Au, pí*o! Sudího povzdech po ráně pukem slyšela celá hala. Co říkal Frodl čárovému?
První třetina zápasu Vítkovic s Karlovými Vary pořádně bolela. Netradičně hlavně rozhodčí. Antonín Jeřábek schytal nahození Jakuba Zbořila už po pár sekundách, v úplném závěru úvodního dějství navíc dostal pukem i jeho kolega. Když to do Filipa Vrby nešťastně napálil Ondřej Beránek, z mikrofonu sudího se ozvalo: „Au, pí*o“. Celá hala se vzápětí rozesmála. „Občas se najde nějaká úsměvná věc. Snad si nezapnou mikrofony, když jim někdy budu nadávat,“ culil se Dominik Frodl po výhře 3:0.
Od nové sezony disponuje mikrofony pro rozhodčí i česká extraliga. Přesně po vzoru NHL či velkých mezinárodních akcí. Když sudí vylučují, divákům prostřednictvím „mikráku“ sdělují, kdo a za co míří na trestnou. Po přezkumech u videa naopak vysvětlují, proč gól platí, či neplatí.
„Myslím si, že plno emocí vznikalo v hale z toho, že lidi vůbec nevěděli, co se zrovna zkoumá,“ měl jasno karlovarský brankář Dominik Frodl. „Tohle vysvětlení je za mě úplně v pořádku. Od letošního roku navíc mají rozhodčí porty, pomocí kterých mezi sebou komunikují. Mám bráchu rozhodčího, ten si je nemůže vynachválit. Když jsou nějaké sporné ofsajdy, s druhým si to řeknou. Pro hokej jsou tyto vychytávky jedině dobře.“
Extraligová novinka, která má za cíl zvýšit transparentnost, vytváří i úsměvné příhody. Jeden takový se odehrál v utkání Vítkovic s Energií. Konkrétně v čase 19:59, kdy Ondřej Beránek vyhazoval puk z vlastní třetiny. Nešťastně a tvrdě při tom napálil sudího Filipa Vrbu do zad.
Smích a potlesk rozhodčímu
Arbitr poté v bolestech upadl k ledu. Když se k němu sjeli hráči, celou Mustang Arénou se ozvalo hlasité „au, pí*o“. Tlemili se všichni přítomní, kteří sudímu zatleskali. Vrba pískal bez problémů dál. „Ani nevím, že se něco takového stalo,“ líčil domácí Marek Kalus.
„Zrovna jsem se otočil a puk nikde. A pak vidím, že to dostal rozhodčí,“ popisoval Frodl. „Úsměvné, už v první minutě tam Jeřáb (Antonín Jeřábek) taky dostal. Pak jsem jel za čárovým a řekl jsem mu: ‚Teď jsi na řadě ty‘. On na mě koukal, ale kluci to ustáli.“
Právě karlovarský brankář je hrdinou posledních dnů. Před týdnem inkasoval při domácí výhře nad Českými Budějovicemi jednou, v pondělí vychytal nulu na Spartě a další přidal ve Vítkovicích. Za tři zápasy zastavil dohromady 85 pokusů a neinkasoval bezmála 158 minut.
„Nebudu lhát, tak nějak vím, kolik nul už celkově mám. Před sezonou dělal Ondra Zamazal knihu rekordů, takže jsem ji viděl. Teď se to samozřejmě připomnělo minulým zápasem. Po něm jsem říkal, že bych rád nějaké nuly přidal a zatím se to daří,“ pochvaloval si Frodl.
Daleko větší radost mu však dělají výhry, Energie rázem poskočila na třetí místo. Směle tak navazuje na úspěšnou minulou sezonu, v níž brala překvapivý bronz. Zdá se, že změny v defenzivě pomohly. „Je brzy na to soudit, zápas od zápasu je to ale lepší. Ve Vítkovicích jsme podali defenzivně možná nejlepší výkon,“ doplnil Frodl.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|7
|7
|0
|0
|0
|31:16
|21
|2
Pardubice
|8
|6
|0
|0
|2
|33:21
|18
|3
K. Vary
|6
|4
|0
|0
|2
|15:9
|12
|4
Mountfield
|7
|3
|1
|0
|3
|20:18
|11
|5
Plzeň
|7
|2
|2
|1
|2
|18:16
|11
|6
Sparta
|7
|3
|0
|1
|3
|21:18
|10
|7
Kladno
|7
|2
|1
|2
|2
|21:24
|10
|8
Č. Budějovice
|7
|3
|0
|1
|3
|17:23
|10
|9
Brno
|6
|2
|1
|0
|3
|19:18
|8
|10
Litvínov
|7
|2
|1
|0
|4
|18:22
|8
|11
Liberec
|7
|2
|0
|2
|3
|16:22
|8
|12
Vítkovice
|6
|2
|0
|0
|4
|17:23
|6
|13
M. Boleslav
|7
|1
|1
|1
|4
|15:26
|6
|14
Olomouc
|7
|1
|1
|0
|5
|16:21
|5
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