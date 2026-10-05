Nespokojený Augusta mluví o výměnách na Spartě: Něco se nám určitě nevyhne. Tak kdo?
Osm zápasů, z nich pouhých 10 bodů a v extraligové tabulce postavení až v druhé polovině. Spartě pomalu končí období, kdy se může utěšovat, že je teprve začátek sezony, kdy si „všechno teprve sedá“. Optimisté vám povědí, že v říjnu se titul nevyhrává a budou mít pravdu. Ale to samé i pesimisté, kteří mezi Spartou a třineckým lídrem vidí kráter 14 bodů a propastný rozdíl v organizaci hry, v souhře a využívání zbraní, vlastních možností.
Když po porážce 4:6 v Pardubicích kouč Patrik Augusta dostal otázku, zda už se mu hlavou honí výměny hráčů, hned jste poznali, že by se zásahu do mužstva nebránil. Ostatně, Sparta už před sezonou dala najevo, že dál nepočítá s ostříleným bekem Davidem Němečkem, později se rozloučila i s Aaronem Irvingem, což by byl ještě nedávno nemyslitelný tah. Dopad na tým to extra velký nemá. Razantní budíček se nekoná.
Rudý klub přitom zdobí dobré pasáže, chvílemi i excelentní, ale k tomu připočítejte i nemalé propady, útěky od požadovaného systému, menší ochota válčit než u soupeře, individuální chyby a nevyzpytatelná nátura řady hráčů. Mix, který Spartu zatím drží jinde, než by se čekalo.
Takže co teď?
Výměny? „V klubu hledáme další varianty, je pravda, že už mám dostatek času hráče poznat v ostrých zápasech. Určitě se rozhlížíme. Mám v tom nějaký hlas, ale je to záležitost celého sportovního úseku. Myslím, že se nám určitě něco nevyhne. Pokud se tam objeví něco, co nám bude dávat smysl.“
Podle informací webu iSport napříč extraligou koluje možnost získat obránce Jakuba Sirotu, od konkurence přicházejí nabídky zejména na útočníka Tomáše Hyku, u něj však může být zádrhel vysoký plat, který není v silách každého klubu absorbovat. Sparta potřebuje lepšího Ondřeje Najmana, Kryštofa Hrabíka nebo i Pavla Kousala. Také oni se mohou stát zbožím k obchodu. Za oponou padá i jméno dalšího zadáka Ronalda Knota, jemu se nicméně duel s Pardubicemi povedl ofenzivně (1+1).
Patrik Augusta žehrá na jiné atributy, které ve hře tolik nevidí. „Utkání rozhodly osobní souboje, agresivita soupeře v předbrankových prostorech a kolem mantinelu. Soupeř byl v nich jednoznačně lepší. Pozitivní bylo, že jsme se po čtyřech zápasech trefili v přesilovce, ale jinak se při porážce hledají těžko,“ podotýká kouč Sparty.
Chlapíkovu bitku chápal
Jedním dechem dodává, že ve hře jeho nového týmu se vyžadované systémové prvky objevují, ale má to svá úskalí. „Každý systém je k ničemu, pokud nebudeme dělat malé věci, jako jsou právě osobní souboje. Souboj hokejka na hokejku, o kotouč. Soupeř z většiny rovnovážných situací vyjížděl s pukem. To mě mrzí. Nešli jsme do nich tak silně, jak jsme měli. Soupeř nás v tomhle směru odhalil, musíme být setsakramentsky lepší,“ ví jednoznačně. „Kvůli tomu nemůžu vidět ty pozitivní věci. Nebylo všechno špatné, dostali jsme se do stavu 4:3, měli jsme šanci na srovnání, tu jsme ale nesmyslně řešili nějakým driblováním na úkor střelby. Tam se to mohlo trochu zlomit, ale soupeř to odehrál výborně.“
Specificky zasáhl do nedělního šlágru lídr Filip Chlapík, když ve druhém dějství za stavu 3:1 pro Pardubice vylákal na bitku Jiřího Smejkala. „Nikomu to není jedno, Filip je kapitán, chtěl s tím něco udělat, vyburcovat to, což k zápasu patří. Ale pak vám pět minut chybí top hráč… Možná kdyby si to rozdal s jiným hráčem, bylo to vyrovnanější,“ poukázal Augusta na stinnou stránku fightu svého klíčového hráče.
Pět minut bez něj, navíc to od Smejkala schytal, takže do toho zapadlo i riziko zranění. „O tom se můžeme bavit, že by tam měli jít jiní hráči, ale Filip to takhle cítil. Neskáču z toho do stropu, protože takového hráče chcete mít na ledě, ne na trestné lavici. A nechcete ho mít zraněného…“
Zároveň, jak už nadhodil, měl pro krok tahouna týmu pochopení. „Hráči hrají v emocích, snaží se, co to jde zvrátit utkání na svou stranu. Je to náš lídr. Byl bych však radši, kdyby takoví a i jiní hráči dali tři góly v zápase,“ posteskl si Patrik Augusta.
Jeho soubor pokračuje ve čtvrtek doma s Kometou.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|8
|8
|0
|0
|0
|40:16
|24
|2
Pardubice
|9
|7
|0
|0
|2
|39:25
|21
|3
K. Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|19:10
|15
|4
Mountfield
|8
|3
|2
|0
|3
|23:20
|13
|5
Kladno
|8
|2
|2
|2
|2
|24:26
|12
|6
Plzeň
|8
|2
|2
|1
|3
|19:20
|11
|7
Liberec
|8
|3
|0
|2
|3
|21:25
|11
|8
Sparta
|8
|3
|0
|1
|4
|25:24
|10
|9
Č. Budějovice
|7
|3
|0
|1
|3
|17:23
|10
|10
Litvínov
|8
|2
|1
|1
|4
|20:25
|9
|11
Brno
|6
|2
|1
|0
|3
|19:18
|8
|12
Vítkovice
|7
|2
|0
|1
|4
|19:26
|7
|13
M. Boleslav
|8
|1
|1
|1
|5
|18:31
|6
|14
Olomouc
|8
|1
|1
|0
|6
|16:30
|5
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