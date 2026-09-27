Galvas už hrál za Liberec: Chtěl jsem zůstat v NHL, řekli mi, že... Co poradil Crosby?
V Liberci dělali všechno pro to, aby Tomáš Galvas po příletu z Pittsburghu stihl naskočit do nedělního duelu v 5. kole extraligy s Třincem. Povedlo se. Už však ne to, aby Bílí Tygři zacloumali s nepovedeným vkročením do extraligové sezony. Den po vystoupení Kabátů pod Ještědem koncertoval Třinec svou zajištěnou a těžko rozmontovatelnou hrou, která v pátém vystoupení přinesla pátý triumf. Tentokrát 3:1. Prvním gólem se na něm podepsal Galvas. Ovšem Jakub, starší bratr Tomáše. „NHL nevyšla, ale věřím, že za rok se vrátím lepší a dostanu šanci,“ povídal 20letý bek.
V pátek jste přiletěl z kempu v USA, v neděli hrál. Jaké to pro vás bylo?
„Bylo to nesmírně těžké proti soupeři, který vede tabulku. Strašně náročné. Když nedáme gól, nemůžeme vyhrát. Jinak jsem strašně rád, že mohu hrát v tak výborné organizaci. Bohužel jsme dole v tabulce, musíme se zvednout a ukázat lepší výkony.“
Měl jste hned jasno, že půjdete do akce proti Třinci?
„Prohodil jsem jen pár slov s trenéry a ti mi řekli, že chtějí, abych hrál. Byl jsem rád. Neváhal jsem.“
Bylo fajn vidět vaši ofenzivní aktivitu, pro gól jste si vyloženě šel…
„Myslím si, že jsem vždycky výbornej, ale bohužel jsem nedal gól. Příště musím týmu pomoci ještě víc. Snad to vyjde. Je ale úžasné, že v Liberci dávají příležitost mladým hráčům, po mně dali prostor Kachlovi (Lukáši Kachlířovi), což je další šikovný obránce, jeho jméno je hodně slyšet.“
Prý mám zesílit
Nakonec se střelecky prosadil váš bratr Jakub, jaká rivalita panuje mezi vámi?
„Velká. Osobně se mi proti Třinci většinou dařilo, dneska to ale nedopadlo. Jsem strašně zklamanej, ale aspoň někdo z naší rodiny může být šťastnej. Na ledě jsme se potkávali docela často.“
Z kempu Penguins jste se vrátil s nepořízenou, jaké dojmy jste si přivezl?
„Nabral jsem další zkušenosti, které mi mohou pomoci v kariéře. Snad jsem se trochu posunul, aspoň jsem viděl, jaký je level nejlepší soutěže.“
Jak zněla zpětná vazba od koučů Pittsburghu?
„Je to pořád dokola, že mám zesílit… Na tom musím pracovat pořád. Jinak chci věřit, že se mnou byli spokojení a dostanu šanci příště. Pro mě je výborný, že jsem tam vůbec mohl být na hlavním kempu, trénovat s Crosbym a dalšími. Úžasný, že jsem potkal takové osobnosti. Mohl jsem ho sledovat, jak k hokeji přistupuje, kolik času tráví v kabině a podobně. Tohle mě taky může posunout.“
Ale je pravdou, že byste nejradši zůstal v Pittsburghu, ne? Byť bylo původně domluveno, že první sezonu tříletého kontraktu pravděpodobně strávíte v Liberci.
„Samozřejmě. Můj sen je hrát NHL, to se nemění. Chtěl jsem tam zůstat, byla by to ta nejlepší možná varianta. Beru to tak, že příští rok znovu dostanu šanci. Aspoň v to doufám. Mám rok čas se zlepšit a za rok se vrátit o trochu lepší.“
Crosby mi pomáhal v posilovně
Prohodil jste pár slov se Sidneym Crosbym?
„Moc jsme si nepokecali, ale pár slov jsme prohodili. Přišel mi jako správný vůdce, s mladými se snažil komunikovat, pomáhat nám. Je to prostě úžasný hráč.“
Co vám poradil?
„Říkal mi, ať dávám tvrdší nahrávky a snažím se všechno cpát do brány. A mimo led mi pomáhal hodně v posilovně. Ukazoval mi různé cviky, tak jsem se snad od něj něco nového naučil.“
V hlavním kempu jste odehrál jeden zápas, jak to šlo?
„Na nováčkovském kempu, kde jsem hrál proti stejně starým klukům, to bylo taky těžké, ale samozřejmě ne tolik jako na hlavním. NHL je minimálně o úroveň výš, strašně šikovní hráči. Dáte jim trochu prostor a puk je v síti. V tom zápase jsem bohužel u pár gólů byl. Chtěl jsem zůstat na další, ale přišel mítink, oni dělali první škrty a říkali mi, že bych se nedostal do hlavního týmu. Takže bylo jasné, že letím domů.“
Vůbec mě nechtěli dávat na farmu
Možnost farmy nepřicházela vůbec do úvahy?
„Řekli mi, že buď hlavní tým, nebo domů. Vůbec mě nechtěli dávat na farmu. Nedokážu říct, proč. Asi, že tu budu dostávat hodně prostoru. Aspoň jsem si zvykl na užší hřiště, na tamní prostředí.“
Co jste dělal mimo led?
„Občas jsem s klukama chodil na jídlo, jinak jsme byli pořád na ledě nebo v jiném zápřahu. Zase tolik volného času jsme neměli.“
Byl jste během působení v zámoří v kontaktu s libereckými spoluhráči?
„S některými ano. Ale ne zas tak často, protože já na telefonu moc neodepisuju. Navíc tam byla velká změna času. Myslím si ale, že mi všichni spoluhráči i trenéři přáli, abych se udržel v hlavním týmu. Nepovedlo se, ale příští rok budu mít další šanci.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|5
|5
|0
|0
|0
|22:10
|15
|2
Pardubice
|6
|4
|0
|0
|2
|24:17
|12
|3
Č. Budějovice
|5
|3
|0
|1
|1
|13:14
|10
|4
Kladno
|5
|2
|1
|1
|1
|14:14
|9
|5
Plzeň
|5
|1
|2
|1
|1
|12:11
|8
|6
Sparta
|4
|2
|0
|1
|1
|14:11
|7
|7
Brno
|5
|2
|0
|0
|3
|16:16
|6
|8
Litvínov
|5
|2
|0
|0
|3
|11:15
|6
|9
K. Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|11:9
|6
|10
Mountfield
|5
|2
|0
|0
|3
|12:12
|6
|11
Olomouc
|5
|1
|1
|0
|3
|13:15
|5
|12
M. Boleslav
|5
|1
|1
|0
|3
|12:19
|5
|13
Liberec
|5
|1
|0
|1
|3
|10:17
|4
|14
Vítkovice
|4
|1
|0
|0
|3
|13:17
|3
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