Úplně jiné Vítkovice: šest gólů i Hrivíkova genialita. Čuměl jsem, přiznal Pavelka
Výplach v Třinci je částečně zapomenut, dva dny po debaklu 2:8 vlétly na led úplně jiné Vítkovice. Tým Yoricka Treilleho bere první body v sezoně po jednoznačné výhře v 5. kole extraligy 6:2 nad Mladou Boleslaví. Ostravané bavili góly, rychlostí i nápaditými akcemi. Vyčnívaly z nich lahůdkové asistence z holí Jakuba Zbořila a Marka Hrivíka. „Ze střídačky jsem čuměl, jak si to kluci krásně vyťukali,“ líbilo se obránci Tomáši Pavelkovi, s pěti nahrávkami nejproduktivnějšímu hráči týmu.
I pamětníci předlouze počítali. Horší vstup do sezony neměli vítkovičtí hokejisté přesně dvacet let. Po úvodních třech zápasech byli naposledy na nule v sezoně 2006/07, kdy první bodík získali až v duelu čtvrtého kola s Kladnem. Nepříjemné déja vu.
V první extraligové várce této sezony padli modrobílí s Kladnem, následně i s Litvínovem. Mnohem tvrdší direkt schytali v pátek v Třinci. Moravskoslezské derby až krutě nezvládli, prozatímnímu suverénovi soutěže podlehli 2:8. „Tak jako po každém zápase jsme si ukázali nějaké věci a něco jsme si k tomu řekli. Dál se víceméně soustředíme na to, co přijde další den,“ popisoval Tomáš Pavelka.
Zápas se v závěru proměnil v exhibici
Pokud si Vítkovičtí nechtěli nechat ujet vlak, proti Mladé Boleslavi už opravdu museli. Další nezdar by je poslal do mnohem hlubší jámy. Náprava se zdařila na výbornou, zápas s Bruslaři se v závěru proměnil v exhibici. Zvlášť branka na konečných 6:2 po spolupráci Davida Ciencialy s Markem Hrivíkem a Šimonem Stránským zvedla ze sedaček.
„Je skvělý pocit to dohrávat za takového stavu a vidět kolem sebe kluky, jak se konečně smějí, když zápas končí. To stejné platí o fanoušcích,“ pokývl Pavelka. „Za takového stavu člověk ví, že do konce zbývá méně času a vede se, takže přece jen se ruce rozvážou.“
Trenér Boleslavi: Mrzí mě to vůči všem
Jde o důležitý premiérový triumf pro trenéra Yoricka Treilleho. Jeho mužstvo sice zůstává poslední, avšak v úterý pojede do Olomouce v daleko lepší náladě. „Pro nás je to velké a první vítězství v sezoně. Za kluky mám radost. V téhle lize je každý zápas bitva a vy v ní musíte určitou cenu zaplatit. Z naší strany celkově dobře zvládnutý zápas, ale jdeme k dalšímu,“ burcoval francouzský trenér.
„Jak pořád říkám, je to proces. Snažíme se odhlédnout od výsledku a dívat se na věci, které můžeme udělat lépe. Tentokrát tam byla běžná práce, od kluků extra naléhavost, a přestože jsme se v derby znemožnili, kluci byli připravení,“ doplnil Treille.
Jeho protějšek Petr Haken naopak kousal třetí boleslavskou porážku těžce. „Domácí byli silnější v malých soubojích a zároveň houževnatější. To, co nás zdobilo poslední čtyři zápasy, úplně vymizelo. Nepředvedli jsme vůbec dobrý výkon. Mrzí mě to vůči všem, protože nechceme, aby se takhle Boleslav prezentovala,“ povzdechl si Haken.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|5
|5
|0
|0
|0
|22:10
|15
|2
Pardubice
|6
|4
|0
|0
|2
|24:17
|12
|3
Č. Budějovice
|5
|3
|0
|1
|1
|13:14
|10
|4
Kladno
|5
|2
|1
|1
|1
|14:14
|9
|5
Plzeň
|5
|1
|2
|1
|1
|12:11
|8
|6
Sparta
|4
|2
|0
|1
|1
|14:11
|7
|7
Brno
|5
|2
|0
|0
|3
|16:16
|6
|8
Litvínov
|5
|2
|0
|0
|3
|11:15
|6
|9
K. Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|11:9
|6
|10
Mountfield
|5
|2
|0
|0
|3
|12:12
|6
|11
Olomouc
|5
|1
|1
|0
|3
|13:15
|5
|12
M. Boleslav
|5
|1
|1
|0
|3
|12:19
|5
|13
Liberec
|5
|1
|0
|1
|3
|10:17
|4
|14
Vítkovice
|4
|1
|0
|0
|3
|13:17
|3
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