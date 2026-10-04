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Třinecký REKORD a brutální dominance 9:0! Tohle v extralize ještě nikdo nedokázal

Hráči Třince se radují z gólu
Hráči Třince se radují z góluZdroj: ČTK / Ožana Jaroslav
Radost hráčů Třince
Filip Pyrochta v zápase proti Olomouci
Brankář Třince Marek Mazanec v akci
Olomoucký brankář Oldřich Cichoň po inkasovaném gólu
Martin Růžička poslal Třinec do vedení
Trenér Třince Boris Žabka
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Patrik Czepiec
Tipsport extraliga
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Totální demolice! A zlomený rekord. Zdálo se, že kdyby v neděli na olomouckou branku vypálil stánkař v třineckém dresu, puk stejně skončí v kleci. Štěstím však rozhodně nelze nazývat další dominantní představení Ocelářů. Vysokým výpraskem 9:0 si zajistili osmou plnotučnou výhru na startu ročníku. Nikdo v dějinách nezačínal v extralize lépe. Třinec sesbíral všech 24 dostupných bodů.

Nemůžete Hanákům vyčíst, že by nefárali a na šichtu s výtečným mančaftem prostě zanevřeli. Olomouc se snažila, v první třetině sčítala i šance, s postupujícím časem už méně. Skóre mohl při úniku otevřít bývalý Ocelář Jakub Orsava nebo pak z dorážky Jakub Kos. Nedočkali se.

Třinečtí převzali iniciativu po ráně Martina Růžičky. Kapitán nakopl tým k historickému zápisu parádní otočkou kolem branky. Muž, který s drakem na prsou zažil první poslední, zavelel k dalšímu rekordu. Sedm bezchybných zápasů Litvínova už nestojí na výsluní. Trůn si vzal šestinásobný šampion nejvyšší soutěže.

Růžička v utkání přidal ještě dvě asistence, osobně působí jako omládlý. V jeho bruslení je dynamika, jakou jste dřív neviděli. Při první trefě ostatně pohledně obkroužil pásmo a jako hladový sup udeřil na vzdálenější tyči.

Kdo zastaví červenobílý kolos?

Třinec sklízel úrodu hlavně ve druhé třetině, kdy nasázel čtyři trefy za deset minut a šestnáct sekund. První extraligové body si zapsal sedmnáctiletý talent Michal Lazovsky. Pohoda hostů semlela i brankáře Oldřicha Cichoně, současnou jedničku Mory. Po šestém inkasu přepustil místo v kleci Janu Brožovi, který si v 29 letech odkroutil premiérový start v nejvyšší soutěži. Za okolností, které nelze závidět.

Oceláři pak dopekli hrůzu nahánějící skóre 9:0. Lídr si užil nejdominantnější jízdu v sezoně, proti Vítkovicím předtím vyhrál 8:2. Extraliga dál musí hledat odpovědi, jak červenobílý kolos zastavit. Zatím všichni protivníci tvrdě narazili. V pátek dostane svůj pokus Mountfield HK. Slezané mohou cílit na další navyšování laťky.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec8800040:1624
2Pardubice8600233:2118
3K. Vary7500219:1015
4Mountfield8320323:2013
5Plzeň8221319:2011
6Liberec8302321:2511
7Sparta7301321:1810
8Kladno7212221:2410
9Č. Budějovice7301317:2310
10Brno6210319:188
11Litvínov7210418:228
12Vítkovice7201419:267
13M. Boleslav8111518:316
14Olomouc8110616:305
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