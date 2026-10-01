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Slovan neslyšel ne, věc má ale zásadní háček. Kolik milionů nabídl extralize za vstup?

Hokejisté Slovanu Bratislava
Hokejisté Slovanu BratislavaZdroj: Profimedia.cz
Hokejisté Slovanu Bratislava
Hráči Slovanu Bratislava se radují z gólu
Hokejisté Slovanu Bratislava
Hokejisté Slovanu Bratislava
Jonáš Peterek v dresu Slovanu Bratislava
Roman Kukumberg v dresu Slovanu Bratislava
Roman Kukumberg v dresu Slovanu Bratislava
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Miroslav Horák
Tipsport extraliga
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Přání Slovanu Bratislava vstoupit do české extraligy dál žije. Myšlenka rozšíření nejvyšší hokejové soutěže o slovenského účastníka není mrtvá, ani odsouzena k zániku. Zároveň nejde o projekt, pod nímž by hořely plameny a obě strany svorně dychtily po co nejrychlejší dohodě. Každopádně po schůzce čelních extraligových představitelů se zástupci silné slovenské značky je o poznání jasněji. Jak moc?

Ve středu se uskutečnila Valná hromada Asociace profesionálních klubů (APK LH), při níž zástupci Slovanu prezentovali svou vizi. Ze všeho nejvíc se logicky čekalo na částku, s níž se vedení klubu vytasí. S jakou přijde sumou, která by měla dát najevo velmi vážný zájem o přijetí mezi českou smetánku. Ta logicky určovala, zda se vůbec bude v debatách pokračovat, či nikoli.

A protože APK následně v tiskové zprávě oznámila, že se pokračuje a Slovan může dál snít, ona cifra české kluby evidentně neurazila. Její výše zůstala oficiálně nevyřčena, nicméně zdroje iSportu hovoří o částce

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