Třinec dál plení extraligu, už dorovnal rekord. Kovařčík vtipkoval a pálil pro syna
Sedm zápasů, sedm výher. Třinec dál sčítá plné bodové zisky. Výsledkem je, že už dorovnal extraligový rekord v podání Litvínova. Právě Cheza před dvěma lety stanovila nejlepší start do soutěže. Stejnou sérii bez ztráty teď natáhli také Oceláři. Velkou zásluhu na tom v pátek měl Ondřej Kovařčík, dvojnásobný střelec u výsledku 3:2. A také čerstvý tatínek syna Vincenta. „Jsem rád, že se mi podařilo jeho narození trošku oslavit,“ cenil si člen elitní formace domácích.
Skoro to vypadá, jakoby záměrně frčeli na spotřebu. Když si Třinec vypracuje vedení, zařadí neutrál, zvolní tempo. Jakmile provoz před ním zrychlí, zase podřadí, aby si utvrdil prvenství. S výjimkou otevřené střelnice proti Vítkovicím (8:2) Oceláři žádného soupeře vyloženě nezdeptali. Přesto pokaždé slavili po šedesáti minutách.
Absolutní rekord už je blízko. Stačí k němu přidat poslední skalp v neděli v Olomouci. Litvínov pozitivní sérii Slezanů neprolomil, vlastní historické prvenství neubránil. „Jeli jsme do Třince s tím, že jim formu přerušíme. Je to škoda,“ smutnil mladý útočník hostů a letošní extraligový objev Viktor Šámal. „Určitě jsme měli motivaci, ale jde o výkon na ledě. Série, jakou má Třinec, pomůže hlavě. Mužstvo si pak věří, má sílu. I když se nedaří, zápas zlomí,“ líčil trenér Robert Reichel.
Slova bývalého vynikajícího útočníka potvrzovala praxe na hřišti. Oceláři si přes snový start prožili v utkání s Chezou jisté problémy. Před koncem nechali duel zdramatizovat, Litvínov se tlačil za srovnáním. Jenže ve finále věděl, že zápas ztratil hlavně v úvodní třetině.
„V ní jsme měli hodně ztrát, odpalovali jsme puky. Potřebovali jsme se taky víc tlačit do branky, i když to proti Třinci není jednoduché. Když jsme stříleli, šance jsme si vytvořili,“ všímal si Reichel.
Hlavním katem byl Kovařčík
U prvního gólu pláchnul v oslabení po dobré práci Daniela Kurovského, dalšího muže zápasu. Pak se jednatřicetiletý hráč trefil po příhodném odrazu také v početní převaze. Při rozhovoru potvrdil, jak dobrá nálada teď na východě republiky panuje. Po dorovnání rekordu rozdával Kovařčík fórky směrem ke spoluhráčům.
„Ani jsem o tom nevěděl. Na rekordy je specialista Růža (Martin Růžička). Doufám, že bude mít jednou ceremoniál za nejvíc ceremoniálů,“ smál se pracovitý křídelník, který si oslavu k narození syna Vincenta nepřipravoval. „Někdo se mě ptal, ale já na tohle nejsem. To spíš Kury (Kurovský), ten by pro sebe určitě něco vymyslel,“ ušklíbl se pracovitý křídelník.
Pak přidal důvody, proč Třinec momentálně dominuje. „Jdeme do každého zápasu s tím, že vyhrát chceme. I když nezačneme dobře, dokážeme otočit. Víme, že síla tady je. Máme hloubku i kvalitu kádru, každá lajna může rozhodnout. A hrajeme jako tým,“ cenil si Kovařčík.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|7
|7
|0
|0
|0
|31:16
|21
|2
Pardubice
|7
|5
|0
|0
|2
|29:19
|15
|3
K. Vary
|6
|4
|0
|0
|2
|15:9
|12
|4
Plzeň
|6
|2
|2
|1
|1
|16:12
|11
|5
Sparta
|7
|3
|0
|1
|3
|21:18
|10
|6
Č. Budějovice
|7
|3
|0
|1
|3
|17:23
|10
|7
Mountfield
|6
|3
|0
|0
|3
|16:15
|9
|8
Kladno
|6
|2
|1
|1
|2
|18:20
|9
|9
Litvínov
|7
|2
|1
|0
|4
|18:22
|8
|10
Liberec
|7
|2
|0
|2
|3
|16:22
|8
|11
Brno
|5
|2
|0
|0
|3
|16:16
|6
|12
Vítkovice
|6
|2
|0
|0
|4
|17:23
|6
|13
Olomouc
|7
|1
|1
|0
|5
|16:21
|5
|14
M. Boleslav
|6
|1
|1
|0
|4
|13:23
|5
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