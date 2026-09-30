Klimek se loučil s extraligou 900. startem, šéf mu gratuloval na ledě. Co angažmá v Porubě?
Sedm sezon ve Vítkovicích, šest ve Spartě a pět v Olomouci. Všude, kde byl, zanechal výraznou a dlouhou stopu. I proto Lukáši Klimkovi v úterním utkání Mory s Vítkovicemi tleskaly oba kotle. Netradiční, ale o to sympatičtější gesto. „Děkuju Olomouci, že mi tohle umožnila, bylo to moc pěkné. Děkuji i vítkovickému kotli, že si vzpomněl na má léta tam,“ hlásil devětatřicetiletý útočník, jenž momentálně nastupuje za druholigovou Porubu.
K zapsání 900. extraligového startu mu chyběl jediný zápas. Čekal na něj dva roky. Až v utkání 6. kola mezi Olomoucí a Vítkovicemi se Lukáš Klimek konečně dočkal. Domácí klub mu jako poděkování připravil symbolické první střídání, po kterém gratuloval přímo na ledě i jednatel Kohoutů Erik Fürst. „Všem jsem vděčný a moc děkuju,“ vzkázal blonďatý forvard.
Skutečně to byl váš poslední extraligový start?
„To už asi jo. Když jsem byl na rozbruslení, cítil jsem se, jako bych měl hrát. (usmívá se) Tím, že ještě nastupuju, jsem furt v takovém módu. Člověk je ale vděčný, že se v extralize tak dlouho udržel. V hlavě jsem měl vzpomínky na krásných pět let v Olomouci. Bylo to moc příjemné.“
Olomoucká etapa teda vyšla na jedničku?
„Je to tady takové domácké, vy znáte vlastně každého, kdo na stadionu pracuje. Potkal jsem tady spoustu kamarádů, i když ze současného týmu už moc hráčů neznám. Zbylo jich asi sedm nebo osm, kostra nás starších už tady není. Je to úplně jiný mančaft, ale na léta v Olomouci vzpomínám moc rád.“
Máte nějaký konkrétní moment z vaší extraligové kariéry, který se vám okamžitě vybaví?
„Jsou asi dva takové zásadní. Vybavuju si gól, který jsem dal za Vítkovice ve finále proti Třinci. Důležitější branku jsem asi nedal, navíc malý mi to pořád pouští na Youtube. (usmívá se) Pak si vybavím finále se Spartou, ve kterém jsem udělal faul, a my proti Liberci prohráli. To mě možná mrzí za mou kariéru vůbec nejvíc. Byly takové světlé a nejtmavší momenty.“
Chci dostat Porubu zpět do první ligy
Čím to, že jste v každém klubu tak dlouho vydržel?
„Jsem za to rád. Když jsem spokojený a druhá strana to má stejně, bývám takový konzervativní, že nerad měním. Všude jsem byl spokojený, ale všude to bylo trošku jiné. Za dlouhověkost v klubech jsem moc rád, vždycky jsem si s rodinou udělal zázemí.“
Nyní nastupujete doma v Ostravě za druholigovou Porubu. Ambice s návratem do Maxa ligy máte jasně dané?
„Je to tak. Složil se tam hodně zkušený mančaft, na druhou ligu nadstandardní. Náš cíl je jedině postoupit, to má ale i Prostějov. Mám pocit, že nakonec to bude mezi námi.“
Kádr máte hodně zkušený, možná až starý. Může to být v takové soutěži výhoda, nebo spíš nevýhoda?
„Doufáme, že výhoda! I když je nás tam pár starších, pohyb na ledě furt máme. Je to doplněné o mladší kluky a střední generaci, takže si myslím, že mix to bude dobrý. Snad zkušenosti, které jsme my starší posbírali, v play off zúročíme.“
V Porubě se potkáváte s několika bývalými spoluhráči z Vítkovic. Jaké to bylo s nimi zase po letech sedět v šatně?
„Tohle byl jeden z důvodů, proč jsme do toho všichni šli. Víceméně jsme se domluvili, že bychom chtěli dostat Porubu tam, kam patří, to znamená do první ligy. Já, Ondra Roman i Sváča (Vladimír Svačina) jsme víceméně odchovanci, hráli jsme tam spolu v dorostu a juniorce. Když se spadlo, byli jsme v kontaktu, všichni chceme dostat Porubu zpátky. Je moc příjemné se v kabině po X letech potkávat. Vzpomínáme na staré časy, ale už tam na nás tlačí mladí.“ (směje se)
Jaký je pro vás vůbec přechod mezi první a druhou ligou?
„Je rozhodně větší, než jaký jsem poznal mezi extraligou a první ligou. Tam je to víceméně stejný hokej, což můžete vidět i v přípravných zápasech, když Jihlava hraje vyrovnaně s extraligovými týmy. Mezi první ligou a spodkem druhé je největší rozdíl hlavně v taktické stránce. Bruslit a bojovat umí všichni, jenže po taktické stránce se tam otevírají díry a velké mezery. Týmy ve druhé lize tak vyspělé nejsou.“
Nebudete mít náhodou vyřízené střídavé starty do prvoligového Havířova?
„Ondra (Roman) už za něj naskočil. Střídavé starty jsou v řešení, jen nevím, jestli v Havířově, nebo někde jinde. Jak jsem říkal, je to velký skok, proto je důležité, abychom byli na play off připraveni i z nějakých těžších zápasů. Když bude někde marodka, můžeme vypomoct.“
Bývalí extraligoví hráči, kteří nastupují v Porubě
- Daniel Krenželok (29) – obránce
- Patrik Marcel (31) – obránce
- Adam Sedlák (35) – obránce
- Patrik Urbanec (32) – obránce
- Jan Bartko (29) – obránce
- Tomáš Gřeš (30) – útočník
- Lukáš Klimek (39) – útočník
- Rostislav Marosz (35) – útočník
- Josef Mikyska (32) – útočník
- Roman Rác (35) – útočník
- Ondřej Roman (37) – útočník
- Vladimír Svačina (39) – útočník
- Roman Szturc (37) – útočník
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|6
|6
|0
|0
|0
|28:14
|18
|2
Pardubice
|7
|5
|0
|0
|2
|29:19
|15
|3
Plzeň
|6
|2
|2
|1
|1
|16:12
|11
|4
Č. Budějovice
|6
|3
|0
|1
|2
|15:19
|10
|5
K. Vary
|5
|3
|0
|0
|2
|12:9
|9
|6
Mountfield
|6
|3
|0
|0
|3
|16:15
|9
|7
Kladno
|6
|2
|1
|1
|2
|18:20
|9
|8
Litvínov
|6
|2
|1
|0
|3
|16:19
|8
|9
Sparta
|6
|2
|0
|1
|3
|17:16
|7
|10
Brno
|5
|2
|0
|0
|3
|16:16
|6
|11
Vítkovice
|5
|2
|0
|0
|3
|17:20
|6
|12
Olomouc
|6
|1
|1
|0
|4
|16:19
|5
|13
Liberec
|6
|1
|0
|2
|3
|14:22
|5
|14
M. Boleslav
|6
|1
|1
|0
|4
|13:23
|5
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