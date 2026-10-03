Jak Červenka přemýšlel o příchodu hvězd do Pardubic: Musíš počítat, že ti ice time spadne
Po dalším osobně povedeném duelu proti Plzni (výhra 4:2 a 2+1) dával najevo pohodu, v níž se nachází. „Proč?“ reagoval Roman Červenka pobaveně na otázku, že cifra 91 kanadských bodů, na kterou rozjel sezonu, je úžasná, ale že ji asi těžko zvládne. Ve vážnějším duchu pak 40letý lídr Pardubic rozebíral na české poměry specificky našlapaný kádr a vše, co s tím souvisí. Třeba výjimečné přesilovky. Nebo svoji herní pohodu, do níž se dostal.
Loni jste nastupoval do sezony kvůli bolavým zádům se zpožděním, letos jste úplně fit?
„Jsem zdravý, to je nejdůležitější. Můžu trénovat, můžu hrát, což je příjemný. Loňské léto bylo v tomhle směru těžší. Takže jsem rád, že můžu být na ledě, to je ta nejdůležitější věc.“
Váš pohled na prvních osm poměrně složitých zápasů? Jde Dynamo postupně nahoru?
„Některé nám nevyšly. Sezona je ale relativně dlouhá. Je potřeba se stále zlepšovat. Hlavně ve věcech, o kterých se bavíme a opakujeme si je. Naše práce hned tak neskončí, pořád je toho hodně. Ale progres vidět je.“
Nejvíc spokojený jste s přesilovkami? Vstřelili jste dvanáct gólů a úspěšnost vytáhli na čtyřicet procent.
„Ani bych neřekl. Na procenta se upřímně moc nedívám. Ale jasně, pokud si ve vyrovnaném zápase pomůžeš přesilovkami, je to důležité. Byla i utkání, kdy nám to tolik nešlo, některé naše akce přehráváme. Někdy je jednoduchost nejvíc.“
Respektujeme jeden druhého
Máte přesilovky postavené na několika základních vzorcích a improvizaci, nebo je sehráváte vyloženě intuitivně?
„Bavíme se o tom, trénujeme je. Někdy může i dojít k jiné akci jako proti Plzni, kdy vjedeme do pásma a hned vystřelíme. A vyjde to. Plzeň bývá agresivní při našem překonávání modré čáry a tohle vyšlo dobře. Co hlavně chceme, to je zjednodušení přesilovek, nechceme je hrát do prázdné brány. Potřebujeme střelbu, která někdy chybí. S Plzní nám to celkem vyšlo, jednou i mně. Jsme rádi. Víme, že máme na přesilovce kvalitu, plus k tomu patří improvizace, protože každá situace je trochu jiná. Umíme reagovat. Já bych to hlavně nepřeceňoval po osmi zápasech. Zajímavé číslo bude až to na konci. Víc bych přesilovku veřejně nechtěl rozebírat.“ (usmívá se)
V Pardubicích může hrát přesilovku snad patnáct hráčů. Ti, co se na ni nedostanou, jsou s tím srovnaní?
„Tohle dělá ten tým. Tak to holt být musí. A v úspěšných týmech to tak i je. Pokud všichni přijmeme svou roli a jsme v nich top, vytvoří se úspěšné mužstvo. Myslím si, že tu respektujeme jeden druhého. Každý je rád za práci toho druhého. My jsme rádi za práci, kterou kluci odvádí v oslabení, a věřím, že oni za naši v přesilovce. O tomhle to je a je to strašně důležité. Aby tým fungoval, role musí být přijaté. Pokud se na konci sezony vyhraje, tak vyhrávají všichni společně.“
Pro všechny bylo téma letní posilování Dynama, a jak to všechno rozumně porovnáte. Co přímo pro vás?
„Je to složitější a není to jednoduché. Když však chceš hrát v takovém týmu, musíš počítat s tím, že se to musí nějak porovnat a že všem ice time trochu spadne. Máme kvalitní čtyři lajny, navíc ještě kluky na marodce, to jsou další skvělí hráči. Je to i věc pro trenéry. Ale jak říkám, pokud má být mužstvo úspěšné, všichni musíme své role přijmout. Stejně jako loni. Jinak to nejde. Nechci to zas moc rozebírat, ale podle mě to nastavené je. Máme třeba ofenzivně a defenzivně nastavené buly, tohle tam Filip (Pešán) má. Podle mě v týmu všechno klape. Budeme pracovat na detailech a věříme, že se náš hokej bude ještě postupně zlepšovat.“
Těch proklamovaných 91 bodů je velký nesmysl?
„Nech mě… (usmívá se) Je začátek sezony, vůbec se nechci bavit o mé osobě. Mě těší, že to tak nějak klape, že můžu hrát, že si na přesilovce celkem vyhovíme. Sedlo odvádí spoustu práce, která kolikrát není tolik vidět. Jo, jsem spokojený, ale nějaká čísla nemá cenu řešit. Jde o postupné zlepšování týmu a v neděli nás čeká skvělý test. Těšíme se na něj, jdeme dál.“
Reprezentace? Když mě pozvou, pojedu
Sezona je jeden velký proces. Dlouho se vědělo, že k vám do první formace přistane Matěj Stránský, po pár kolech se to změnilo a vrátil se k vám Jan Mandát. Je čas a patří to k tomu, tak se na to díváte?
„Přesně tak. Zkusilo se to, možná se nám nepovedl zápas a změnilo se to. Oba to jsou velmi kvalitní hráči, každý trochu jinak. Je na trenérech, jak to složí. Teď to celkem funguje.“
Očekáváte hodně vyhecovaný střet se Spartou?
„Je to jeden z top favoritů ligy, začátek se jim možná tolik nepovedl, ale já to zas tolik nesleduju. Každopádně pořád mají na týmu obrovskou kvalitu. Taky hodně posílili. Jak říkám, dobrý test.“
Co vy a reprezentace? Přicházejí noví trenéři s novým GM.
„Co já? (směje se) Když mě pozvou, pojedu. Ale s nikým jsem se nebavil. Potkal jsem jen Patrika Eliáše na fotbalu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|7
|7
|0
|0
|0
|31:16
|21
|2
Pardubice
|8
|6
|0
|0
|2
|33:21
|18
|3
K. Vary
|6
|4
|0
|0
|2
|15:9
|12
|4
Mountfield
|7
|3
|1
|0
|3
|20:18
|11
|5
Plzeň
|7
|2
|2
|1
|2
|18:16
|11
|6
Sparta
|7
|3
|0
|1
|3
|21:18
|10
|7
Kladno
|7
|2
|1
|2
|2
|21:24
|10
|8
Č. Budějovice
|7
|3
|0
|1
|3
|17:23
|10
|9
Brno
|6
|2
|1
|0
|3
|19:18
|8
|10
Litvínov
|7
|2
|1
|0
|4
|18:22
|8
|11
Liberec
|7
|2
|0
|2
|3
|16:22
|8
|12
Vítkovice
|6
|2
|0
|0
|4
|17:23
|6
|13
M. Boleslav
|7
|1
|1
|1
|4
|15:26
|6
|14
Olomouc
|7
|1
|1
|0
|5
|16:21
|5
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