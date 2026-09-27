Víc boření přineslo Olomouci tři body z Kladna. Udělali jsme si to sami, věděl Plekanec
Čtyřikrát v řadě sledoval v akci kolegu Matěje Machovského, do branky se dostal Oldřich Cichoň až v pátém utkání Olomouce v sezoně. A důvěru splatil nejlépe, jak mohl. V Kladně lapil 32 z 33 střel a Kohouti po výsledku 4:1 slavili první tříbodové vítězství v ročníku. „Možná to nebyl tak hezký hokej, ale pro nás byl hrozně účelný,“ cenil si hlavní trenér Petr Fiala. Rytíři po druhém pádu v řadě musí řešit přibývající individuální chyby i rostoucí marodku.
Připomínalo to páteční zápas na ČEZ stadionu. O dva dny později Rytíři zase kupili individuální chyby a soupeři dovolili postupně odskočit až do třígólového trháku. Naděje přišla znovu přibližně dvanáct minut před koncem, kdy Oldřicha Cichoně krásně vykoupal Martin Procházka. Snad každému na stadionu se v tu chvíli musela vybavit páteční jízda za srovnáním a bodem. „Bylo to déja vu,“ přikyvoval i jediný střelec Kladna.
Naději vzala domácím zapeklitá trefa o minutu a půl později. Michal Vitouch nahodil puk na branku, sám ho jel dorážet a kotouč skončil v síti. Oficiální statistiky přisoudily zásah Martinu Štohanzlovi, dost možná ho ale dal právě Vitouch, který obstaral už první branku zápasu. Po utkání před novináři jen krčil rameny, zda se prosadil i podruhé, a zvědavě koukal na záznam čtvrtého gólu.
„Jsme rádi, že jsme konečně vyhráli. Měli jsme k tomu blízko třeba v Budějovicích, ale jsme rádi, že jsme poprvé vyhráli za tři body. Snad to z nás opadne a budeme vyhrávat dál,“ přál si.
Povedená premiéra Cichoně
K úspěchu došla Olomouc poctivou a důraznou hrou a taky s velkým přispěním brankáře Oldřicha Cichoně. V extralize nastoupil v této sezoně poprvé a měl hodně práce. Přesto pustil za záda jen povedenou individuální akci Procházky.
„Bylo to hlavně o zodpovědnosti. Nedělali jsme tolik chyb dozadu, v minulém zápase jsme jich pár udělali. Konečně jsme proměnili šance, které máme každý zápas. A hráči to blokovali výborně, většinu střel jsem viděl. To gólmanovi pomůže,“ ohlížel se za první tříbodovou výhrou Kohoutů.
Hlavní trenér Petr Fiala si cenil, že po porážce s Kometou přišlo zlepšení. „Všichni jsme si něco řekli v kabině, jakým způsobem se musí hrát, jestli chceme vyhrávat. Hráči to vzali za své a opravdu to odmakali v defenzivě. Je hezké hrát nahoru dolů, ale body nám to v předchozích zápasech nepřineslo. Víc boření nám přineslo úspěch v podobě tří bodů,“ pravil.
Na druhé straně mrzely zbytečné chyby stejně jako proti Plzni. Před úvodní trefou zůstal Michal Vitouch úplně sám před brankovištěm, před druhým gólem chybně rozehrával Tomáš Tomek a u třetího zase neměl úplně čisté svědomí brankář Adam Brízgala. „Tři góly ze čtyř jsme odevzdali. Měli jsme jasný puk na hokejce a dostali jsme z toho góla. Udělali jsme si to víceméně sami. Olomouc odehrála celkově výborný zápas, přesně jak to má vypadat jako hostující celek,“ věděl asistent trenéra Tomáš Plekanec.
Kladenská marodka
S kolegy musí řešit i nabobtnávající marodku. Už před utkáním chyběli Filip Westerlund, Nicolas Hlava, Samuel Vigneault a Adam Kubík. Zápas navíc nedohrál nejproduktivnější Rytíř Jakub Konečný, který odjel z buly v bolestech a držel si ruku.
„To je hokej, je to součást sezony. Máme zraněné hráče z top tří lajn. Je to nepříjemné, ale každý tým si tím prochází, každý tým to čeká. Doufám, že si to vybereme na začátku, kluci se budou pomalu vracet a prostě se tím obdobím prokoušeme,“ přál si Plekanec.
Do úterý musí spolu s Radimem Rulíkem a Markem Židlickým v týmu znovu probudit zodpovědnou hru, která zdobila Kladno v prvních třech zápasech. „Musíme se zlepšit v některých věcech. Máme jasný puk na hokejce a odevzdáme ho. Musíme dělat daleko lepší rozhodnutí s pukem. Nedarovat takhle góly. Týmy si musí gól vypracovat a přehrát nás. Pokud se máme vrátit ke hře z prvních zápasů, tohle musí být lepší,“ velel kladenský asistent před příští bitvou na ledě stoprocentního Třince.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|5
|5
|0
|0
|0
|22:10
|15
|2
Pardubice
|6
|4
|0
|0
|2
|24:17
|12
|3
Č. Budějovice
|5
|3
|0
|1
|1
|13:14
|10
|4
Kladno
|5
|2
|1
|1
|1
|14:14
|9
|5
Plzeň
|5
|1
|2
|1
|1
|12:11
|8
|6
Sparta
|4
|2
|0
|1
|1
|14:11
|7
|7
Brno
|5
|2
|0
|0
|3
|16:16
|6
|8
Litvínov
|5
|2
|0
|0
|3
|11:15
|6
|9
K. Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|11:9
|6
|10
Mountfield
|5
|2
|0
|0
|3
|12:12
|6
|11
Olomouc
|5
|1
|1
|0
|3
|13:15
|5
|12
M. Boleslav
|5
|1
|1
|0
|3
|12:19
|5
|13
Liberec
|5
|1
|0
|1
|3
|10:17
|4
|14
Vítkovice
|4
|1
|0
|0
|3
|13:17
|3
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