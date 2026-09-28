Předplatné

Zimák: Ostrý trest za sudího, rukavice pro Jágra a kápo Pasta. Češi mizí z NHL

Video placeholder
Trest za sudího, rukavice pro Jágra a kápo Pasta. Češi mizí z NHL | Zimák ŽIVĚ • Zdroj: isport.tv
Buly mezi Andrejem Kollárem a Vladimírem Sobotkou
Spokojení hráči Pardubic
Mladé Boleslavi se zápas ve Vítkovicích nepovedl
Vítkovice porazily Mladou Boleslav
Vítkovický gólman Dominik Hrachovina
Gólová radost hráčů Vítkovic
Gólová radost hráčů Vítkovic
40
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Je tu další díl podcastu Zimák. A témat není málo! Útočník David Pastrňák se stal v Bostonu kapitánem. Jakým lídrem bude? Bral by ho za svého vůdce expert a bývalý vynikající útočník Jaroslav Bednář? Podíváme se také na další vývoj extraligy. Pardubice zvládly šlágr s Kometou po chybě Kristiána Pospíšila, Vítkovice poprvé vyhrály, Kladno řeší marodku a Liberec přivítal zpět Tomáše Galvase. Ten se do NHL nedostal. Právě boj mladých Čechů o zámoří bude náplní bonusového materiálu pro předplatitele.

Všechny díly Zimáku najdete na adrese www.zimakpodcast.cz a v sekci iSport Premium.

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Proč Česko nemá mladé v NHL? Válcují ho už i německé hvězdy | Zimák BONUS • isport.tv

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec5500022:1015
2Pardubice6400224:1712
3Č. Budějovice5301113:1410
4Kladno5211114:149
5Plzeň5121112:118
6Sparta4201114:117
7Brno5200316:166
8Litvínov5200311:156
9K. Vary4200211:96
10Mountfield5200312:126
11Olomouc5110313:155
12M. Boleslav5110312:195
13Liberec5101310:174
14Vítkovice4100313:173
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2026/27

Česká hokejová reprezentace
MS v hokejiProgram MS v hokeji 2027Reprezentace

 

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů