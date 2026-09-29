Pět minut hrůzy Sparty v Hradci. Musíme být nespokojení a pracovat dál, řekl Augusta
Po pondělní porážce s Karlovými Vary a kritických slovech trenéra Patrika Augusty jste od Sparty v úterý v Hradci Králové mohli čekat leccos. Pohyby v sestavě přišly, poprvé v sezoně se mezi tři tyče postavil Josef Kořenář. Podobně hrozivý úvod ale očekával asi málokdo. Tři góly inkasovali Pražané za necelých pět minut a děsivý start zakryl i pozitiva ze zbytku zápasu, v němž do závěru hosté sahali po vyrovnání. „Nemůžeme si z toho brát vůbec nic. Prohráli jsme, musíme být nespokojení a pracovat dál,“ velel hlavní kouč.
Představoval si jiný návrat do sestavy. Josef Kořenář v prvních kolech chyběl, potom sledoval kolegu Jakuba Kováře ze střídačky. První šanci dostal v Hradci Králové, ale na úvodní minuty by radši zapomněl. „Začali jsme smolně, byla tam shoda okolností, dostanete góla v oslabení, kdy se vám zraní hráč. Druhý gól nebudu komentovat a třetí byl z kategorie laciných,“ komentoval hrozivou pětiminutovku trenér Patrik Augusta.
Už v čase 4:49 sáhl k oddechovému času, sám vycítil, že je potřeba si leccos vyříkat. Ke střídačce pomalu zamířil i Kořenář, ale do branky se nakonec vrátil. „Není to o tom, že ho hned první zápas vytáhnete. Prostě se to stalo. Běž tam, odpracuj to a odchytej to do konce,“ vysvětloval Augusta.
Oddechovým časem zastavil příval gólů. Pražané na ledě ukázali naštvání z nepříznivého stavu, postupně přidali a hnali se za obratem. Dvakrát se dostali na dostřel jediného gólu, jenže Hradec pokaždé zase odskočil. Risk bez gólmana už Spartě úspěch nepřinesl.
„Začátek byl až z říše snů. Možná nám to uškodilo, protože pak se soupeř dostával do šancí, my přestali trošku hrát. Nevím, čeho jsme se začali bát,“ komentoval utkání domácí asistent Petr Koukal. „Utkání jsme si prohráli v prvních pěti minutách a naší střeleckou nemohoucností. Šance jsme si vytvořili, bohužel jsme nedali góly. Strašně se na ně nadřeme,“ dodal Augusta.
Nestačí být dobrý 50 minut
S týmem má na kontě po šesti odehraných zápasech jen sedm bodů. Sparta vyhrála pouze dvakrát a po pondělním a úterním dvojboji má v zádech dvě porážky. Oproti utkání s Karlovými Vary už k šancím přibyla dřina, hráči víc chodili do branky. „Ale neodrazilo se to k nám. Takhle to je, musíte si to zasloužit a my si to v zápasech předtím nezasloužili. Pokud hráči nebudou pracovat tak, jak pracovali ve zbytku utkání, od první minuty do poslední, nebudeme zápasy vyhrávat. Tohle je liga, která je o vítězstvích, ne o tom, že si budeme vytvářet šance a budeme padesát minut ze šedesáti dobří. Učíme se to, musíme se to naučit,“ velel Augusta.
Po porážce s Energií mluvil o tom, že mužstvo musí změnit mentalitu. O den později jeho slova podpořil kapitán Filip Chlapík. „Nemyslím, že bychom nebyli připravení, ale chybí nám teď možná nějaké sebevědomí. Jsme na sebe moc tvrdí, že dostaneme góla a jako by se zbořil svět. Spíš psychicky to nebylo dobré,“ řekl k úvodu utkání.
Právě na lídrovi Sparty je vidět, jak ho současná situace štve. Na ledě vypouští emoce, jezdí diskutovat s rozhodčími, za tým se rve. Od ostatních byste čekali něco podobného. „Musíte být emoční, chtít vyhrát každý zápas, každý kotouč. Dneska jsem to tam viděl. Bohužel jen padesát pět minut. Musí se každý přidat a dneska se přidali. Měli jsme tam fight, dvakrát se hráči postavili za sebe,“ vyjmenovával drobná pozitiva Augusta.
Hradeckou zkušenost se pokusí promítnout do hry už ve čtvrtek. Třetí zápas za pouhé čtyři dny odehraje Sparta proti Motoru. „Letí to. Potřebujeme, abychom se trochu míň nadřeli na góly,“ přál si kouč Pražanů.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|6
|6
|0
|0
|0
|28:14
|18
|2
Pardubice
|7
|5
|0
|0
|2
|29:19
|15
|3
Plzeň
|6
|2
|2
|1
|1
|16:12
|11
|4
Č. Budějovice
|6
|3
|0
|1
|2
|15:19
|10
|5
K. Vary
|5
|3
|0
|0
|2
|12:9
|9
|6
Mountfield
|6
|3
|0
|0
|3
|16:15
|9
|7
Kladno
|6
|2
|1
|1
|2
|18:20
|9
|8
Litvínov
|6
|2
|1
|0
|3
|16:19
|8
|9
Sparta
|6
|2
|0
|1
|3
|17:16
|7
|10
Brno
|5
|2
|0
|0
|3
|16:16
|6
|11
Vítkovice
|5
|2
|0
|0
|3
|17:20
|6
|12
Olomouc
|6
|1
|1
|0
|4
|16:19
|5
|13
Liberec
|6
|1
|0
|2
|3
|14:22
|5
|14
M. Boleslav
|6
|1
|1
|0
|4
|13:23
|5
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