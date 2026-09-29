Přežít Dynamo? Uspat, vetřít se, bodat! Ale ty přesilovky. Červus jim to tam rozdává...
Lumpačil tady Hradec, tři body si tu sebral i Liberec, jen Karlovy Vary ne. A co Motor? Do Pardubic vyrazil v pozici třetího týmu extraligy. Proti sousedovi v tabulce si v 6. kole mohl činit solidní nároky na kořist. Pokud však Jihočeši nelétají v oblacích, musí si být vědomi velice lichotivého postavení, které úplně neodpovídá reálným možnostem. Takže jak to proti gigantovi zvládli? Dřeli, takže až téměř do finiše mohli snít o nějakém výtěžku, aby nakonec padli 2:5.
V táboře Motoru si libují, že je na startu nepotkal osud Liberce či Vítkovic. Týmů s ambicemi, které však z různých důvodů zahájily s rozpaky, Ostravané s obrovskými. Petrovického soubor vyválčil deset bodů, využil příznivého losu před složitými střety s Dynamem a Spartou.
Hned po úvodním vhazování se prokázala výraznější kvalita personálu Pardubic. Hosté první minuty jen s vypětím sil bránili svůj hrad, byli rádi za vyhazování puků ven do bezpečí. Až v šesté minutě se dostali k první střele na branku, ovšem z uctivé vzdálenosti.
Za chvíli už Motor inkasoval, když si maličký ďábel Miguel Tourigny u střídačky pohrál s dvojicí Zachar – Bell, zachránil ofenzivní pásmo a po pár vteřinách Roman Červenka nabil Janu Košťálkovi na první gól. Červenka si otevřel v první části obchod s lahůdkářstvím, svým kumpánům servíroval parádní puky, stačilo jen zasmečovat, ale jak Lukáš Sedlák, tak Jan Mandát pohrdli luxusní pobídkou. Až se každý podivil: Proč Červus nestřílel?!
Dobrý forček, lítat po nich
A tak i z důvodů vícera „přehrávání“ akcí na úkor pohotové palby se hosté vyškrábli k dorovnání manka poté, co Tomášem Dvořákem nepohlídaný Jan Ordoš (17.) umně tečoval puk za záda Malcolma Subbana.
Hosté pochopili, že nejspíš neodjedou s přídělem a že nemusí ani prohrát. Vsadili na ostrost v soubojích, celkovou protivnost při hře do těla, až se domácím zavrtali do kožichu. „Mít na nich dobrý forček, dostávat jejich beky pod co největší tlak, protože hodně chtějí hrát s pukem. Lítat po nich, občas se to dobře odrazí,“ popsal útočník Martin Beránek.
Filip Ahl měl na holi dva góly, Subban podržel. Pak sice po Tomáškově úprku Stránský z voleje (28.) prostřelil Strmeně, ale ani tahle nepříjemnost hosty nezlomila. Někde uvnitř cítili, že má smysl fárat a dočkali se. – v 35. minutě zamkli domácí ve třetině a po ráně od modré přes Daniela Gazdu dorážel pohotový Beránek.
Jejich přesilovky je strašně těžké bránit
Motor dostal Dynamo přesně tam, kam potřeboval. Do zóny nejistoty. Do povzdechu, že kdyby daleko lépe nakládali s tlakem a vypracovanými šancemi, mohlo být hotovo dřív. Takhle mistři věděli, že je ještě čeká tvrdá šichta proti sokovi, jenž vycítil šanci na další překvapení. „Po druhé třetině jsme si říkali, že bychom odsud chtěli odvézt body. Bylo to na to, bohužel,“ litoval Beránek.
Svoje snažení hosté nedotáhli. Přece jen vyšší jakost na domácí střídačce přinesla rozuzlení ve 45. minutě, kdy Košťálek poslal správně načasovanou „citovku“ volnému Sedlákovi, jenž překonal jinak výborného Jana Strmeně. Jakmile v 56. minutě na konci přesilovky Jiří Smejkal úspěšně operoval před brankovištěm, tři body letěly do báglu. „Jejich přesilovky je strašně těžké bránit, různě tam rotují. Nemají na ně šablonu, hrají to podle intuice, Červus jim to rozdává, Straňas s Tomasem to pak střílí. Těžký…“ lehce si povzdechl Beránek. Dynamo má úspěšnost v přesilové hře nyní na 37 procentech. Do prázdné branky se pak ještě trefil Tomáš Nosek.
Přestože Motor domů nepřivezl žádný bod, znovu si ověřil, že by v sezoně mohl zajímavě zlobit. Jen potřebuje, aby to klapalo všem lajnám. „Jsem rád, že jsme do sezony vstoupili dobře a nemusíme se hned od začátku v uvozovkách klepat. Jde o každý bod, kdybychom teď urvali nějaký bod se Spartou a Brnem, bylo by to super,“ věří Beránek.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|6
|6
|0
|0
|0
|28:14
|18
|2
Pardubice
|7
|5
|0
|0
|2
|29:19
|15
|3
Plzeň
|6
|2
|2
|1
|1
|16:12
|11
|4
Č. Budějovice
|6
|3
|0
|1
|2
|15:19
|10
|5
K. Vary
|5
|3
|0
|0
|2
|12:9
|9
|6
Mountfield
|6
|3
|0
|0
|3
|16:15
|9
|7
Kladno
|6
|2
|1
|1
|2
|18:20
|9
|8
Litvínov
|6
|2
|1
|0
|3
|16:19
|8
|9
Sparta
|6
|2
|0
|1
|3
|17:16
|7
|10
Brno
|5
|2
|0
|0
|3
|16:16
|6
|11
Vítkovice
|5
|2
|0
|0
|3
|17:20
|6
|12
Olomouc
|6
|1
|1
|0
|4
|16:19
|5
|13
Liberec
|6
|1
|0
|2
|3
|14:22
|5
|14
M. Boleslav
|6
|1
|1
|0
|4
|13:23
|5
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