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Šlágr kola v Brně pro Pardubice. Třinec stále bez prohry, Vítkovice získaly první body

Nadšení hokejisté Třince
Nadšení hokejisté TřinceZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Pardubický útočník Jiří Smejkal
Hokejisté Olomouce
Tuhý boj mezi hokejisty Liberce a Třince
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Petr Gewiese z Olomouce nestačí v souboji na Kellyho Klímu z Kladna
Hokejisté Vítkovic
Tomáš Galvas
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iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
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Tipsport extraliga pokračovala v neděli pátým kolem. České Budějovice otočily duel s Litvínovem a vyhráli 5:4, Olomouc vydolovala tři body v Kladně. Dosud stoprocentní Třinec vyhrál na ledě Liberce 3:1. Plzeň na domácím ledě vyzvala Hradec Králové a Západočeši vyhráli 2:1. Šlágr kola se hrál v Brně, kam dorazily mistrovské Pardubice a odváží si tři body za výhru 5:3.

Kladno - Olomouc 1:4

Olomouc vyhrála na ledě Kladna 4:1 a připsala si premiérový tříbodový zisk v sezoně. Na kluzištích soupeřů uspěli Hanáci poprvé od 25. ledna. Gólem a asistencí se na tom podílel útočník Michal Vitouch, spolehlivý výkon podal gólman Oldřich Cichoň. Kladno poprvé v sezoně nebodovalo. Více o utkání ZDE>>>

České Budějovice - Litvínov 5:4

České Budějovice vyhrály doma nad Litvínovem 5:4 a připsaly si třetí výhru z posledních čtyř zápasů. Vítězný obrat zařídil v přesilových hrách dánský útočník Nick Olesen, který nejdříve v 53. minutě vyrovnal na 4:4 a v čase 59:31 rozhodl. Navíc si připsal při svém návratu z marodky po jednozápasové pauze i dvě asistence.

Liberec - Třinec 1:3

Třinec zvítězil na ledě Liberce 3:1. Oceláři tak i nadále zůstávají jediným neporaženým celkem soutěže a v pěti odehraných zápasech navíc neztratili ani bod. Naopak Bílí Tygři neprožívají povedený start nového extraligového ročníku. Třinečtí šli v 8. minutě zásluhou Martina Růžičky do vedení, na něhož ve třetí třetině navázali Jakub Galvas a Daniel Voženílek. Za domácí se v úplném závěru prosadil Filip Sandberg. Více o utkání ZDE>>>

Plzeň - Hradec Králové 2:1

Plzeň porazila Hradec Králové 2:1 a připsala si první tříbodovou výhru v novém ročníku. Po vyrovnané první třetině nakonec vítěznou trefu Indiánů zaznamenal ve 23. minutě kanadský obránce Dylan MacPherson. Východočeši ve třetí dvacetiminutovce gólově nezareagovali a prohráli již třetí z posledních čtyř zápasů. Více o utkání ZDE>>>

Vítkovice - Mladá Boleslav 6:2

Vítkovice dosáhly poprvé v sezoně na body. Po třech porážkách bez zisku porazily Mladou Boleslav 6:2. Ostravané vedli po úvodní třetině 2:0, Středočechy zdolali před svými diváky prvně od prosince 2023, od té doby s nimi na svém ledě pětkrát prohráli. Bruslaři venku poprvé neuspěli. Shodně gól a nahrávku si ve vítkovickém dresu připsali David Cienciala, Chad Yetman a Šimon Stránský.

Kometa Brno - Pardubice 3:5

Pardubice zvítězily v Brně 5:3. Souboj dvou posledních mistrů rozhodly tři branky Dynama v poslední třetině, vítězný gól dal v čase 55:23 ve vlastním oslabení Jan Mandát. Východočeši porazili Kometu podeváté v řadě, Brňané naposledy nad Dynamem triumfovali v sedmém finále extraligy na jaře 2025. Pardubice si výhrou pojistily druhé místo za vedoucím Třincem, Kometa je v tabulce osmá. Více o utkání ZDE>>>

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec5500022:1015
2Pardubice6400224:1712
3Č. Budějovice5301113:1410
4Kladno5211114:149
5Plzeň5121112:118
6Sparta4201114:117
7Brno5200316:166
8Litvínov5200311:156
9K. Vary4200211:96
10Mountfield5200312:126
11Olomouc5110313:155
12M. Boleslav5110312:195
13Liberec5101310:174
14Vítkovice4100313:173
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