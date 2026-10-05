Předplatné

Zimák ŽIVĚ: Třinec dominuje, Tomášek se mstil Spartě. Host Matěj Kubiesa

Tvrdá bitka mezi Filipem Chlapíkem a Jiřím Smejkalem
Gólová oslava Davida Tomáška
Hokejisté Sparty se radují z branky
Roman Červenka v akci proti Spartě
Pardubický brankář Roman Will v zápase se Spartou
Hokejisté Sparty se radují z branky
Gólová oslava Davida Tomáška
13
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Po osmém extraligovém kole je tu v pondělních 11.30 další Zimák ŽIVĚ. Nejvyšší soutěží dál suverénně proplouvá Třinec, který osmi výhrami bez ztráty bodu stanovil rekord. Olomouc naposledy zničil 9:0. Co k Ocelářům poví speciální host Matěj Kubiesa, mladá naděje i směrem k dospělé reprezentaci?

Redaktoři iSportu Pavel Bárta, Miroslav Horák a Patrik Czepiec pak navážou povídáním o největším šlágru mezi Pardubicemi a Spartou (6:4). Čas bude i na další utkání a otázky diváků.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec8800040:1624
2Pardubice9700239:2521
3K. Vary7500219:1015
4Mountfield8320323:2013
5Kladno8222224:2612
6Plzeň8221319:2011
7Liberec8302321:2511
8Sparta8301425:2410
9Č. Budějovice7301317:2310
10Litvínov8211420:259
11Brno6210319:188
12Vítkovice7201419:267
13M. Boleslav8111518:316
14Olomouc8110616:305
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2026/27

Česká hokejová reprezentace
MS v hokejiProgram MS v hokeji 2027Reprezentace

 

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů