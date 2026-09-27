Šlágr kola v Brně pro Pardubice. Třinec stále bez prohry, Vítkovice získaly první body
Tipsport extraliga pokračovala v neděli pátým kolem. České Budějovice otočily duel s Litvínovem a vyhráli 5:4, Olomouc vydolovala tři body v Kladně. Dosud stoprocentní Třinec vyhrál na ledě Liberce 3:1. Plzeň na domácím ledě vyzvala Hradec Králové a Západočeši vyhráli 2:1. Šlágr kola se hrál v Brně, kam dorazily mistrovské Pardubice a odváží si tři body za výhru 5:3.
Kladno - Olomouc 1:4
Olomouc vyhrála na ledě Kladna 4:1 a připsala si premiérový tříbodový zisk v sezoně. Na kluzištích soupeřů uspěli Hanáci poprvé od 25. ledna. Gólem a asistencí se na tom podílel útočník Michal Vitouch, spolehlivý výkon podal gólman Oldřich Cichoň. Kladno poprvé v sezoně nebodovalo. Více o utkání ZDE>>>
České Budějovice - Litvínov 5:4
České Budějovice vyhrály doma nad Litvínovem 5:4 a připsaly si třetí výhru z posledních čtyř zápasů. Vítězný obrat zařídil v přesilových hrách dánský útočník Nick Olesen, který nejdříve v 53. minutě vyrovnal na 4:4 a v čase 59:31 rozhodl. Navíc si připsal při svém návratu z marodky po jednozápasové pauze i dvě asistence.
Liberec - Třinec 1:3
Třinec zvítězil na ledě Liberce 3:1. Oceláři tak i nadále zůstávají jediným neporaženým celkem soutěže a v pěti odehraných zápasech navíc neztratili ani bod. Naopak Bílí Tygři neprožívají povedený start nového extraligového ročníku. Třinečtí šli v 8. minutě zásluhou Martina Růžičky do vedení, na něhož ve třetí třetině navázali Jakub Galvas a Daniel Voženílek. Za domácí se v úplném závěru prosadil Filip Sandberg. Více o utkání ZDE>>>
Plzeň - Hradec Králové 2:1
Plzeň porazila Hradec Králové 2:1 a připsala si první tříbodovou výhru v novém ročníku. Po vyrovnané první třetině nakonec vítěznou trefu Indiánů zaznamenal ve 23. minutě kanadský obránce Dylan MacPherson. Východočeši ve třetí dvacetiminutovce gólově nezareagovali a prohráli již třetí z posledních čtyř zápasů. Více o utkání ZDE>>>
Vítkovice - Mladá Boleslav 6:2
Vítkovice dosáhly poprvé v sezoně na body. Po třech porážkách bez zisku porazily Mladou Boleslav 6:2. Ostravané vedli po úvodní třetině 2:0, Středočechy zdolali před svými diváky prvně od prosince 2023, od té doby s nimi na svém ledě pětkrát prohráli. Bruslaři venku poprvé neuspěli. Shodně gól a nahrávku si ve vítkovickém dresu připsali David Cienciala, Chad Yetman a Šimon Stránský.
Kometa Brno - Pardubice 3:5
Pardubice zvítězily v Brně 5:3. Souboj dvou posledních mistrů rozhodly tři branky Dynama v poslední třetině, vítězný gól dal v čase 55:23 ve vlastním oslabení Jan Mandát. Východočeši porazili Kometu podeváté v řadě, Brňané naposledy nad Dynamem triumfovali v sedmém finále extraligy na jaře 2025. Pardubice si výhrou pojistily druhé místo za vedoucím Třincem, Kometa je v tabulce osmá. Více o utkání ZDE>>>
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|5
|5
|0
|0
|0
|22:10
|15
|2
Pardubice
|6
|4
|0
|0
|2
|24:17
|12
|3
Č. Budějovice
|5
|3
|0
|1
|1
|13:14
|10
|4
Kladno
|5
|2
|1
|1
|1
|14:14
|9
|5
Plzeň
|5
|1
|2
|1
|1
|12:11
|8
|6
Sparta
|4
|2
|0
|1
|1
|14:11
|7
|7
Brno
|5
|2
|0
|0
|3
|16:16
|6
|8
Litvínov
|5
|2
|0
|0
|3
|11:15
|6
|9
K. Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|11:9
|6
|10
Mountfield
|5
|2
|0
|0
|3
|12:12
|6
|11
Olomouc
|5
|1
|1
|0
|3
|13:15
|5
|12
M. Boleslav
|5
|1
|1
|0
|3
|12:19
|5
|13
Liberec
|5
|1
|0
|1
|3
|10:17
|4
|14
Vítkovice
|4
|1
|0
|0
|3
|13:17
|3
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