Rulík se zlobil u vrátek, volal si rozhodčí. Řešil některé zákroky, vysvětlil Plekanec
Vyhodíte je dveřmi, přilezou oknem. Nebo klidně dírou pro kočku. Oceláři předvádějí extralize nesmírnou sílu. I napočtvrté zvrátili zápas, ve kterém ztráceli. A také pošesté slavili, tentokrát 6:4. V třineckém polštáři je při perfektním startu do sezony napěchovaných 18 bodů. Poslední tři si červenobílí vydobyli na Kladnu, které vedlo 2:0 i 3:1. A hodně se zlobilo po neodpískaném zákroku Patrika Kocha na Martina Janduse. „Vnímám to jako nešťastnou náhodu,“ komentoval domácí bek.
Nebyl to hezký pohled. Martin Jandus se potácel na bruslích, vypadal jak po knockautu v ringu. Za brankou ho v závěru první třetiny srazil Patrik Koch, opakované záběry odkryly, že hostujícího hráče trefil ramenem do hlavy.
To už byl ze hry venku kladenský střelec Niko Ojämaki, který za obdobný atak na Kocha vyfasoval v 11. minutě vyšší trest. „Věděl jsem, že jsem dostal do hlavy. A takové zákroky se takto trestají. Jsem rád, že se to tak posoudilo a že to tak dopadlo,“ líčil třinecký zadák.
Rulík měl výhrady k sudím
Toho se ovšem stejný verdikt netýkal, což rozpálilo doběla kladenského trenéra Radima Rulíka. Jakmile zazněl klakson, čekal jedenašedesátiletý stratég u vrátek od střídačky na vysvětlení. Protože ho nedostal, spustil na sudí řev až se začátkem druhé části. Jindy klidně působící trenér ventiloval výhrady pěkně od plic, apeloval na muže v pruhovaném, že neviděli jasnou záležitost.
„S rozhodčími to řešil Radim, bavili jsme se o některých zákrocích, kterým jsme úplně nerozuměli. Asi to nemůžeme komentovat. Bylo to ve stylu otázka – odpověď, pohled na některé zákroky,“ přibližoval už s větším klidem po utkání asistent hlavního kouče Tomáš Plekanec.
„Projížděl jsem okolo branky, přijde mi, že jsme se s Martinem nešťastně srazili. Doufám, že Jandy je v pohodě, nad trestem jsem vůbec nepřemýšlel. Spíš nad tím, ať je v pořádku. Ode mě to nebylo záměrné,“ prezentoval vlastní pohled Koch.
Třinec zvládl otočku
Na place zůstal, Jandus nikoliv. Po utkání byl aspoň k vidění v prostoru u šaten. Už tak početně oslabenému Kladnu ovšem nemohl pomoct. A Třinec postupně dospěl k obratu ze stavů 0:2 a 1:3. Také díky výraznému příspěvku útočníka Matěje Kubiesy, který oplývá vynikající formou. Dvacetiletý talent v předchozích třech kláních zaznamenal bilanci 3+3 a je důležitým členem nebezpečné druhé formace Slezanů.
„Hodně jsem pracoval přes letní přípravu, snažil jsem se zesílit a trochu zrychlit. Adaptovat se na extraligu ještě lépe, být připravený, jak nejlépe můžu. Cítím se teď dobře. Jsem za to rád. Dostávám velkou důvěru, hraju s Hudym (Liborem Hudáčkem), za což jsem taky vděčný,“ vykládal Kubiesa, autor dvou branek, které Třinec vrátily do sedla.
Obrat na 4:3 dokonal Daniel Kurovský v oslabení. Vysoký útočník využil dobré orientace Miloše Romana, který plácl do puku, čímž kumpána vyslal z obranného pásma do úniku. Kurovský si s nabídnutou šancí poradil, čímž předčil střelce hostů. Ti v podobných situacích často selhávali na Ondřeji Kacetlovi, který už po trefě Adama Bareše v čase 8:04 nahradil startéra Marka Mazance. Jednička Třince z minulé sezony nedokončila ani druhý domácí part, v němž začínala.
Přesto si Oceláři udrželi kompletní bodový sběr. „Skvělý hokej pro nás i pro fanoušky,“ odhlédl od negativního výsledku 4:6 hostující forvard Martin Ryšavý. „Do Třince se jede s tím, že získat body je fakt náročné. Ví to každý tým. Mají zkušený mančaft, nemůžete proti nim podcenit ani nejmenší věc. Není to teď jednoduché, musíme se resetovat,“ narážel čtvrtý kladenský střelec na souběh zranění a tří porážek.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|6
|6
|0
|0
|0
|28:14
|18
|2
Pardubice
|7
|5
|0
|0
|2
|29:19
|15
|3
Plzeň
|6
|2
|2
|1
|1
|16:12
|11
|4
Č. Budějovice
|6
|3
|0
|1
|2
|15:19
|10
|5
K. Vary
|5
|3
|0
|0
|2
|12:9
|9
|6
Mountfield
|6
|3
|0
|0
|3
|16:15
|9
|7
Kladno
|6
|2
|1
|1
|2
|18:20
|9
|8
Litvínov
|6
|2
|1
|0
|3
|16:19
|8
|9
Sparta
|6
|2
|0
|1
|3
|17:16
|7
|10
Brno
|5
|2
|0
|0
|3
|16:16
|6
|11
Vítkovice
|5
|2
|0
|0
|3
|17:20
|6
|12
Olomouc
|6
|1
|1
|0
|4
|16:19
|5
|13
Liberec
|6
|1
|0
|2
|3
|14:22
|5
|14
M. Boleslav
|6
|1
|1
|0
|4
|13:23
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž