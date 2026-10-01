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ONLINE: Sparta - České Budějovice. Oklepou se domácí z krize? Motoru se v Praze nedaří

Radost hráčů Sparty
Radost hráčů SpartyZdroj: ČTK / Taneček David
Radost Sparty po gólu Filip Chlapíka
Hradec nasázel Spartě tři góly během pěti minut
Josef Kořenář v brance vydržel pouhých pět minut
Josef Kořenář
Souboj Sparty s Karlovými Vary
Úprava výstroje Jakuba Kováře
Tomáš Netík a Patrik Augusta
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ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
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Hokejisté Sparty budou v dnešní předehrávce 7. kola Tipsport extraligy proti Českým Budějovicím usilovat o premiérový bodový zisk v domácím prostředí. Svěřenci trenéra Patrika Augusty mají zatím ze šesti zápasů jen dvě vítězství. Motor prohrál dvě z posledních tří utkání a v O2 areně se mu dlouhodobě nedaří. Spartě tam podlehl dvanáctkrát za sebou. Duel se startem v 18.30 sledujte v přímém přenosu ONLINE na webu iSport.

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Sparta před vlastním publikem prohrála minulé úterý s Mladou Boleslaví 3:5 a v pondělí s Karlovými Vary 0:1. V úterý podlehla po nevydařeném začátku v Hradci Králové (3:4) a nebodovala podruhé za sebou. Z uplynulých pěti duelů vyhrála jediný. Se sedmi body je v tabulce devátá.

České Budějovice venku vyšly dvakrát za sebou bodově naprázdno. Po vítězství v Hradci Králové 2:0 prohrály v Karlových Varech 1:5 a v Pardubicích 2:5. S deseti body jsou čtvrté. Nad Spartou vyhrály jediný z posledních osmi vzájemných duelů.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec6600028:1418
2Pardubice7500229:1915
3Plzeň6221116:1211
4Č. Budějovice6301215:1910
5K. Vary5300212:99
6Mountfield6300316:159
7Kladno6211218:209
8Litvínov6210316:198
9Sparta6201317:167
10Brno5200316:166
11Vítkovice5200317:206
12Olomouc6110416:195
13Liberec6102314:225
14M. Boleslav6110413:235
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