Předplatné

Krize Olomouce přinese změny. Odstavený Kanaďan je zpět. Omlouvám se divákům, hlesl kouč

Trenér Olomouce Petr Fiala
Trenér Olomouce Petr FialaZdroj: ČTK / Luděk Peřina
Hráči Olomouce
Trenér Olomouce Petr Fiala
Brankář Třince Marek Mazanec v akci
Trenér Olomouce Petr Fiala
Fanoušci Třince měli v Olomouci spoustu důvodů k radosti
Trenér Olomouce Petr Fiala
Trenér Olomouce Petr Fiala
10
Fotogalerie
Patrik Czepiec
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Před sezonou ujišťovali pochybovače, že se spletou. Olomouc chtěla extralize ukázat, jak zmínky o jejím pobytu na chvostu vyzní zbytečně. Jenže troufalý pokus o vzdorování se vůbec nedaří. Pohled na tabulku hovoří jasně: pět bodů po osmi kolech a poslední místo. Naposledy navíc Hanáci před vlastními fanoušky neodvrátili krutý debakl 0:9. „V první řadě bych se chtěl omluvit divákům za ostudný výsledek. Nezačali na nás vůbec pískat, museli mít velké nervy,“ všiml si trenér Petr Fiala.

Přestože příznivci Kohoutů na led nesnesli pískot, názor na současné dění vyjádřili jasně. Když si ve druhé třetině nezvládnutého klání s vedoucím Třincem domácí vybírali oddechový čas, zazněl z tribun hromový pokřik. „Bojujte za Moru!“ ozývalo se od plechů staré olomoucké arény. Po zápase ještě jednou.

A jak čas plyne a výsledky nepřicházejí, může se v Olomouci zvyšovat stupeň nervozity. Na Hané se ví, že současný trenérský štáb nebyl první z plánovaných variant. Spokojenost nepanuje ani v případě některých posil. Prakticky od začátku působí problémově nákup útočníka Zacharyho Senyshyna, který už do přípravy dorazil s nadváhou a v žalostné kondici.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
nebo jen tento článek

Odemknout rychlou SMS platbou

50 Kč

Začít diskuzi

Hokej 2026/27

Česká hokejová reprezentace
MS v hokejiProgram MS v hokeji 2027Reprezentace

 

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů