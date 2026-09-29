Hororový start, Litvínov přesto bere dva body. Může nám to hodně pomoct, ví Koblasa
V polovině zápasu zakončil krásnou přesilovkovou kombinaci dělovkou, která zaparkovala pod horní tyč. Byl to jeho 300. bod v extralize a stý v dresu Litvínova. Petr Koblasa jedovkou bez přípravy smazal třígólové manko a v nájezdech vystřelil Vervě dvoubodovou výhru 5:4. „Tohle vítězství má pro nás velký význam. Obrat z 0:3 nám může hodně pomoct,“ pravil po zápase.
Na Hlinkově stadionu se děly věci. Zejména první část byla hodně bláznivá. Zprvu se zdálo, že Litvínov nebude mít nárok. Začal tragicky. Tygři, kteří měli do zápasu jedinou výhru, na domácí vletěli. Při prvním střídání doplácl liberecký Adam Najman poprvé puk do branky. Verva pak tekla o tři góly, přičemž po trenérské výzvě prokázané postavení mimo hru jim zmařilo první pokus o kontaktní gól. Ale do první přestávky se ho dočkali. K útoku zavelel David Kämpf.
„Na začátku nám nešly nohy, možná jsme byli maličko zakřiklí, nevím,“ vracel se Koblasa. „Pak nám hrozně pomohl první gól a myslím si, že od té doby jsme tři čtvrtě toho zápasu byli lepší. Jestli jsme byli malinko opaření po startu, po prvním gólu jsme měli pár slušných střídání, což nám ukázalo, že můžeme hrát, a vlilo nám to krev do žil.“
V divokém zápase plném zvratů Bílí Tygři po prvním inkasovaném gólu začali ztrácet půdu pod nohama, ale po ztrátě náskoku se ještě dokázali vzchopit. Do vedení je znovu poslal historicky první Švéd v týmu z Podještědí Filip Sandberg, který v Litvínově strávil sezonu 2024/25. Na další dva góly předtím nahrával a v prodloužení měl ještě tutovku. Ale taky byl na ledě ve chvíli, kdy vedle něj stojící Viktor Šámal po bekhendovém nahození Ondřeje Kašeho podruhé vyrovnal.
Prodloužení nahoru dolu
„Je to víc věcí, proč se nedaří. Výkon se nepotkává ve všech činnostech. Vstřelili jsme branku z přesilovky, ale dva góly dostali v oslabení. Musíme sladit ofenzivu s defenzivou. Dostáváme hodně gólů, čtyřikrát jsme inkasovali potřetí. Potřebujeme to zpevnit. Dát na hřišti soupeře čtyři branky, to bychom měli zvládnout. Snad poslouží jako materiál, abychom byli důslednější v určitých fázích. Potřebujeme zabrat,“ přemítal liberecký trenér Jiří Kudrna.
Vyloučení pohřbila bodové naděje Vervy v předchozím utkání v Českých Budějovicích. K podobné situaci se schylovalo i proti Tygrům. V závěru druhé třetiny vyfasovala dva tresty za nebezpečnou hru vysokou holí, prvního vyloučení hosté využili. Ale Litvínov to tentokrát zvládl. „Všichni věřili, protože jsme věděli, že soupeře přehráváme, a dostali jsme i smolný gól v našem oslabení. Ale nikdo si nedal do hlavy, že by se měla hra otočit. V prodloužení měli šance, hra při hře tři na tři je nahoru dolů, nějaké chyby k tomu patří. Náš Čája (Pavel Čajan) nás podržel a my mu to vrátili v nájezdech,“ pokračoval Koblasa, který zaťal dráp v páté sérii.
„Zasloužené dva body. Takový obrat není jednoduchý, ale přesvědčili jsme se, že když budeme hrát za jakéhokoli stavu, jsme schopni vítězit,“ shrnul litvínovský Pavel Švarný.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|6
|6
|0
|0
|0
|28:14
|18
|2
Pardubice
|7
|5
|0
|0
|2
|29:19
|15
|3
Plzeň
|6
|2
|2
|1
|1
|16:12
|11
|4
Č. Budějovice
|6
|3
|0
|1
|2
|15:19
|10
|5
K. Vary
|5
|3
|0
|0
|2
|12:9
|9
|6
Mountfield
|6
|3
|0
|0
|3
|16:15
|9
|7
Kladno
|6
|2
|1
|1
|2
|18:20
|9
|8
Litvínov
|6
|2
|1
|0
|3
|16:19
|8
|9
Sparta
|6
|2
|0
|1
|3
|17:16
|7
|10
Brno
|5
|2
|0
|0
|3
|16:16
|6
|11
Vítkovice
|5
|2
|0
|0
|3
|17:20
|6
|12
Olomouc
|6
|1
|1
|0
|4
|16:19
|5
|13
Liberec
|6
|1
|0
|2
|3
|14:22
|5
|14
M. Boleslav
|6
|1
|1
|0
|4
|13:23
|5
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