovnat při hře bez brankáře, ale bekhendovou trefou přes celé hřiště pojistil výhru do prázdné branky obránce Ondřej Mikliš.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|5
|5
|0
|0
|0
|22:10
|15
|2
Pardubice
|6
|4
|0
|0
|2
|24:17
|12
|3
Č. Budějovice
|5
|3
|0
|1
|1
|13:14
|10
|4
Kladno
|5
|2
|1
|1
|1
|14:14
|9
|5
Plzeň
|5
|1
|2
|1
|1
|12:11
|8
|6
Sparta
|4
|2
|0
|1
|1
|14:11
|7
|7
Brno
|5
|2
|0
|0
|3
|16:16
|6
|8
Litvínov
|5
|2
|0
|0
|3
|11:15
|6
|9
K. Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|11:9
|6
|10
Mountfield
|5
|2
|0
|0
|3
|12:12
|6
|11
Olomouc
|5
|1
|1
|0
|3
|13:15
|5
|12
M. Boleslav
|5
|1
|1
|0
|3
|12:19
|5
|13
Liberec
|5
|1
|0
|1
|3
|10:17
|4
|14
Vítkovice
|4
|1
|0
|0
|3
|13:17
|3
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