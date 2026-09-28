Sparta - Karlovy Vary 0:1. Pražané doma znovu padli. Ideální večer, zářil Frodl po nule
Potkali se po zápase u kabin a pozdravili vřelým objetím. Kamarádi Dominik Frodl a Matěj Blümel proti sobě předtím svedli několik vypjatých soubojů na ledě. Úspěšněji z nich vyšel brankář Karlových Varů. Zlikvidoval všech 26 střel Sparty a prvním čistým kontem pomohl v dohrávce 5. kola hokejové extraligy k hubené výhře 1:0. „Co jsem neviděl, to kluci zblokovali. Ideální pondělní večer,“ usmíval se gólman Energie po triumfu. K němu stačilo Západočechům 13 střel na branku.
Šlo o poměrně neobvyklou situaci. David Šťastný ve 25. minutě nastřelil puk od mantinelu směrem na branku a kotouč se od brusle Ondřeje Beránka odrazil do sítě. V tu chvíli ještě svítila na kostce v kolonce střel Karlových Varů velká nula. První ranou mezi tři tyče Energie odskočila do vedení, které už udržela až do konce.
„Ani nevím, jestli se tohle počítá jako střela,“ ohlížel se s úsměvem brankář Dominik Frodl. „Ono to vypadá zvláštně, že jsme neměli střely. Ale Spartu jsme i v první třetině zamkli. Třeba tam byly nebezpečné střely, ale jak to zblokovali, nebo jsme netrefili bránu, je to matoucí. Přitom šancí bylo plno,“ dodal.
Držím mu palce
Pro výhru Energie byl Frodlův výkon zásadní. Hosté další zásah nepřidali, utkání zakončili s pouhými 13 pokusy na Jakuba Kováře. Sparta hrozila hojně ve vlastních oslabeních, vidět byl hodně Matěj Blümel. V úniku už Frodla vykoupal, jenže gólman Varů ještě stačil natáhnout beton. „Já mu držím palce, je vidět, že do šancí se dostává. Je otázka času, kdy mu to tam začne padat. Doufám jen, že ne proti nám,“ prohodil Frodl na konto kamaráda.
Po pěti zápasech zůstává předsezonní posila Sparty na dvou bodech za gól a asistenci. I trenér Patrik Augusta ale věří, že se prověřený střelec rozjede. „Blýma se zlepšuje, těším se, až mu to tam padne. Věřím, že pak se rozlétne. Bohužel ze šancí dneska góla nedal. Sám cítí, že ho chce dát, ale čím víc budete tlačit, tím to bude těžší. Věřím, že mu to tam padne,“ prohlásil.
Jinak z jeho strany převládala kritika. Sparta v sezoně prohrála třetí z pěti zápasů, doma neuspěla ani na druhý pokus. „Když dáváte střely a chodíte do předbrankového prostoru, může se vám to odrazit. My si pro to bohužel nešli, jen minimálně. Musíme změnit mentalitu týmu, protože i špinavé góly platí. Nejen ty hezké,“ velel na pozápasové tiskové konferenci.
Když to honíme na konci, vypadá to slušně
„Sklouzli jsme k tomu, že to zkusíme pohodlně, že by to šlo na krásu. Když to pak honíme na konci, vypadá to už velice slušně. Ale musíte si to nějakým způsobem zasloužit. Když budeme hrát zarputile jenom deset minut, moc utkání nevyhrajeme. Pokud budeme hrát šedesát minut, dáme si o hodně větší šanci vyhrát každé utkání proti jakémukoliv soupeři,“ dodal hlavní kouč Pražanů.
Jejich výkon sledovali z tribuny i fotbalisté Pardubic, s nimiž pojí Spartu osoba majitele Karla Pražáka. Už v úterý vyrazí Pražané do města jejich rivalů Hradce Králové. Za necelých čtyřiadvacet hodin se Augusta bude snažit přeladit mužstvo na jiný výkon.
„Hráčům to říkáme pořád, musí to změnit oni, my góla nikdo nedáme. Systém není složitý, je jednoduchý. Je to jenom o každodenní práci, říkat to hráčům, ukazovat. Víc asi dělat nebudeme. Malinko zamícháme se sestavou, zas tolik možností nemáme. Musíme teď pracovat na mentálním nastavení hráčů,“ pravil šéf sparťanské lavičky.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|5
|5
|0
|0
|0
|22:10
|15
|2
Pardubice
|6
|4
|0
|0
|2
|24:17
|12
|3
Č. Budějovice
|5
|3
|0
|1
|1
|13:14
|10
|4
K. Vary
|5
|3
|0
|0
|2
|12:9
|9
|5
Kladno
|5
|2
|1
|1
|1
|14:14
|9
|6
Plzeň
|5
|1
|2
|1
|1
|12:11
|8
|7
Sparta
|5
|2
|0
|1
|2
|14:12
|7
|8
Brno
|5
|2
|0
|0
|3
|16:16
|6
|9
Litvínov
|5
|2
|0
|0
|3
|11:15
|6
|10
Mountfield
|5
|2
|0
|0
|3
|12:12
|6
|11
Olomouc
|5
|1
|1
|0
|3
|13:15
|5
|12
M. Boleslav
|5
|1
|1
|0
|3
|12:19
|5
|13
Liberec
|5
|1
|0
|1
|3
|10:17
|4
|14
Vítkovice
|4
|1
|0
|0
|3
|13:17
|3
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