Tomáškova pomsta Spartě: Tohle dělat nemuseli. Krásné sólo i výhra nad Blümelem
Vedle bitvy mezi oběma velkými rivaly Pardubicemi a Spartou měl velkolepý nedělní střet i jeden lehce skrytý souboj hráčů, kteří na adresách svého bývalého působiště zažili zásadní období. Na pardubické straně exsparťan David Tomášek a na druhé bývalý dlouholetý útočník Dynama Matěj Blümel. Vítěz? Jednoznačný. Dvougólový Tomášek, jenž součtem 2+1 vydatně podpořil triumf Východočechů 6:4.
Zatímco někdejší hráč Bostonu či Dallasu s výrazně častějším fungováním na farmách obou týmů NHL, se zaměřoval vyloženě na svůj výkon, neboť pořád hledá svou parketu, David Tomášek měl někde vzadu v hlavě nevšední motivaci. Trochu to Spartě spočítat, dá se říci. Za co?
Kolem útočníkova letního odchodu do Pardubic vznikl na české poměry neobyčejný humbuk. Už někdy zkraje roku bylo zřejmé, že Sparta s lanařením svého bývalého hráče, který se z pražského klubu odpíchl k životnému angažmá do Färjestadu, neuspěla. A že tím pádem půjde do Dynama. Což se posléze potvrdilo.
Pomsta Spartě
Pro oficiální vysvětlení nedotažených jednání si Sparta vybrala zajímavou chvíli, během únorové olympiády v Miláně a dokonce v den útočníkových třicetin. „Myslím si, že to od nich nebylo úplně nejlepší vyjádření a ani načasování,“ posteskl si později Tomášek.
Skutečně to vypadalo jako by Sparta byla na hráče naštvaná, do komunikace s fanoušky zapojila i neobvyklou zprávu o odmítnutí velkorysé pobídky. Klub uvedl, že Tomáškovi předložil finanční nabídku, která by z něj učinila „jednoznačně nejlépe odměňovaného hráče v historii Sparty, výrazně nad úrovní dosavadního platového maxima“.
To pro změnu dopálilo Tomáška. „Takový klub to nemusel takhle udělat a ještě v podstatě zmiňovat částky, finance. Neviděl jsem to nikde dřív u jiných klubů, že by to u hráčů dělali. Neviděl jsem to ani moc po Evropě,“ kroutil hlavou během přípravy na mistrovství světa ve Švýcarsku.
Jak už to bývá, tyhle staré příhody mívají pokračování. Byl to Tomášek, kdo nejrychlejším gólem sezony obstaral Pardubicím vedení. Jistě, v přesilovce… Takže i v devátém duelu sezony si Dynamo opatřilo trefu v početní převaze. Gól jej navnadil, záhy si vysloužil potlesk za slalom mezi hráči po pravém křídle, s pukem na holi obehrál i Matěje Blümela.
Blümel zatím ztrácí
Ten se blýskl ve druhé třetině, díky výborné rychlosti se prodral mezi kruhy, kde i pěkně vypálil, ovšem lapačka Romana Willa byla připravená. Ačkoli v mezihře to není špatné, Blümel hodně bojuje s koncovkou. Doposud ze svých 23 střel proměnil v gól jednu jedinou.
To Tomášek je na tom o něco lépe, z 21 pokusů se trefil třikrát. Mnohem dál je na tom však s 11 body, oproti Blümelově čtyřem. Tomáškovo velké finále povedeného večera přišlo v 52. minutě, kdy ve vlastním pásmu nasadil k trháku, ze tří protihráčů vytvořil kužely a nakonec si poradil i s poslední překážkou Jakubem Kovářem. Dynamo zvedlo skóre o tři góly a bezpečně doplulo k tříbodovému zisku po finální výhře 6:4.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|8
|8
|0
|0
|0
|40:16
|24
|2
Pardubice
|9
|7
|0
|0
|2
|39:25
|21
|3
K. Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|19:10
|15
|4
Mountfield
|8
|3
|2
|0
|3
|23:20
|13
|5
Kladno
|8
|2
|2
|2
|2
|24:26
|12
|6
Plzeň
|8
|2
|2
|1
|3
|19:20
|11
|7
Liberec
|8
|3
|0
|2
|3
|21:25
|11
|8
Sparta
|8
|3
|0
|1
|4
|25:24
|10
|9
Č. Budějovice
|7
|3
|0
|1
|3
|17:23
|10
|10
Litvínov
|8
|2
|1
|1
|4
|20:25
|9
|11
Brno
|6
|2
|1
|0
|3
|19:18
|8
|12
Vítkovice
|7
|2
|0
|1
|4
|19:26
|7
|13
M. Boleslav
|8
|1
|1
|1
|5
|18:31
|6
|14
Olomouc
|8
|1
|1
|0
|6
|16:30
|5
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