Pěsti v Hradci! Klíma se mstil a vyzval urostlého Fina. Sparta po chvíli snížila
Už tak vypjatý zápas zpestřili férovou bitkou bez rukavic. Kevin Klíma se krátce před polovinou duelu mezi Mountfieldem a Spartou zastal spoluhráče a v pěstním souboji vyzval obránce Nika Seppäläho. Domácí útočník utržil více ran, skončil jako první na ledě, přesto si vysloužil hlasitý aplaus a vyvolávání svého jména z tribun. Sparta po hrozivém startu prohrávala krátce po půlce druhé třetiny 2:4.
Trápící se tým chtěl nakopnout trochou tvrdé hry. Obránce Sparty Niko Seppälä si ve druhé třetině počíhal na Radka Pilaře rozehrávajícího puk a ostrým zákrokem ho poslal k ledu. Na zádech měl okamžitě mstitele Kevina Klímu, slovo dalo slovo a oba kohouti zahodili rukavice. Domácí útočník se nezalekl téměř deseticentimetrového rozdílu ve výšce a jel mstít tvrdý hit na spoluhráče.
Více úderů rozdal hostující Fin, Klíma ho v jednu chvíli stáhl na led, ale rozhodčí dovolili bijcům pokračovat. Seppälä následně soupeře stáhl pod sebe a zůstal nad ním stát s výhrůžně pozdvihnutou pěstí. Další ránu už ale neuštědřil a oba se odebrali na trestnou lavici.
Klímovi přes porážku v šarvátce aplaudoval celý stadion. Bitka a přidaná tvrdost však měla větší efekt na Spartu. Pražané jen o chvíli později snížili na 2:3 z hole Dominika Mašína a vrátili se do utkání, které se po hrozivém úvodu jevilo jako ztracené.
Jeden gól dvakrát u videa
Po pondělní porážce s Karlovými Vary inkasovala Sparta tři góly v úvodních pěti minutách. Josef Kořenář zažil první start v sezoně z noční můry. Po šesti střelách držel padesátiprocentní úspěšnost zákroků, Patrik Augusta na lavičce hostů reagoval brzkým oddechovým časem. Přísun gólů se tím zastavil, Hradec od času 4:49 na další branku čekal.
První snížení nabídl Spartě na konci první třetiny Tomáš Vomáčka nepřesnou rozehrávkou, kterou potrestal Filip Chlapík. Krátce po bitce a po polovině utkání pak přidal druhou trefu hostů Mašín. Branku zkoumalo ještě dvakrát video, ale ve výsledku platila. Vysokou hůl sudí neodhalili, výzva na ofsajd byla neúspěšná, protože čároví rozhodčí nenašli průkazný záběr. Jednogólový rozdíl ovšem nevydržel ani dvě minuty. Jen o chvilku později pláchl Pilař, u něhož bitka začala, a přesnou ranou domácí uklidnil.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|6
|6
|0
|0
|0
|28:14
|18
|2
Pardubice
|6
|4
|0
|0
|2
|24:17
|12
|3
Plzeň
|6
|2
|2
|1
|1
|16:12
|11
|4
Č. Budějovice
|5
|3
|0
|1
|1
|13:14
|10
|5
K. Vary
|5
|3
|0
|0
|2
|12:9
|9
|6
Kladno
|6
|2
|1
|1
|2
|18:20
|9
|7
Sparta
|5
|2
|0
|1
|2
|14:12
|7
|8
Brno
|5
|2
|0
|0
|3
|16:16
|6
|9
Litvínov
|5
|2
|0
|0
|3
|11:15
|6
|10
Mountfield
|5
|2
|0
|0
|3
|12:12
|6
|11
Olomouc
|5
|1
|1
|0
|3
|13:15
|5
|12
M. Boleslav
|6
|1
|1
|0
|4
|13:23
|5
|13
Liberec
|5
|1
|0
|1
|3
|10:17
|4
|14
Vítkovice
|4
|1
|0
|0
|3
|13:17
|3
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