Třinecký REKORD a brutální dominance 9:0! Tohle v extralize ještě nikdo nedokázal
Totální demolice! A zlomený rekord. Zdálo se, že kdyby v neděli na olomouckou branku vypálil stánkař v třineckém dresu, puk stejně skončí v kleci. Štěstím však rozhodně nelze nazývat další dominantní představení Ocelářů. Vysokým výpraskem 9:0 si zajistili osmou plnotučnou výhru na startu ročníku. Nikdo v dějinách nezačínal v extralize lépe. Třinec sesbíral všech 24 dostupných bodů.
Nemůžete Hanákům vyčíst, že by nefárali a na šichtu s výtečným mančaftem prostě zanevřeli. Olomouc se snažila, v první třetině sčítala i šance, s postupujícím časem už méně. Skóre mohl při úniku otevřít bývalý Ocelář Jakub Orsava nebo pak z dorážky Jakub Kos. Nedočkali se.
Třinečtí převzali iniciativu po ráně Martina Růžičky. Kapitán nakopl tým k historickému zápisu parádní otočkou kolem branky. Muž, který s drakem na prsou zažil první poslední, zavelel k dalšímu rekordu. Sedm bezchybných zápasů Litvínova už nestojí na výsluní. Trůn si vzal šestinásobný šampion nejvyšší soutěže.
Růžička v utkání přidal ještě dvě asistence, osobně působí jako omládlý. V jeho bruslení je dynamika, jakou jste dřív neviděli. Při první trefě ostatně pohledně obkroužil pásmo a jako hladový sup udeřil na vzdálenější tyči.
Kdo zastaví červenobílý kolos?
Třinec sklízel úrodu hlavně ve druhé třetině, kdy nasázel čtyři trefy za deset minut a šestnáct sekund. První extraligové body si zapsal sedmnáctiletý talent Michal Lazovsky. Pohoda hostů semlela i brankáře Oldřicha Cichoně, současnou jedničku Mory. Po šestém inkasu přepustil místo v kleci Janu Brožovi, který si v 29 letech odkroutil premiérový start v nejvyšší soutěži. Za okolností, které nelze závidět.
Oceláři pak dopekli hrůzu nahánějící skóre 9:0. Lídr si užil nejdominantnější jízdu v sezoně, proti Vítkovicím předtím vyhrál 8:2. Extraliga dál musí hledat odpovědi, jak červenobílý kolos zastavit. Zatím všichni protivníci tvrdě narazili. V pátek dostane svůj pokus Mountfield HK. Slezané mohou cílit na další navyšování laťky.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|8
|8
|0
|0
|0
|40:16
|24
|2
Pardubice
|8
|6
|0
|0
|2
|33:21
|18
|3
K. Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|19:10
|15
|4
Mountfield
|8
|3
|2
|0
|3
|23:20
|13
|5
Plzeň
|8
|2
|2
|1
|3
|19:20
|11
|6
Liberec
|8
|3
|0
|2
|3
|21:25
|11
|7
Sparta
|7
|3
|0
|1
|3
|21:18
|10
|8
Kladno
|7
|2
|1
|2
|2
|21:24
|10
|9
Č. Budějovice
|7
|3
|0
|1
|3
|17:23
|10
|10
Brno
|6
|2
|1
|0
|3
|19:18
|8
|11
Litvínov
|7
|2
|1
|0
|4
|18:22
|8
|12
Vítkovice
|7
|2
|0
|1
|4
|19:26
|7
|13
M. Boleslav
|8
|1
|1
|1
|5
|18:31
|6
|14
Olomouc
|8
|1
|1
|0
|6
|16:30
|5
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