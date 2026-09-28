Zimák: Ostrý trest za sudího, rukavice pro Jágra a kápo Pasta. Češi mizí z NHL
Je tu další díl podcastu Zimák. A témat není málo! Útočník David Pastrňák se stal v Bostonu kapitánem. Jakým lídrem bude? Bral by ho za svého vůdce expert a bývalý vynikající útočník Jaroslav Bednář? Podíváme se také na další vývoj extraligy. Pardubice zvládly šlágr s Kometou po chybě Kristiána Pospíšila, Vítkovice poprvé vyhrály, Kladno řeší marodku a Liberec přivítal zpět Tomáše Galvase. Ten se do NHL nedostal. Právě boj mladých Čechů o zámoří bude náplní bonusového materiálu pro předplatitele.
Všechny díly Zimáku najdete na adrese www.zimakpodcast.cz a v sekci iSport Premium.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|5
|5
|0
|0
|0
|22:10
|15
|2
Pardubice
|6
|4
|0
|0
|2
|24:17
|12
|3
Č. Budějovice
|5
|3
|0
|1
|1
|13:14
|10
|4
Kladno
|5
|2
|1
|1
|1
|14:14
|9
|5
Plzeň
|5
|1
|2
|1
|1
|12:11
|8
|6
Sparta
|4
|2
|0
|1
|1
|14:11
|7
|7
Brno
|5
|2
|0
|0
|3
|16:16
|6
|8
Litvínov
|5
|2
|0
|0
|3
|11:15
|6
|9
K. Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|11:9
|6
|10
Mountfield
|5
|2
|0
|0
|3
|12:12
|6
|11
Olomouc
|5
|1
|1
|0
|3
|13:15
|5
|12
M. Boleslav
|5
|1
|1
|0
|3
|12:19
|5
|13
Liberec
|5
|1
|0
|1
|3
|10:17
|4
|14
Vítkovice
|4
|1
|0
|0
|3
|13:17
|3
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