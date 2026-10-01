ONLINE: Sparta - České Budějovice. Oklepou se domácí z krize? Motoru se v Praze nedaří
Hokejisté Sparty budou v dnešní předehrávce 7. kola Tipsport extraligy proti Českým Budějovicím usilovat o premiérový bodový zisk v domácím prostředí. Svěřenci trenéra Patrika Augusty mají zatím ze šesti zápasů jen dvě vítězství. Motor prohrál dvě z posledních tří utkání a v O2 areně se mu dlouhodobě nedaří. Spartě tam podlehl dvanáctkrát za sebou. Duel se startem v 18.30 sledujte v přímém přenosu ONLINE na webu iSport.
Sparta před vlastním publikem prohrála minulé úterý s Mladou Boleslaví 3:5 a v pondělí s Karlovými Vary 0:1. V úterý podlehla po nevydařeném začátku v Hradci Králové (3:4) a nebodovala podruhé za sebou. Z uplynulých pěti duelů vyhrála jediný. Se sedmi body je v tabulce devátá.
České Budějovice venku vyšly dvakrát za sebou bodově naprázdno. Po vítězství v Hradci Králové 2:0 prohrály v Karlových Varech 1:5 a v Pardubicích 2:5. S deseti body jsou čtvrté. Nad Spartou vyhrály jediný z posledních osmi vzájemných duelů.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|6
|6
|0
|0
|0
|28:14
|18
|2
Pardubice
|7
|5
|0
|0
|2
|29:19
|15
|3
Plzeň
|6
|2
|2
|1
|1
|16:12
|11
|4
Č. Budějovice
|6
|3
|0
|1
|2
|15:19
|10
|5
K. Vary
|5
|3
|0
|0
|2
|12:9
|9
|6
Mountfield
|6
|3
|0
|0
|3
|16:15
|9
|7
Kladno
|6
|2
|1
|1
|2
|18:20
|9
|8
Litvínov
|6
|2
|1
|0
|3
|16:19
|8
|9
Sparta
|6
|2
|0
|1
|3
|17:16
|7
|10
Brno
|5
|2
|0
|0
|3
|16:16
|6
|11
Vítkovice
|5
|2
|0
|0
|3
|17:20
|6
|12
Olomouc
|6
|1
|1
|0
|4
|16:19
|5
|13
Liberec
|6
|1
|0
|2
|3
|14:22
|5
|14
M. Boleslav
|6
|1
|1
|0
|4
|13:23
|5
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