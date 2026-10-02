Dva zelenáči, dva velké debuty v O2 areně. Jeden má profesora z NHL, druhý slavného tátu
- Sparta porazila České Budějovice 4:2 a v zápase si odbyli své soutěžní premiéry dva mladí obránci.
Šestnáctiletý sparťan Matyáš Michálek se stal nejmladším hráčem Sparty v tomto století a v dresu Motoru poprvé naskočil osmnáctiletý Václav Nedorost.
Trenéři i asistenti po utkání ocenili výkony i klid obou debutantů v zaplněné pražské O2 areně.
Jeden zápas, dva příběhy. Navíc v největší české hale. První se zapsal do klubové historie, druhý navázal na slavné hokejové příjmení. Čtvrteční extraligový souboj Sparty s Českými Budějovicemi (4:2) měl dva neobvyklé aktéry.
Za domácí si v pouhých šestnácti letech odbyl premiéru obránce Matyáš Michálek, v dresu Motoru zase poprvé naskočil do nejvyšší soutěže 18letý Václav Nedorost mladší. Jak to zvládli? A co na to slavný táta?
Oba po vzoru NHL absolvovali po rozbruslení nováčkovské kolečko. Už tohle byla zkušenost, na kterou nezapomenou. Byl to jejich okamžik.
„Byl jsem nervózní už před začátkem, nemohl jsem spát. Ale jsem rád, že jsem to kolečko mohl mít. Je to zážitek do konce života,“ líčil Nedorost, který si v rámci tradičního rituálu také vystřelil na branku.
Potom už šel s číslem 13 do akce. A z benjamínků nebyl jediný. V podobné situaci byl i sparťan, jenž měl na zádech cifru 6.
Byl to fičák
„V první třetině jsem si říkal, jaký je to fičák. S juniorkou se to nedá absolutně srovnat,“ usmíval se Nedorost mladší. Ještě před několika hodinami přitom zažíval pořádnou nervozitu. Vždyť poprvé v kariéře měl nastoupit do extraligového zápasu. A rovnou na ledě pražské O2 areny, kterou do té doby znal jen z hlediště.
Navíc před víc než deseti tisíci fanoušků. Ale oba to zvládli. Odehráli i podobnou porci času. Domácí Michálek podle oficiálních statistik zvládl 7:52 minuty, jeho parťák z bronzového šampionátu osmnáctiletých o něco víc 8:43.
„Trošku mě mrzí, že jsme mu kvůli vysokému počtu oslabení nemohli dát víc minut. Určitě to ale není jeho poslední zápas,“ řekl o něm asistent Ladislav Šmíd, jenž má na Spartě na povel právě obránce. Už ho dobře zná z úspěšné reprezentační osmnáctky.
„Hrát v šestnácti letech v O2 areně není sranda, ale on byl ledově klidný. A co na něm miluju? Že je ohromně koučovatelný. Cokoliv mu řeknete, tak na to je schopný hned zareagovat,“ ocenil Šmíd, sám někdejší vynikající obránce. Podle něj se jedná o obrovský talent nejen Sparty, ale celého českého hokeje.
Chválu si vyslechl i Nedorost. „Odehrál velice slušné utkání. Myslím si, že prostor bude dostávat nadále, protože ukázal v takhle těžkém utkání proti Spartě v O2 areně, že se toho nebojí,“ pochválil mladého obránce asistent trenéra David Vrbata.
Vyzdvihl především jeho bruslení a rozehrávku. Zmínil i fyzickou stránku, která půjde nahoru. „Zatím jeho tělesné proporce nejsou takové, jaké budou za dva nebo tři roky. Ale výborně bruslí a má výbornou rozehrávku. Určitě je na čem pracovat, ale musím říct, že to zvládl velice dobře a jsme za to rádi,“ dodal Vrbata.
Mladík jako legendární Výborný
Michálek se zapsal do klubové historie. Extraligovou premiéru si odbyl v 16 letech a 256 dnech a v tomto tisíciletí trenéři v extralize na led nikoho mladšího neposlali. Když potom mluvil s novináři, přiznal, že se mu zezačátku třásla kolena.
„Určitě první dvě tři střídání. Pak to ze mě ale spadlo a myslím si, že to bylo dobré,“ hodnotil svůj výkon sparťanský talent, jenž těží ze svých fyzických parametrů. Měří 191 centimetrů a váží 85 kilogramů. Nedorost je proti němu o dost menší (178 centimetrů) a o necelých deset kilogramů lehčí.
Michálek se o tom, že od hlavního kouče Patriky Augusty dostane šanci, dozvěděl tři dny před utkáním. Nejčastěji nastupoval vedle 34letého mazáka Marka Pysyka, jenž v NHL odehrál 521 utkání. „Je pro mě takový pan profesor. Jsou vidět jeho zkušenosti. Určitě si toho od něj můžu spoustu vzít,“ pochvaloval si mladý sparťan.
Michálek se zařadil mezi hráče, kteří ve sparťanském dresu okusili extraligu už v šestnácti. V minulosti mezi ně patřili například Patrik Štefan, Václav Benák nebo David Výborný. Posledně jmenovaný přitom čtvrteční utkání symbolicky slavnostně zahajoval.
Nedorost má svého profesora doma. Otec je dvojnásobný juniorský mistr světa, jenž kariéru začal v Budějovicích, potom se prosadil i v NHL. Syn o něm mluví s velkým respektem. Dobře si uvědomuje, že mít doma člověka, který prošel vrcholovým hokejem, není samozřejmost.
„Jsem rád, že mám takového tátu. Že mi pomůže i v hokejových věcech. Myslím si, že hodně kluků, co hrají hokej, nemají takovou šanci, protože táta hrál profesionálně, takže mi poradí,“ vyprávěl osmnáctiletý obránce.
Nabízí se ovšem otázka, nakolik dokáže bývalý útočník radit svému synovi s obrannými povinnostmi. Nedorost mladší měl pohotovou odpověď.
„Jo, samozřejmě. Pohyboval se v hokeji dvacet let, takže nějaké ty věci asi pochytil,“ pousmál se. „Radí mi vždycky dobře, a když mi něco řekne a já to udělám, tak to vyjde. Takže mu věřím a jsem rád.“
Pro český hokej je jenom dobře, že dostávají šanci v áčku.