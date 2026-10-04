Přes 207 minut bez gólu! Frodl proti Plzni přišel o šňůru. Můžu za to já, přiznal bek
Deset minut a patnáct sekund ho dělilo od další nuly. Už třetí v řadě. Pak se ale do puku opřel v přesilové hře Michal Teplý a Dominika Frodla o neprůstřelnost připravil. „Za to můžu já podle mě. Měl jsem to vyhodit a mohl mít další krásnou nulu,“ sypal si na hlavu popel obránce Matteo Kočí. Inkasovaná branka ho však příliš mrzet nemusela. I díky jeho zásahu zvládla Energie západočeské derby s přehledem a zvítězila 4:1.
Psalo se 25. září, běžela 23. minuta zápasu mezi Karlovými Vary a Českými Budějovicemi, když Dominika Frodla překonal v přesilové hře Štěpán Hoch. Od té chvíle brankář Energie vyhlásil zamčeno a chytal jeden puk za druhým. Stoprocentní byl proti Spartě a následně i Vítkovicím. K dalšímu čistému štítu měl nakročeno v nedělním derby s Plzní, jenže ve třetí třetině na parádní ránu Michala Teplého nedosáhl.
V přesilové hře Plzeň zamkla soupeře v pásmu, Matteo Kočí mohl vyhodit puk do bezpečí, ale neuspěl. O chvilku později vylétla raketa do sítě. „Vím, že to byla moje chyba. Zatím mi nic neřekl, ale beru to na sebe,“ vykládal po utkání Kočí.
„To je dobře, že to Kočka vzal na sebe. Aspoň ví, že to tam zkazil,“ usmíval se později trenér Pavel Patera, když přišla řeč na jediný inkasovaný gól. „Ale má jiné přednosti,“ dodal na konto muže, který vstřelil druhou branku a v závěru se neváhal pustit do šarvátky s Jakubem Lvem.
Zápis do historických tabulek
Patera nezapomněl ani na momentálně nejlepšího gólmana soutěže. „V zápasech nás neskutečně drží, ale obranná fáze mu pomáhá. Když tam něco projde, je na pravém místě,“ chválil Frodla.
Dlouhou sérií bez inkasované branky se populární „Frodo“ zásadně zapsal do historických tabulek. Dosud bylo jeho maximem 163 minut a 31 sekund z minulé sezony. Novou šňůrou se třicetiletý gólman posune na osmé místo mezi všemi brankáři v historii samostatné extraligy. O 11 sekund překonal výkon Jakuba Kováře z ročníku 2022/23.
Chvála od soupeře
„Víme, že Frodlik je vynikající gólman. Měli bychom ještě víc chodit před bránu a clonit tam. Abychom dali nějaký špinavý gól, třeba z dorážky. Když máte takového gólmana, musíte mu sebrat oči, aby to z něj vypadlo a my bychom to pak dorazili. On je vynikající gólman, a když rány vidí, většinou je chytí,“ uvědomoval si i asistent trenéra hostů Václav Pletka.
Přestože ve statistice střel zaostaly Vary v poměru 19:32, z derby udělaly vcelku jednoznačnou záležitost. Pomohly dva rychlé góly v úvodu i šťastný odraz ve třetí třetině. „Pomohl nám ke klidu,“ přikyvoval Patera.
Z plzeňských hokejek létalo na branku soupeře hodně střel. Energie ale měla navrch, co se týče hladu a chuti napadat, chodit do branky. „Jsem rád, že jsme to zvládli od začátku do konce. Kontrolovali jsme hru a za to jsem velice rád,“ pochvaloval si Kočí. „Soupeř byl v proměňování šancí lepší a asi zaslouženě vyhrál,“ připustil Pletka.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|8
|8
|0
|0
|0
|40:16
|24
|2
Pardubice
|9
|7
|0
|0
|2
|39:25
|21
|3
K. Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|19:10
|15
|4
Mountfield
|8
|3
|2
|0
|3
|23:20
|13
|5
Kladno
|8
|2
|2
|2
|2
|24:26
|12
|6
Plzeň
|8
|2
|2
|1
|3
|19:20
|11
|7
Liberec
|8
|3
|0
|2
|3
|21:25
|11
|8
Sparta
|8
|3
|0
|1
|4
|25:24
|10
|9
Č. Budějovice
|7
|3
|0
|1
|3
|17:23
|10
|10
Litvínov
|8
|2
|1
|1
|4
|20:25
|9
|11
Brno
|6
|2
|1
|0
|3
|19:18
|8
|12
Vítkovice
|7
|2
|0
|1
|4
|19:26
|7
|13
M. Boleslav
|8
|1
|1
|1
|5
|18:31
|6
|14
Olomouc
|8
|1
|1
|0
|6
|16:30
|5
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