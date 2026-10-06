Krize Olomouce přinese změny. Odstavený Kanaďan je zpět. Omlouvám se divákům, hlesl kouč
Před sezonou ujišťovali pochybovače, že se spletou. Olomouc chtěla extralize ukázat, jak zmínky o jejím pobytu na chvostu vyzní zbytečně. Jenže troufalý pokus o vzdorování se vůbec nedaří. Pohled na tabulku hovoří jasně: pět bodů po osmi kolech a poslední místo. Naposledy navíc Hanáci před vlastními fanoušky neodvrátili krutý debakl 0:9. „V první řadě bych se chtěl omluvit divákům za ostudný výsledek. Nezačali na nás vůbec pískat, museli mít velké nervy,“ všiml si trenér Petr Fiala.
Přestože příznivci Kohoutů na led nesnesli pískot, názor na současné dění vyjádřili jasně. Když si ve druhé třetině nezvládnutého klání s vedoucím Třincem domácí vybírali oddechový čas, zazněl z tribun hromový pokřik. „Bojujte za Moru!“ ozývalo se od plechů staré olomoucké arény. Po zápase ještě jednou.
A jak čas plyne a výsledky nepřicházejí, může se v Olomouci zvyšovat stupeň nervozity. Na Hané se ví, že současný trenérský štáb nebyl první z plánovaných variant. Spokojenost nepanuje ani v případě některých posil. Prakticky od začátku působí problémově nákup útočníka Zacharyho Senyshyna, který už do přípravy dorazil s nadváhou a v žalostné kondici.