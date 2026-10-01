Proč Sparta rozjela sezonu mizerně: moc negativní energie. Skladba kádru je a bude v řešení
Ostatní nás předčí v tvrdé práci, přepracují nás. Nechce se nám chodit do branky a dávat špinavé góly… Téměř co zápas, to kritika a naštvání hlavního kouče Patrika Augusty do vlastních řad. Zrovna on si na poctivě odvedené šichtě a plném zaujetí zakládá, nemluvě o jeho pravé ruce Ladislavu Šmídovi. Řeč se může vést hodiny o složitostech vstupu favoritů napříč všemi ligami, ale takhle matný vstup Sparty do sezony Tipsport extraligy nečekal nikdo. Proč se to děje? Deník Sport a web iSport nabízejí pět důvodů mizerného úvodu rudého kolosu.
Až moc negativní energie
Je to věc, které si všimnete po chvilce sledování Sparty. Filip Chlapík hrozně moc chce, na ledě se sráží, dohaduje s rozhodčími, nebojí se popíchnout soupeře. Občas ale máte pocit, že je okolo kapitána Pražanů až moc negativních emocí. Ukázkový příklad nabídl zápas proti Karlovým Varům. Z Chlapíka čišela frustrace, vytočit se nechal známým provokatérem Janem Bambulou. Podkopnutí mimo hru zavánělo minimálně dvouminutovým trestem, leckdo horoval i po disciplinární dohře. Kamery odhalily i zákeřný úder loktem do obličeje stejného soka. Tohle Sparta od Chlapíka nepotřebuje. „Zlými muži“ by měli být úplně jiní hráči, pak by kapitán mohl emoce zmírnit a víc se věnovat hokeji. V produktivitě je z týmu nejschopnější, jak ukazuje sedm bodů (2+5) ze šesti utkání. Podle trenéra Patrika Augusty už se posledně přidali s emocemi i další. Návrat do jarního válečnického semifinálového módu je naprosto nutný.
FILIP CHLAPÍK:
„Hrajeme za Spartu. Emoce tam musí být. Kór když se nedaří. Jsem hrdý, že tady můžu být, a chci tam nechat všechno každý zápas. Emoce k tomu patří, jsem emotivní člověk. Za mě upřímně tam emocí máme málo, tak to možná beru na sebe.“
Chlapík, Špaček, Sekáč a dál?
Jsou tvářemi Sparty, trenéři je po rošádách v sestavě spojili do elitní formace. Filip Chlapík (2+5), Michael Špaček (2+4) a Jiří Sekáč (3+2) co se produktivity týká, plní zadání slušně, v Hradci právě oni dvěma zásahy obstarali drama. Nemůžete však setřást pocit, že z útočníků na nich leží až moc velký díl odpovědnosti. Zatracovat nejde ani veterána Michala Řepíka (3+2). Do sezony velmi dobře vstoupil, ale v posledních dvou duelech vymizel a nebodoval. Ostatní musí bez výjimky přidat. Za očekáváním zůstávají Matěj Blümel i Devin Shore, u dalších máte pocit, že se až moc často jen vezou. Výkony Pavla Kousala, Ondřeje Najmana, Kristiana Vesäläinena, Tomáše Hyky či Kryštofa Hrabíka zůstávají za očekáváním. To už je mnohem přínosnější dát opakovanou šanci mladým puškám Pospíšilovi a Daníčkovi. A vzadu Michálkovi.
-5
Taková je statistika účasti na ledě v případě útočníka Ondřeje Najmana. Na ledě Hradce Králové dostal jako čtvrtý centr jen minutu a 19 sekund na ledě.
A ještě jednou Chlapík…
V zásadě se tomu nelze divit. Filip Chlapík po nevyhnutelné červnové operaci třísel v Mnichově logicky nemá naježděno. A v zápasech je to někdy znát. Ne ve všech. Pokud však Sparta narazí na soupeře, který kmitá nohama hodně svižně, síla Chlapíkovy formace byla poměrně úspěšně neutralizována. Kolikrát jste nabyli dojmu, že by puk z kapitánovy hole měl putovat rychleji nebo dříve. Tak, aby celá elitní formace hrála v potřebném kalupu, synchronu a pospolu. A ne jenom část duelu. Do jisté míry i proto jste marně hledali chemii tandemu Chlapík, Špaček s Blümelem. Bruslařský deficit se časem určitě srovná, nicméně při úsvitu sezony jej musíte brát v potaz a logicky počkat. Zdraví má sportovec jenom jedno, Chlapík po individuálně vynikající sezoně, během níž zaujal i na únorové olympiádě s hvězdami NHL, musel vynechat mistrovství světa. Kurýrování přineslo následek.
21:53
S takovým průměrným časem je Filip Chlapík druhým nejvytěžovanějším útočníkem soutěže po litvínovském Davidu Kämpfovi.
Neochota ušpinit se
Pokud bychom měli zmínit věc, která vadí trenérovi Patriku Augustovi nejvíce, jde o neochotu hrát tzv. ošklivý hokej, který přináší boule a modřiny. Proti Varům kouči scházel tlak do branky, nepředstíraná chuť prát se o vyražené kotouče. „Učíme se hrát špinavý hokej,“ prohlašoval Augusta po dalším duelu, kde viděl zlepšení. Za cíl si vytyčil změnu mentality týmu, naučení hráčů, aby dávali i nehezké branky z dorážek a skrumáží. Právě nastavení hlavy se často objevuje během pozápasových hodnocení.
Kapitán Filip Chlapík mluvil o nedostatku sebevědomí po porážkách. „Jsme na sebe moc tvrdí, že dostaneme gól a jako by se zbořil svět. Spíš psychicky to nebylo dobré,“ prohlašoval v Hradci Králové. Pomoct by mohla práce s mentálním koučem, případně důraznější vyříkání si názorů v kabině. Pokud se nastavení nezmění, body budou utíkat dál. Přitom potřebný servis, ať už tréninkový, pozápasový, kondiční, regenerační, dostávají hráči na nejvyšší úrovni.
PATRIK AUGUSTA:
„Musíte soupeře přepracovat a porazit v maličkostech. Systém není složitý, je jednoduchý, ale musíte být v hlavě nastavení od začátku až do konce, že to budeme dávat do brány a chodit do brány. To je mentální nastavení hráčů, na tom teď musíme pracovat.“
kouč Sparty po porážce s Karlovými Vary
Skladba kádru je a bude v řešení
Jedna věc je aktuální zamyšlení nad současnou skladbou kádru a druhou úvaha nad složením týmu do budoucna. Na Spartě musí kontinuálně řešit obojí. Vedení sportovního úseku potřebuje tým okamžitě nastartovat, zároveň si rozmyslet, která jména si ponechat dál v kádru, anebo je odvelet i přes platné smlouvy.
Nabízí se široké spektrum výměn, protože po extralize najdete nemálo klubů, ochotných pustit se do obchodu. Byť na extra velké tahy je ještě brzy a v Česku všeobecně na ně není kdovíjaká odvaha, v pražském klubu musí přemýšlet, zda například beky Sirotu s Knotem nezkusit udat jinam. Od obou se očekává víc. A útok? O Kryštofu Hrabíkovi se mluví v souvislosti s možným zájmem Kladna, jméno Tomáše Hyky se na virtuálním trhu objevuje už delší čas. K tomu přidejte Ondřeje Najmana, jenž se loni vracel z Olomouce. Místo pod penzí nemá pár dalších hráčů.
10:30
Tolik minut a sekund průměrně na zápas dostává Tomáš Hyka, s takovým prostorem je pro Spartu luxusem.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|6
|6
|0
|0
|0
|28:14
|18
|2
Pardubice
|7
|5
|0
|0
|2
|29:19
|15
|3
Plzeň
|6
|2
|2
|1
|1
|16:12
|11
|4
Č. Budějovice
|6
|3
|0
|1
|2
|15:19
|10
|5
K. Vary
|5
|3
|0
|0
|2
|12:9
|9
|6
Mountfield
|6
|3
|0
|0
|3
|16:15
|9
|7
Kladno
|6
|2
|1
|1
|2
|18:20
|9
|8
Litvínov
|6
|2
|1
|0
|3
|16:19
|8
|9
Sparta
|6
|2
|0
|1
|3
|17:16
|7
|10
Brno
|5
|2
|0
|0
|3
|16:16
|6
|11
Vítkovice
|5
|2
|0
|0
|3
|17:20
|6
|12
Olomouc
|6
|1
|1
|0
|4
|16:19
|5
|13
Liberec
|6
|1
|0
|2
|3
|14:22
|5
|14
M. Boleslav
|6
|1
|1
|0
|4
|13:23
|5
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