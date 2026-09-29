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ONLINE: Hradec třemi góly během pěti minut vyhnal Kořenáře z branky! Kladno vede v Třinci

Radost hradeckých hráčů
Radost hradeckých hráčůZdroj: ČTK / Taneček David
Gólová radost Davida Kämpfa
Hradec nasázel Spartě tři góly během pěti minut
Hradec nasázel Spartě tři góly během pěti minut
Hradec nasázel Spartě tři góly během pěti minut
Hradec nasázel Spartě tři góly během pěti minut
Radost Pardubic
Josef Kořenář v brance vydržel pouhých pět minut
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iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
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Hokejisté Třince budou v úterním 6. kole Tipsport extraligy hájit dosavadní neporazitelnost a první místo v tabulce proti Kladnu. Doma se představí i druhé Pardubice, které ve šlágru kola přivítají třetí České Budějovice. Druhý zápas ve dvou dnech čeká Spartu, jež se v pondělí střetla s Karlovými Vary a následně ji čeká souboj v Hradci Králové. Energie uzavře program 6. kola až za měsíc, kdy doma přivítá Brno. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027

LIVE 2. třetina
23Tipsport3,23,32,25Detail
LIVE Přestávka
13Tipsport136,81,18Detail
LIVE 2. třetina
11Tipsport43,51,95Detail
LIVE 1. třetina
10Tipsport1,216,812Detail
LIVE 1. třetina
10Tipsport1,454,86Detail
LIVE 1. třetina
30Tipsport1,11015Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec5500022:1015
2Pardubice6400224:1712
3Č. Budějovice5301113:1410
4K. Vary5300212:99
5Kladno5211114:149
6Plzeň5121112:118
7Sparta5201214:127
8Brno5200316:166
9Litvínov5200311:156
10Mountfield5200312:126
11Olomouc5110313:155
12M. Boleslav5110312:195
13Liberec5101310:174
14Vítkovice4100313:173
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