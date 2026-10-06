Sparta řeší únik milionů v klubu skrz hráčskou výstroj. Od týmu odešel kustod a účetní
Hokejová Sparta neprožívá příznivé období. Už sáhla k výměnám. K jedné nenápadné a nečekané změně došlo i před sezonou. U mužstva už nepracuje masér a kustod Hynek Svoboda. Jeho odchod podle informací iSport.cz souvisí s případem, který klub interně řeší a v němž jde o miliony korun. Sparta už ve svém prohlášení potvrdila, že se jedná o platby a nakládání s výstrojí a hokejkami, což mají na starost právě kustodi. Kromě jednoho člena realizačního týmu se věc údajně týká ještě jedné administrativní pracovnice klubu, která se zabývala financemi v rámci účetnictví.
Fanoušci znají hvězdy na ledě, o přínosu lidí v pozadí se nemluví. Našlapovalo se i kolem náhlé nepřítomnosti Hynka Svobody na střídačce Sparty. Dlouho patřil k oporám realizačního týmu, v pražském klubu pracoval dohromady 18 let.
Poprvé do něj nastoupil v roce 2004, působil rovněž u české reprezentace. Byl například na zlatém šampionátu ve Vídni 2005. Po návratu do Sparty před čtyřmi lety se jako zkušený kustod zařadil vedle kolegů Josefa Tomy a Filipa Zelenky. Od nové sezony u týmu Sparty najednou není.
Co řekl klub v prohlášení
Podle dostupných informací byl odvolán kvůli nesrovnalostem ohledně nakládání s hráčskou výstrojí a výzbrojí.
„V rámci běžné provozní agendy jsme identifikovali nesrovnalosti finančního charakteru související s hotovostními platbami a nakládáním s hokejovým vybavením. Auditem bylo zjištěno, že došlo k porušení pracovních předpisů a osobnímu selhání u celkem dvou osob, dnes již bývalých spolupracovníků HC Sparta Praha. Aktuálně dochází k dílčím změnám v nastavení interních procesů tak, abychom zamezili podobným událostem. Z povahy věci nemá událost vliv na vedení a sportovní fungování klubu a dále ji nebudeme komentovat,“ uvedl klub ve svém prohlášení.
Jít má až o 25 milionů
Sparta není státní instituce, nýbrž soukromý subjekt, který si pochybení jednotlivců řeší sám interně. To je stejné, jako když si kuchař v restauraci přilepšuje na jídle nebo automechanik šidí majitele na součástkách. V tomhle případě se má jednat o rozsáhlou pavučinu kolem prodeje a nákupu výstroje.
Zvěsti tohoto rázu už se šíří po internetu. „Prý kustod ve Spartě okradl Spartu o 35 milionů, jak ale přesně, to nevím, nejspíš rozprodával výstroje? Protože potom říkal, že když si šel Pražák (majitel Karel Pražák) zabruslit, tak mu nabízeli, jestli si nechce koupit výstroj ze Sparty. Tak se na to asi přišlo,“ napsal na síti X uživatel Jiří Dušek.
Podle informací iSport.cz se jedná o 15 až 25 milionů korun, z toho necelé tři miliony jen za hokejky. Vedení Sparty nechalo provést audit, který odhalil značné nesrovnalosti. Další řešení případu je už čistě věcí klubu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|8
|8
|0
|0
|0
|40:16
|24
|2
Pardubice
|9
|7
|0
|0
|2
|39:25
|21
|3
K. Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|19:10
|15
|4
Mountfield
|8
|3
|2
|0
|3
|23:20
|13
|5
Č. Budějovice
|8
|4
|0
|1
|3
|22:24
|13
|6
Kladno
|8
|2
|2
|2
|2
|24:26
|12
|7
Plzeň
|8
|2
|2
|1
|3
|19:20
|11
|8
Liberec
|8
|3
|0
|2
|3
|21:25
|11
|9
Sparta
|8
|3
|0
|1
|4
|25:24
|10
|10
Litvínov
|8
|2
|1
|1
|4
|20:25
|9
|11
Brno
|7
|2
|1
|0
|4
|20:23
|8
|12
Vítkovice
|7
|2
|0
|1
|4
|19:26
|7
|13
M. Boleslav
|8
|1
|1
|1
|5
|18:31
|6
|14
Olomouc
|8
|1
|1
|0
|6
|16:30
|5
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