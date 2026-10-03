Škorvánkův nádherný kolotoč: přivítal dceru a vychytal nájezdy. Je skvělý, chválil ho Radil
Třikrát v řadě týmu scházel z osobních důvodů. Stanislav Škorvánek si užíval narození dcery, zodpovědnost za brankoviště Hradce Králové prozatím přenechal Tomáši Vomáčkovi. V Kladně si role vyměnili. Mladší z dua k utkání ani necestoval, zkušenější Slovák se vrátil do akce a rovnou byl důležitou postavou. Při výhře v 7. kole Tipsport extraligy 4:3 po nájezdech pochytal všechny pokusy Rytířů. „Hrál výborně, zase nás podržel. Góly, co dostal, nebyly žádné šmudly. Jsem rád, že ho máme zpátky,“ pochvaloval si asistent trenéra Petr Koukal.
Neměl lehkou práci. Stanislav Škorvánek v posledních dnech zažíval horskou dráhu emocí, do rodiny přivítal dceru a nakrátko vypadl z kolotoče zápasů. V Kladně měl hned hodně napilno. Z 29 střel pustil za záda tři, utkání dovedl až do nájezdů a v nich zůstal stoprocentní.
„Je skvělý, držel nás už minulou sezonu. Tuhle to zase potvrzuje. Jenom super, budeme doufat, že se mu bude dařit dál. Ale máme oba gólmany skvělé, je jedno, kdo chytá,“ vykládal po utkání útočník Lukáš Radil.
Spolu s gólmanem se postaral o to, že bod navíc putoval na stranu hostů. Jako jediný proměnil nájezd, když svižnou ranou propálil Dominika Pavláta. „Těší mě to moc. Myslím, že jsem dal góla po nájezdu tak po deseti letech. Tak mě to potěšilo možná trošku víc. I překvapilo,“ vyprávěl se širokým úsměvem. „Určili mě. Nejsem zase takový hráč, abych řekl, že jdu, nebo nejdu. Zkusili mě a jsem rád, že to vyšlo,“ prozradil, jak se urodila rozhodující trefa.
Rulík chválil kanadskou posilu
K ní došel Mountfield po vyrovnané bitvě. Hosté vedli dvakrát po kladenských chybách, pak domácí otočili vývoj na svoji stranu, když skvěle zahrála druhá formace Filipa Přikryla s Adamem Kubíkem a Kellym Klímou. Do 54. minuty drželi Rytíři těsný náskok, jenže pak podpořil útok ukázkově Michael Vukojevic a srovnal. „Je škoda, že jsme si tu situaci nepohlídali. Dva útočníci nedobruslili, přečíslili nás čtyři na tři a využili to. To mrzí mě,“ litoval trenér Kladna Radim Rulík.
Při rozrůstající se marodce poprvé vyslal do akce Kanaďana Ryana McGregora, který přišel jako posila na zkoušku. „Odehrál dobré utkání a buly měl výborné. Přiletěl ve středu, hned hrál utkání. A neodehrál to vůbec špatně,“ chválil zkušený kouč.
S týmem má momentálně v zádech čtyři porážky, z nichž vydoloval jen dva body. „Na výsledek to bylo vyrovnané, na poměr sil na ledě byl Hradec lepší o brejky. Co se týče poměru sil na ledě, byl to spravedlivý výsledek,“ řekl k porážce na nájezdy.
Na druhé straně Hradec vyhrál třetí z posledních čtyř duelů a už poskočil do první čtyřky. „Každé vítězství, kór v prodloužení nebo na nájezdy hrozně potěší. Dodá to sebevědomí do dalších zápasů,“ pochvaloval si Radil. „Jsme rádi, že máme dva body,“ přitakal i Kousal.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|7
|7
|0
|0
|0
|31:16
|21
|2
Pardubice
|8
|6
|0
|0
|2
|33:21
|18
|3
K. Vary
|6
|4
|0
|0
|2
|15:9
|12
|4
Mountfield
|7
|3
|1
|0
|3
|20:18
|11
|5
Plzeň
|7
|2
|2
|1
|2
|18:16
|11
|6
Sparta
|7
|3
|0
|1
|3
|21:18
|10
|7
Kladno
|7
|2
|1
|2
|2
|21:24
|10
|8
Č. Budějovice
|7
|3
|0
|1
|3
|17:23
|10
|9
Brno
|6
|2
|1
|0
|3
|19:18
|8
|10
Litvínov
|7
|2
|1
|0
|4
|18:22
|8
|11
Liberec
|7
|2
|0
|2
|3
|16:22
|8
|12
Vítkovice
|6
|2
|0
|0
|4
|17:23
|6
|13
M. Boleslav
|7
|1
|1
|1
|4
|15:26
|6
|14
Olomouc
|7
|1
|1
|0
|5
|16:21
|5
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