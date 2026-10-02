Červenka jágrovatí. Rozjel se na 91 bodů! Takhle chci ve čtyřiceti taky hrát, smekl Měchura
Ne, toho chlápka v penzi hned tak neuvidíme. Roman Červenka nepřestává udivovat, jeho kumšt nepodléhá záruční lhůtě, valí se dál po extraligových stadionech. V prosinci oslaví 41. narozeniny, vezměte jed na to, že na nejvyšší úrovni uzavře ještě několik smluv – pokud si ho tedy Dynamo nepojistí jedním dlouholetým kontraktem na pět nebo sedm let...
Každopádně se zdá, že dvojnásobný světový šampion může směle navázat na délku hokejového života kamaráda Jaromíra Jágra. Sci-fi představa? Jen nechte na hlavě… Tahoun Dynama v pátečním sedmém kole znovu vydatně přispěl, tentokrát se bilancí 2+1, vítěznou trefou i finální pojistkou podepsal pod výhru 4:2 nad Plzní. „Hrála dobře, my se pomalu rozjížděli, nešly nám nohy, až od druhé třetiny se to trochu zlepšilo. Byli jsme agresívnější, víc na puku a vytvořili si nějaké šance. A pak jsme si pomohli dvěma přesilovkami,“ rekapituloval mazák. „Důležité je, že jsme vyhráli znovu za tři body, čeká nás však ještě hodně práce…“
Hrát s ním je za odměnu, vysněný vánoční dárek. Lukáš Sedlák by vám o tom řekl svoje. Na Červenkově hokeji už nějaký ten přikládá nadstavbu vlastního nepopiratelného umění. V klubu i v reprezentaci. Veteránovy lahůdkové pasy jsou to, co zvedá diváky ze sedadel. Zápas co zápas.
Mnohdy záleží jen na spoluhráčích, kolik pasů využijí. A kolik vyloženě gólových přihrávek Roman Červenka rozdá za jeden zápas? K osmi, desíti určitě. V každém z osmi kol bodoval a neohroženě se vyhřívá na výsluní extraligové produktivity se 14 body za 4 góly a 10 asistencí.
Ročník rozjetý na 91 bodů
Z masivního tempa, které stanovil v uplynulé sezoně, vůbec neslevuje, naopak přitápí pod kotlem. Letos na jaře vyúčtoval celkově 60 bodů (19+41) ve 43 utkáních, což dělá průměr 1,4 bodu na zápas. Do mistrovského ročníku 2025/26 přitom naskočil s významným zpožděním, přesto všechny soky suverénně zválcoval.
Pokud nepřijde zranění, očekávejte v cíli stejného závodníka i v březnu po 52 kolech. Ročník má rozjetý na 91 bodů. Jasně, to půjde těžko. Ale kdo ví… Červenka úřaduje především v přesilovkách, na tzv. třetí hodině strategicky vymýšlí správné tahy jako na šachovnici. Vidí situace dopředu. Pohybem rameny zkušeně zmate kteréhokoli protivníka, následuje nahrávka na volného parťáka a mnohdy tutová příležitost. „Všichni víme, jakou kvalitu mají na přesilovce. Do oslabení se vůbec nesmíme dostávat,“ okomentoval těžiště porážky podobně jako jeho předchůdci z jiných týmů střelec Adam Měchura.
Proti Plzni to vzal Červenka ve druhém dějství na sebe, klasicky oklamal plzeňského protihráče a ze střechy slotu přesně k tyči nekompromisně zakončil. Tak rychle, že sudí si museli ověřit platnost gólové palby u videa. Pár minut předtím byl u zrodu jiné přesilovkové akce, na jejímž konci vypustil neskutečnou pumelici Matěj Stránský. A na konci se trefil do opuštěné klece při plzeňské power-play.
Odpočinek v Lize mistrů
Jakmile dostal Měchura otázku, zda by po čtyřicítce taky chtěl hrát v Červenkově fazoně, okamžitě přikývl. „Když na něj koukám, doufám, že taky takhle budu schopný hrát, ale je to něco neuvěřitelného, co v tomto věku předvádí,“ smekl 23letý útočník.
Roman Červenka dává hokeji maximum, po zápase jej vidíte zvedat činky, pokud cítí, že je to pro něj důležité a přínosné. Zdárně naslouchá potřebám svého těla, podle toho si řídi i sezonní režim. Vedle toho má v klubu domluvené, že v rámci zachování energie nebude cestovat ven na duely Ligy mistrů. Podle všeho tedy bude chybět i ve středu při duelu v Bordeaux, kde by český zástupce měl bez větších problémů sebrat všechny body a uspíšit/potvrdit svůj vstup do play off. Pauza po devíti ligových utkáních v 19 dnech se mu šikne. V neděli přijede do Pardubic pražská Sparta, těšte se na další lahůdky!
Roman Červenka v této sezoně
|Zápas / Soupeř
|Kanadské body
|Výsledek
|Celkem (8 zápasů)
|14 bodů (4+10)
|—
|Mountfield HK
|1+0 (1)
|3:5
|Litvínov
|0+2 (2)
|3:1
|Karlovy Vary
|1+0 (1)
|5:2
|Liberec
|0+3 (3)
|4:5
|Mladá Boleslav
|0+1 (1)
|4:1
|Kometa Brno
|0+2 (2)
|5:3
|Č. Budějovice
|0+1 (1)
|5:2
|Plzeň
|2+1 (3)
|4:2
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|7
|7
|0
|0
|0
|31:16
|21
|2
Pardubice
|8
|6
|0
|0
|2
|33:21
|18
|3
K. Vary
|6
|4
|0
|0
|2
|15:9
|12
|4
Mountfield
|7
|3
|1
|0
|3
|20:18
|11
|5
Plzeň
|7
|2
|2
|1
|2
|18:16
|11
|6
Sparta
|7
|3
|0
|1
|3
|21:18
|10
|7
Kladno
|7
|2
|1
|2
|2
|21:24
|10
|8
Č. Budějovice
|7
|3
|0
|1
|3
|17:23
|10
|9
Brno
|6
|2
|1
|0
|3
|19:18
|8
|10
Litvínov
|7
|2
|1
|0
|4
|18:22
|8
|11
Liberec
|7
|2
|0
|2
|3
|16:22
|8
|12
Vítkovice
|6
|2
|0
|0
|4
|17:23
|6
|13
M. Boleslav
|7
|1
|1
|1
|4
|15:26
|6
|14
Olomouc
|7
|1
|1
|0
|5
|16:21
|5
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