Třinec po obratu porazil Kladno, Pardubice nedaly šanci Motoru. Hradec Králové - Sparta 4:3
Třinec v šestém extraligovém kole porazil Kladno 6:4 a nadále zůstává stoprocentní. Plzeň po výhře 4:1 na ledě Mladé Boleslavi vyhrála potřetí v řadě. Litvínov po obratu vyválčil dva body, po nájezdech přemohl Liberec. Vítkovice získaly tři body v Olomouci, stejně jako Pardubice doma proti Českým Budějovicím. Sparta neuspěla v Hradci a po hrůzostrašném startu nakonec padla 3:4.
Třinec - Kladno 6:4
Třinec udolal Kladno 6:4 a vede tabulku s plným bodovým ziskem. Oceláři sáhli už v deváté minutě za stavu 0:2 ke střídání brankářů a vyhráli i díky dvěma gólům Matěje Kubiesy, který snížil na 1:2 a poté na 2:3. Kladno prohrálo potřetí za sebou a zápas dohrávalo bez Nika Ojamäkiho, který dostal vyšší trest. Více čtěte ZDE >>>
Pardubice - České Budějovice 5:2
Pardubice porazily České Budějovice 5:2 a po třetí výhře za sebou se drží na druhém místě tabulky tři body za vedoucím Třincem. Úřadující mistr, jenž měl výraznou střeleckou převahu, rozhodl až ve třetí třetině, kdy se prosadili Lukáš Sedlák, Jiří Smejkal a při power play Tomáš Nosek.
Mladá Boleslav - Plzeň 1:4
Mladá Boleslav prohrála s Plzní 1:4, připsala si třetí porážku za sebou a v sezoně ani napotřetí doma nebodovala. Západočeši naopak zvítězili potřetí v řadě. Rozhodl o tom ve 43. minutě kanadský obránce Carter Robertson. Gólem a asistencí přispěl k úspěchu útočník Dominik Simon.
Litvínov - Liberec 5:4sn
Litvínov porazil na svém ledě Liberec 5:4 po samostatných nájezdech, přestože v 15. minutě prohrával 0:3 a ještě po dvou třetinách 3:4. V rozstřelu rozhodl útočník Petr Koblasa, jenž se trefil i během základní hrací doby. Bílí Tygři prohráli potřetí v řadě a jsou předposlední. Na litvínovském Zimním stadionu Ivana Hlinky neuspěli poosmé za sebou, jejich černá série trvá už čtyři roky.
Mountfield HK - Sparta 4:3
Podrobnost připravujeme.
Olomouc - Vítkovice 3:4
Vítkovice zdolaly Olomouc na jejím ledě 4:3 a odlepily se ode dna tabulky. O výhře ostravského celku rozhodl v čase 57:39 obránce Jakub Zbořil, jenž odpověděl po 92 sekundách na vyrovnání domácích. Vítkovice navázaly na nedělní domácí triumf nad Mladou Boleslaví a v tabulce Hanáky přeskočily.
Hity kola
- Střelec ve vyhnanství
Jízdu na horské dráze prožil v Třinci útočník Kladna Niko Ojamäki. V sedmé minutě otevřel střelecký účet hostů, ze svého příspěvku se ovšem neradoval dlouho. Za brankou trefil do hlavy Patrika Kocha a u rozhodčích dohrál. Pětiminutovou přesilovku Oceláři sice nezužitkovali, nicméně udeřili krátce po jejím konci. Byl po počátek velkého výsledkového obratu.
- Pocta Klimkovi
Málokdy se stává, že oba kotle tleskají jako jeden muž. Lukáš Klimek se ale takové pocty dočkal. Do utkání mezi Olomoucí a Vítkovicemi naskočil na symbolických deset sekund, aby zaokrouhlil svůj počet extraligových startů na čísle 900. „Moc děkuju Olomouci, že mi tohle umožnila. Bylo to moc pěkné. I vítkovickému kotli, že si vzpomněl na má léta tam,“ hlásil devětatřicetiletý útočník, jenž momentálně nastupuje za druholigovou Porubu.
- Potlesk pro mstitele Klímu
Chtěl Spartě přidat tolik potřebnou tvrdost, ve druhé třetině si počíhal na rozehrávajícího Radka Pilaře a ostrým zákrokem ho poslal k ledu. Obránce Sparty Niko Seppälä měl okamžitě na zádech mstitele Kevina Klímu. Slovo dalo slovo, rukavice šly dolů. Klíma si i přes porážku v souboji vysloužil hlasitý potlesk tribun, odkud bouřilo i jeho jméno. Chvíli po impulsu ale snížila Sparta. Více čtěte ZDE >>>
- Velký litvínovský návrat
Po 22 sekundách prohrávali, ve 14. minutě byl v Litvínově stav 0:3. Ručník však do ringu nevletěl. Průstřel Ondřeje Kašeho ještě nebyl uznán po trenérské výzvě kvůli ofsajdu, i díky dvěma využitým přesilovkám bylo stejně poloviny utkání vyrovnáno. Liberec šel ještě jednou do vedení, po teči Viktora Šámala však Chemici dotlačili zápas do prodloužení a velký návrat dokonali v nájezdech.
- Smejkal úřaduje
Góly byste čekali od Stránského, Sedláka, Červenky či Tomáška. V pardubickém úboru se však vylíhl nečekaný kanonýr. Jiří Smejkal. Na druhou stranu, jde si tvrdě za štěstím a odměnou. Proti Motoru se trefil popáté v sezoně, což je při šesti odehraných kolech výborný počin. Zanedlouho 30letý pracant to má rozjeté na pokoření maxima z Finska, kde před čtyřmi roky vyúčtoval 25 tref.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|6
|6
|0
|0
|0
|28:14
|18
|2
Pardubice
|7
|5
|0
|0
|2
|29:19
|15
|3
Plzeň
|6
|2
|2
|1
|1
|16:12
|11
|4
Č. Budějovice
|6
|3
|0
|1
|2
|15:19
|10
|5
K. Vary
|5
|3
|0
|0
|2
|12:9
|9
|6
Mountfield
|6
|3
|0
|0
|3
|16:15
|9
|7
Kladno
|6
|2
|1
|1
|2
|18:20
|9
|8
Litvínov
|6
|2
|1
|0
|3
|16:19
|8
|9
Sparta
|6
|2
|0
|1
|3
|17:16
|7
|10
Brno
|5
|2
|0
|0
|3
|16:16
|6
|11
Vítkovice
|5
|2
|0
|0
|3
|17:20
|6
|12
Olomouc
|6
|1
|1
|0
|4
|16:19
|5
|13
Liberec
|6
|1
|0
|2
|3
|14:22
|5
|14
M. Boleslav
|6
|1
|1
|0
|4
|13:23
|5
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