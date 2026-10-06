Hejduk o synovi v Budějovicích i Červenkovi: Je neskutečný. Kdo vyhraje titul?
Dlouhodobě pobývá v zámoří, v Coloradu se stal legendou a pod stropem haly mu visí dres. Léto však tradičně šampion z Nagana Milan Hejduk (50) strávil v Česku a viděl svého syna Marka debutovat v extralize. Po studiích na Harvardu se probojoval do kádru Motoru a slavný otec je z jeho působení na jihu Čech nadšený.
Co stálo za Markovým příchodem do Českých Budějovic?
„V březnu jsme v Pardubicích byli na akci, na níž byl Venca Nedorost. Bavili jsme se o tom, že Mára skončil v Americe univerzitní hokej (na Harvardu – pozn. red.) a že by si to chtěl někde zkusit. Venca odpověděl: ´Přivez mi ho na čtrnáct dní na try-out.´ Dorazil a už si ho tam nechali.“
Byly ve hře i jiné možnosti?
„Nejdřív jsem se o něm bavil s Vencou Nedorostem. Nabídl se, že by ho zkusili a tím to celé vzniklo. Jiné varianty jsme pak už neřešili. S Vencou se známe z Colorada, které ho draftovalo a rok nebo dva za Avalanche odehrál. Říkal, že Márovi dají šanci, proto tam šel.“
Sledujete, jak si Marek za Motor zatím vede?
„Pohybuje se na hraně sestavy, bojuje. Je spokojený. Budějky mají za sebou relativně dobrý začátek sezony, i když prdli se Spartou a Pardubicemi. To jsou těžcí soupeři. Mužstvo mají kvalitní. Občas tam zajedu se na zápas podívat. Krásná aréna, hezky to tam udělali. Spolu s tréninkovou halou velice pěkné.“
Kromě Hejduka mladšího nastupuje již za Motor i syn Václava Nedorosta…
„Je velice dobrý. Absolvoval přípravu, nedávno nastoupil proti Spartě v O2 areně. Hodně šikovný hráč.
Většinu roku trávíte v USA, nyní jste ale v Česku. Co vás na dění v extralize zaujalo?
„Díval jsem se na Budějovice proti Pardubicím a Červus (Roman Červenka) byl neskutečný. Když jsem hrál za Pardubice před dvaceti lety, byl ještě ve Slavii mladý. Klobouk dolů na to, kolik mu je. Jednačtyřicet? Skvělé, jak je dominantní. Z toho co jsem viděl, měl na ledě výborné věci.“
S Pardubicemi jste získal titul v sezoně 2004-2005. Jak na vás Dynamo působí nyní?
„S trochou štěstí mohly mít tři tituly za sebou. Teď vyhrály, ale předtím dvakrát padly ve finále sedmého zápasu. Měly by to vyhrát znovu, Pardubice jsou bez debat našlapané. Všechny lajny mají špičkové, což znamená, že lídrům klesne ice time, ale loni to bylo stejné a šlapalo jim to. Nevidím důvod, proč by to tak nemělo být i nadále. Třinec ovšem taky vypadá dobře.“
Nečase občas potkám
Žijete v Coloradu, co říkáte na to, že se až v Coloradu stal Martin Nečas opravdovou osobností NHL?
„Občas ho potkám, má za sebou fantastickou sezonu. Podepsal novou smlouvu, hraje s Nathanem MacKinnonem v první lajně. Rozumějí si. Výborný hokejista a zaslouženě v Česku vyhrál Zlatou hokejku. Bylo to mezi ním a Pastrňákem. Myslím si, že takhle to bude i směrem do budoucna.“
Mělo Colorado naposledy na Stanley Cup?
„Panovalo tam zklamání. Vyhráli základní část i první dvě kola play off a pak prohráli s Vegas 0:4 na zápasy. Tým, který vyhrál základní část, skončil těsně před branami finále Stanley Cupu a ještě 0:4. To bylo smutné, přestože měli některé kluky zraněné.“
Když se ohlédneme do vašich dob v Denveru, Joe Sakic je dnes generálním manažerem klubu, který přivedl Martina Nečase a z Patricka Roye se stal v NHL trenér, zároveň je spolumajitel francouzského Bordeaux. Měl už tehdy vůdčí schopnosti?
„Ano, to byl hodně impulzivní gólman. Chvíli trénoval Colorado, pak byl v Islanders (odvolán v dubnu 2026 – pozn. red.) Býval divokej“ (úsměv).
Za vašich časů byla NHL přecpaná českými hráči, nyní jich je v ní čím dál méně. Do právě začínajícího ročníku jich zasáhl zatím deset. Další balancují na hraně farem. Je to zklamání?
„Myslím si, že se to zase může zlepšit. Mládežnické kategorie hrají čím dál lépe, dvacítka i osmnáctka získávaly v posledních letech medaile ze šampionátů, což vede k tomu, že víc z nich jich je draftovaných. Třeba o naše hráče bude větší zájem než dřív. Je pravda, že tolik lidí v NHL teď nemáme. Potom dochází ke složitému vybírání hráčů do nominace pro olympijské hry. Především co se týče obránců, těch je minimum. Spíš skoro žádní.“
Za vás bylo pro olympiádu z čeho vybírat. Nebojíte se, že v budoucnu upadne do pozadí mistrovství světa kvůli tomu, že hráči budou upřednostňovat právě olympijské hry a hlavně oživený Světový pohár?
„Určitě. Vychází to z toho, že NHL chce vydělat víc peněz. Hledají se cesty, jak toho dosáhnout. Světový pohár je pod hlavičkou NHL. Z olympiády, která patří pod olympijský výbor, NHL nic nemá, ačkoli na ní jezdí její hráči. Stejné je to u mistrovství světa. Proto v zámoří do toho chtějí zařadit vlastní akci, což je vlastně Kanadský pohár.“