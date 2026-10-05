Zimák ŽIVĚ: Třinec dominuje, Tomášek se mstil Spartě. Host Matěj Kubiesa
Po osmém extraligovém kole je tu v pondělních 11.30 další Zimák ŽIVĚ. Nejvyšší soutěží dál suverénně proplouvá Třinec, který osmi výhrami bez ztráty bodu stanovil rekord. Olomouc naposledy zničil 9:0. Co k Ocelářům poví speciální host Matěj Kubiesa, mladá naděje i směrem k dospělé reprezentaci?
Redaktoři iSportu Pavel Bárta, Miroslav Horák a Patrik Czepiec pak navážou povídáním o největším šlágru mezi Pardubicemi a Spartou (6:4). Čas bude i na další utkání a otázky diváků.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|8
|8
|0
|0
|0
|40:16
|24
|2
Pardubice
|9
|7
|0
|0
|2
|39:25
|21
|3
K. Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|19:10
|15
|4
Mountfield
|8
|3
|2
|0
|3
|23:20
|13
|5
Kladno
|8
|2
|2
|2
|2
|24:26
|12
|6
Plzeň
|8
|2
|2
|1
|3
|19:20
|11
|7
Liberec
|8
|3
|0
|2
|3
|21:25
|11
|8
Sparta
|8
|3
|0
|1
|4
|25:24
|10
|9
Č. Budějovice
|7
|3
|0
|1
|3
|17:23
|10
|10
Litvínov
|8
|2
|1
|1
|4
|20:25
|9
|11
Brno
|6
|2
|1
|0
|3
|19:18
|8
|12
Vítkovice
|7
|2
|0
|1
|4
|19:26
|7
|13
M. Boleslav
|8
|1
|1
|1
|5
|18:31
|6
|14
Olomouc
|8
|1
|1
|0
|6
|16:30
|5
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