From zero to hero, kapitán Zbořil táhne Vítkovice. Treille: Roli vzal vážně, jde příkladem
Během dvou dnů se vyhrabali z problémů. Páteční debakl v Třinci si vzali k srdci, poté už zabrali a dvakrát zvítězili. Důležitá zpráva při pohledu na tabulku: Vítkovice už nejsou poslední. „Určitě se to zvedá. Nicméně stejně pořád na sobě musíme pracovat, jít si za tím a nesmíme polevit,“ měl jasno po výhře 4:3 v Olomouci kapitán Jakub Zbořil, jenž dvě a půl minuty před závěrečnou sirénou rozhodl. Paradoxně krátce poté, co se namočil k vyrovnání.
From zero to hero. Když Jakub Zbořil po utkání v Olomouci tuto větu uslyšel, jen se šibalsky usmál. Zkraje 57. minuty totiž nešťastně tečoval ránu Ralfse Freibergse přímo mezi Hrachovinovy betony. Vítkovice neudržely vedení 3:1 a rázem vše směřovalo k prodloužení.
„Hodně mě nakrklo, že mě Freiby trefil. Divně to zaplavalo, letělo to do rohu a já jsem chtěl tomu uskočit. Bohužel se mi to odrazilo od loktu do naší brány,“ popisoval Zbořil.
O minutu a půl později si ale najel do útočného pásma, dostal přihrávku do jízdy a tvrdou střelou pověsil puk do vinglu. Přímo vedle Machovského lapačky. „Celý zápas jsem byl tak nějak naštvanej, že jsem se moc nedostával do střelby. A když už jsem to dostal, chtěl jsem to pořádně vypálit,“ usmál se střelec.
Chvála od trenéra
Devětadvacetiletý obránce, který se vracel do extraligy v průběhu předminulé sezony z Bostonu, jen potvrdil formu. V pěti utkáních sesbíral dvě branky a tři asistence. Pro tým je v roli kapitána stěžejní, v průměru hraje i nejvíc minut.
„Pro nás je velmi důležitým hráčem, roli vzal vážně a jde příkladem. Od začátku sezony ukazuje, že odehraje spoustu minut, a jako lídr i kapitán odvádí skvělou práci. Má dobrý začátek, ale potřebujeme, aby v tom pokračoval. Je však pěkné to vidět,“ hodnotil Zbořilovy dosavadní výkony kouč Yorick Treille.
Přitom úvodní část minulého ročníku Zbořil povedenou neměl. Po příchodu z Pardubic velká očekávání nenaplňoval a mančaft navíc oslaboval zbytečnými tresty. V prosinci se ale zvedl, sáhl si do svědomí a nyní na něm Vítkovice stojí. „Užívám si to. Hlavně že mám důvěru, kterou do mě trenér vkládá. Já se to jen snažím vracet,“ líčil Zbořil.
Naopak olomouckému brankáři Matěji Machovskému duel s Vítkovicemi nevyšel. Při prvním gólu Ostravanů jej zaskočil Samuel Kňažko, na konci 34. minuty pak Rhett Holland. „Třetí gól jde za mnou, takový dostat nemůžu, i když jsem čekal, že bude střílet někam jinam. Dávám mu kredit, překvapil mě,“ uznal Machovský. „Jak by řekl Dominik Hašek, každý gól se dá chytit. Bohužel štěstíčko na mé straně teď není, snad se přikloní,“ doufal gólman.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|6
|6
|0
|0
|0
|28:14
|18
|2
Pardubice
|7
|5
|0
|0
|2
|29:19
|15
|3
Plzeň
|6
|2
|2
|1
|1
|16:12
|11
|4
Č. Budějovice
|6
|3
|0
|1
|2
|15:19
|10
|5
K. Vary
|5
|3
|0
|0
|2
|12:9
|9
|6
Mountfield
|6
|3
|0
|0
|3
|16:15
|9
|7
Kladno
|6
|2
|1
|1
|2
|18:20
|9
|8
Litvínov
|6
|2
|1
|0
|3
|16:19
|8
|9
Sparta
|6
|2
|0
|1
|3
|17:16
|7
|10
Brno
|5
|2
|0
|0
|3
|16:16
|6
|11
Vítkovice
|5
|2
|0
|0
|3
|17:20
|6
|12
Olomouc
|6
|1
|1
|0
|4
|16:19
|5
|13
Liberec
|6
|1
|0
|2
|3
|14:22
|5
|14
M. Boleslav
|6
|1
|1
|0
|4
|13:23
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž