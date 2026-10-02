Jasně, že mě láká osobák. Smejkal rozjel sezonu nad očekávání, hraje nejlepší hokej kariéry?
Každá extraligová sezona vyplivne vedle temných překvapení i nečekaná. Tipovali byste, že top střelcem Pardubic bude vedle Matěje Stránského i Jiří Smejkal? Jeho pracovní zařazení se po letní útratě mělo spíš zmenšit a pozice servismana zvýraznit. Realita? Nekompromisní útok na osobní střelecké maximum. Sedm bitev – pět zásahů. „Vrací se mi loňská tvrdá práce,“ připomíná 29letý útočník období, kdy se zraněnou rukou nehrál, přesto učinil nemalý progres.
Extraligové maximum by měl překonat hravě. Pokud nezasáhne vyšší moc a zůstane zdravý, svých 13 sparťanských kusů z ročníku 2019/20 by mohl dohnat do listopadové přestávky. Na paškál přichází cifry z Finska a Švédska. Před čtyřmi roky Jiří Smejkal zaknihoval v dresu Lahti 25 gólů, rok poté v Oskarshamnu třiadvacet. Tady především si vysloužil smlouvu u Ottawa Senators a následně pozornost Dynama. Za něj v nové sezoně pouze jednou nebodoval.
Začínáte sbírat body pravidelně, třikrát za sebou jste vyhráli. Ale co poslední úterní zápas s Motorem? I přes velkou herní převahu jste nechali soupeře dlouho ve hře o body.
„Musíme být důslednější. Až třetí třetinu jsme zvládli podle představ. Příště si musíme dávat větší pozor, protože kdybychom hráli těžší zápas, právě těmi nedůslednostmi ho můžeme ztratit. Budu se opakovat, ale musíme vydržet šedesát minut, ne jenom dvacet.“
Není svízel v tom, že řadu akcí přehrajete na úkor dřívější střelby a tedy jednoduššího řešení?
„Je to možné. Vychází to i z toho, že máme výborné hokejisty, a když soupeře točíme v jejich pásmu, snažíme se najít spoluhráče v ještě výhodnější pozici. Místo toho, abychom puk hodili na bránu nebo někomu na teč. Což jsme zlepšili právě proti Motoru v poslední třetině, kdy jsme vítězství šli víc naproti tímhle způsobem. Jen krásný gól Sedla se z toho vyjímal.“
Chápu, chcete se hokejem taky bavit a některé akce vyšperkovat, že?
„Jo, ono to k tomu malinko svádí. Hráči tu jsou všichni na skvělé úrovni, všichni si to umí nahrát. Tohle máte v sobě, a jak říkám, pokud někoho vidíte, chcete mu to dát do ještě lepší pozice. Chce to najít balanc mezi dovednostmi a jednoduchou hrou, protože speciálně v play off na velké množství nahrávek hrát nemůžeme.“
Vnímáte za těch pár kol, že to vaši soupeři, logicky méně technicky zdatní, zkouší ostrostí, agresí, fyzickou silou a kolikrát tzv. polofauly?
„Na druhou stranu, ono jim kolikrát nic jiného nezbývá. Potřebují se nám dostat pod kůži, dohrávat souboje. Tohle se Motoru dvě třetiny dařilo. Celkově jsme zápas měli pod kontrolou, ale výsledek byl pořád 2:2. Stát se mohlo cokoli.“
Střelecká forma? Zatím...
Po sedmi kolech máte pět gólů. Musíte být spokojený.
„Mohlo by to být ještě lepší, šancí je spousta. Ale jo, pět gólů je super. Snažím se jen využít toho, že hraju se skvělými hráči a pohybuju se tam, kde jsem dobrej. Zaklepu to, zatím mi to tam padá.“
Nezhubnul jste pár kil? Minule si Jáchym Kondelík pochvaloval 12kilogramový úbytek váhy a přínos pro jeho hokej.
„Shodil jsem jen tři, ale taky se cítím dobře… (usmívá se) Věřím tomu, že se mi vrací tvrdá loňská práce v době, kdy jsem byl pět měsíců zraněný. S naším skills koučem jsme si hrozně moc mákli na bruslení. Chodil jsem s ním i v létě a teď se to projevuje. Tolik se nenadřu, navíc jsem sundal ta tři kila, mám daleko lepší pohyb, víc sil a zároveň mi sto kilo váhy stačí k vyhrávání soubojů.“
Nadřete se zdánlivě méně i díky kvalitním spoluhráčům v lajně?
„Určitě. Třeba Tomas (David Tomášek) mě dokáže najít ve správnou chvíli, na správném místě a já to dokážu využit. Jinak pro mě je klíčové být dobrý na forčeku a chodit před bránu.“
Hrajete nejlepší hokej kariéry?
„Loni na začátku jsem se taky cítil skvěle, bohužel jsem hrál jen s jednou rukou a rval to přes bolest, protože jsem se fakt cítil výborně. Taky jsem měl za sebou povedenou přípravu. O to víc mě mrzelo, že jsem pět měsíců nemohl hrát. Ale pauzy jsem využil a teď se mi to vrací.“
Musím zůstat nohama na zemi
Myslíte hodně na střelecký osobák? Byla by škoda nevyužít zajímavé šance…
„Bylo by to samozřejmě hezký. Už jsem však dospěl do věku, kdy se především dívám na týmový úspěch. To, co jsme zažili na jaře, tomu se těžko něco vyrovná. Náš tým není vyloženě založený na osobnostech, krom Romana Červenky, který je jiný level… Je tu víc skvělých hráčů, kteří se o góly a body podělí. S tím, že na konci sezony v play off to může rozhodnout kdokoli. Samozřejmě se ale nebudu zlobit, pokud dám patnáct nebo dvacet gólů. Teď jen nepolevit a zůstat nohama na zemi.“
Pokud byste v týmu Červenky, Sedláka, Stránského, Tomáška a dalších napálil přes dvacet gólů, to už by se vyjímalo.
„Jasně. Panuje tu taková konkurence, že mě osobně motivuje se všem klukům vyrovnat. Nebo je i v něčem předčít. Člověka to nutí dělat každý den něco navíc. Tohle tu máme dobře nastavené. Všichni kluci, včetně těch postarších, se tu snaží zlepšovat. Mě nevyjímaje. Bude mi za chvíli třicet, ale svou hru chci stále posouvat.“
Srovnáte obě severské soutěže, kde se vám střelecky výborně dařilo se specifikem české ligy?
„Švédská liga v tehdejší době (2022/23) byla obrovsky kvalitní. Měli jsme velmi ofenzivní mužstvo, z čehož jsem dost těžil. Hrál jsem hodně na sebe a z toho vyplynulo i 23 gólů. Česká liga je speciálně teď na stejné úrovni se švédskou, ne-li lepší. Zvláštní je jen v tom, že se tady někde hraje na užších kluzištích, na nichž je hokej dotěrný, málo místa a je těžší se dostat před bránu.“
To je tady téma. Přeskakování z jedné velikosti plochy na jinou. Přijde vám to zvláštní?
„Je to úplně jiný sport. Při Lize mistrů jsme teď ve Finsku hráli na obrovském hřišti, jdete na jeden forček a jste vyřízený. Navíc s bruslivými Finy. Pak přijedete do Litvínova a každou půlvteřinu máte souboj. S klukama v kabině to považujeme za odlišné sporty při střídání různých stadionů.“
Zase vás to připraví na všechno…
„Je to možné, ale podle mě jsme jediná liga s odlišnými rozměry hrací plochy. Švýcaři a Švédi mají všichni velká hřiště, Finové nevím přesně.“
Menší hřiště je pro nás výhodnější
Co vám nakonec víc vyhovuje?
„Jak kdy… (usmívá se) Vzhledem ke skladbě našeho týmu s velkými, silnými hráči je pro nás menší hřiště výhodnější. Ale jde hlavně o zvyk. V Litvínově jsme s tím dvě třetiny bojovali, ve třetí jsme hráli skvěle. Na druhou stranu, na větším kluzišti máte víc prostoru manévrovat.“
V neděli vás doma čeká Sparta. To bude hit!
„Pozor, už páteční zápas s Plzní bude hodně těžký. Poslední dvě sezony umí hrát skvěle. Spíš než na neděli se musíme soustředit na Plzeň, protože nás čeká tvrdá práce. Za Spartu jsem hrával, první rok jsem proti ní býval trochu nervózní, ale to už je pryč. Zůstala mi jen obrovská chuť ji porazit.“
Pokukujete ještě po reprezentaci?
„Je to nejvíc, čeho může hráč dosáhnout. Loni jsem byl pět měsíců mimo a neměl šanci do toho zasáhnout. Pokud přijde pozvánka, pojedu rád. Hlavně chci však zůstat zdravý, vyhrávat s Dynamem, a pokud tomu navíc budu pomáhat góly, bude to úplně super.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|6
|6
|0
|0
|0
|28:14
|18
|2
Pardubice
|7
|5
|0
|0
|2
|29:19
|15
|3
Plzeň
|6
|2
|2
|1
|1
|16:12
|11
|4
Sparta
|7
|3
|0
|1
|3
|21:18
|10
|5
Č. Budějovice
|7
|3
|0
|1
|3
|17:23
|10
|6
K. Vary
|5
|3
|0
|0
|2
|12:9
|9
|7
Mountfield
|6
|3
|0
|0
|3
|16:15
|9
|8
Kladno
|6
|2
|1
|1
|2
|18:20
|9
|9
Litvínov
|6
|2
|1
|0
|3
|16:19
|8
|10
Brno
|5
|2
|0
|0
|3
|16:16
|6
|11
Vítkovice
|5
|2
|0
|0
|3
|17:20
|6
|12
Olomouc
|6
|1
|1
|0
|4
|16:19
|5
|13
Liberec
|6
|1
|0
|2
|3
|14:22
|5
|14
M. Boleslav
|6
|1
|1
|0
|4
|13:23
|5
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