Pardubická aréna má zelenou, ví se přesná kapacita. Kdy ji chce investor Dědek otevřít?
Stavební povolení pro Multifunkční hokejovou arénu Pardubice (MHAP) nabylo právní moci. Příprava největší hokejové arény na světě se tak posouvá do další fáze. V místě budoucího komplexu už nyní probíhají zemní práce spojené se sanací skládky, stavba arény začne od prosince pilotáží. Dokončení celého záměru je plánováno na podzim 2030.
„Od první myšlenky, přes změnu územního plánu uběhly více než tři roky. Teď už má projekt definitivní zelenou. Administrativně je stavba největší hokejové arény na světě vyřešena. Pokud vše půjde podle plánů, otevřeme ji na podzim 2030,“ uvedl investor projektu a většinový vlastník klubu Dynamo Pardubice Petr Dědek.
Součástí záměru bude hotel, wellness i rozsáhlé zázemí. Dominantou bude jedenáctipodlažní multifunkční aréna. Při hokejových utkáních nabídne kapacitu 22 268 návštěvníků, maximální kapacita při koncertním uspořádání dosáhne 25 tisíc osob. Vedle ní vznikne menší aréna pro 1700 diváků při hokeji a až 3000 návštěvníků při koncertním uspořádání.
Součástí i hotel a parkovací dům
Objekt nebude sloužit pouze sportovním a kulturním akcím. „V areálu vzniknou kanceláře, fanshop, restaurace, obchodní prostory, parkovací dům a další provozy. Vytváříme tak projekt, který je nejen unikátní svou velikostí, ale přinese také obrovské množství nových investičních a pracovních příležitostí pro samotné občany Pardubic,” doplňuje Dědek.
Součástí komplexu bude rovněž čtyřhvězdičkový hotel kategorie superior s kapacitou 500 lůžek. Nabídne wellness, bazén a konferenční centrum až pro tisíc lidí. Pro auta vyroste parkovací dům s kapacitou více než dvou tisíc míst a dalších tisíc aut zaparkuje pod arénou.
Investorem stavby je skupina D+D Group Petra Dědka. Do přípravy projektu už investovala přibližně jednu miliardu korun. Dokončení celého komplexu je plánováno na čtvrté čtvrtletí roku 2030.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|6
|6
|0
|0
|0
|28:14
|18
|2
Pardubice
|7
|5
|0
|0
|2
|29:19
|15
|3
Plzeň
|6
|2
|2
|1
|1
|16:12
|11
|4
Sparta
|7
|3
|0
|1
|3
|21:18
|10
|5
Č. Budějovice
|7
|3
|0
|1
|3
|17:23
|10
|6
K. Vary
|5
|3
|0
|0
|2
|12:9
|9
|7
Mountfield
|6
|3
|0
|0
|3
|16:15
|9
|8
Kladno
|6
|2
|1
|1
|2
|18:20
|9
|9
Litvínov
|6
|2
|1
|0
|3
|16:19
|8
|10
Brno
|5
|2
|0
|0
|3
|16:16
|6
|11
Vítkovice
|5
|2
|0
|0
|3
|17:20
|6
|12
Olomouc
|6
|1
|1
|0
|4
|16:19
|5
|13
Liberec
|6
|1
|0
|2
|3
|14:22
|5
|14
M. Boleslav
|6
|1
|1
|0
|4
|13:23
|5
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