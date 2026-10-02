Wow! Král se Svozilem mimo sestavu. Kometa bez nich otočila zápas. V nájezdech tasila trumf
Šok v sestavě Komety. Trenér Libor Zábranský nepostavil v 7. kole Tipsport extraligy proti Mladé Boleslavi mladé obránce velkých jmen Filipa Krále a Stanislava Svozila. Z výkonnostních výkonů. „Máme devět beků, vybíráme sedm podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Rozhodujeme se i podle soupeře,“ vysvětlil asistent Kamil Pokorný. Bez dvou defenzivních hvězd, jimž rozjezd sezony nevychází podle představ, zvládli domácí otočku z 1:2 na 3:2 po nájezdech.
Je to zatím největší moment Maxima Čajkoviče po návratu z Litvínova do Brna. Slovenský útočník proměnil šikovnou střelou mezi Furchovy betony rozhodující nájezd a zajistil Kometě v rozstřelu s Mladou Boleslaví dva body. Předtím se objevil i v přesilovce. Početní výhody domácím opět nešly, takže se složení pětic měnilo. „Nehráli jsme je dobře. Maxim byl jednou z variant, měli jsme zdvojené posty,“ upozornil asistent Kamil Pokorný.
Na soupisce přitom Čajkovič figuroval až jako třináctý forvard a v utkání měl ice-time pouze 2:44 minuty. Nejnižší porci ze všech hráčů. Přesto na něj kouč Zábranský ve čtvrté sérii ukázal. A zvolil dobře. „Je šikovný na puku,“ zmínil Pokorný. Úspěšní byli také Čajkovičovi parťáci Zbořil s Leinem, na druhé straně skórovali Zámorský a Gardoň.
Boxerská vložka
V extralize poprvé shodil rukavice řízný americký bek Luke Witkowski. Šestatřicetiletý vousáč z Komety, posila ze švédského Brynäs, hbitě reagoval na výpad zezadu od Vojtěcha Hradce, který šel bez otálení mstít čistý hit na Jana Buchteleho. „Bylo to minimum, co jsem mohl pro Buchtu udělat. Postavil jsem se za spoluhráče. On mi pomáhá tři roky, co spolu hrajeme,“ uvedl Hradec.
Byla to krátká, leč výživná boxerská vložka. Nejdřív měl navrch autor prvního gólu večera, ovšem hlavně díky tomu, že zaútočil dřív. Urostlý Witkowski nakonec protivníkovi slušně naložil a roztrhl dres. Oba bitkaři obdrželi pětiminutový trest a rozvášnili tribuny. „Bylo mi v tu chvíli jedno, kdo to je. Kdyby to byl kdokoliv, tak bych do toho šel,“ líčil útočník hostů. „Řekl bych, že jsem asi nevyhrál. Ale na první bitku v áčku to nebylo až tak špatné,“ usmál se.
Těžký přechod z AHL
To už byl stav 2:2, protože Hynek Zohorna v 51. minutě ukončil střelecké soužení domácích a zblízka střelou na bližší tyč vyrovnal. Kometa byla v gólovém manku dvakrát. U trefy Matěje Gardoně, jenž pohotově pálil do odkryté klece, chyboval brankář Eugen Rabčan. Při výjezdu z brankoviště nezachytil puk, po němž se sápal Felikss Gavars a pak už jen bezmocně sledoval, jak ho člen čtvrté boleslavské řady posílá do sítě. „Systém jsme drželi dobře. Kometa má skvělý útok, bod jsme si zasloužili. Nemůžeme mít hlavy dole, od tohoto výkonu se můžeme odrazit,“ mínil útočník Hradec, který ve druhé třetině proměnil Buchteleho přihrávku zpoza brány. „Strašná úleva, že mi to tam padlo. Ted musíme dupat, dupat dál a nekoukat na tabulku.“
Zpátky k absenci Svozila a Krále. Oba jsou zdraví, nicméně se od nich čeká daleko víc. „Přechod z AHL do extraligy není vůbec jednoduchý. Naše soutěž je velmi kvalitní,“ sdělil Pokorný zejména v narážce na Stanislava Svozila. Také Filip Král se po loňském návratu ze zámoří zatím úplně neadaptoval. Místo nich tentokrát hráli Dalimil Mikyska a Michal Gulaši. Jak to bude příště?
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|7
|7
|0
|0
|0
|31:16
|21
|2
Pardubice
|8
|6
|0
|0
|2
|33:21
|18
|3
K. Vary
|6
|4
|0
|0
|2
|15:9
|12
|4
Mountfield
|7
|3
|1
|0
|3
|20:18
|11
|5
Plzeň
|7
|2
|2
|1
|2
|18:16
|11
|6
Sparta
|7
|3
|0
|1
|3
|21:18
|10
|7
Kladno
|7
|2
|1
|2
|2
|21:24
|10
|8
Č. Budějovice
|7
|3
|0
|1
|3
|17:23
|10
|9
Brno
|6
|2
|1
|0
|3
|19:18
|8
|10
Litvínov
|7
|2
|1
|0
|4
|18:22
|8
|11
Liberec
|7
|2
|0
|2
|3
|16:22
|8
|12
Vítkovice
|6
|2
|0
|0
|4
|17:23
|6
|13
M. Boleslav
|7
|1
|1
|1
|4
|15:26
|6
|14
Olomouc
|7
|1
|1
|0
|5
|16:21
|5
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