Talent Kubiesa (20) válí: Kdyby do Třince přišel někdo, kdo spasil svět, usměrnili by ho
Ve věkové kategorii do 23 let je aktuálně vidět nejvíc z celé extraligy. Ocelář Matěj Kubiesa (20) vládne mladým s bilancí 3+4 v osmi zápasech. Během nich jeho Třinec vytvořil soutěžní rekord v podobě historicky nejúspěšnějšího startu. Po nejčerstvějším vítězství 9:0 nad Olomoucí byl talent Slezanů speciálním hostem podcastu Zimák. Promluvil o laufu týmu, ale také své vlastní kariérní cestě. „Nebudu lhát, jednou bych si NHL chtěl zahrát. To určitě v hlavě mám,“ řekl.
Prošel si Kanadou i švédskou výchovou. Je ale jedním z těch, komu ve finále nejvíc prospěla česká cesta. Postupnými krůčky se Matěj Kubiesa dopracoval k tomu, že poskočil do druhé útočné formace Ocelářů. Další zastávky jsou teprve před ním. Reprezentace? NHL? Všechno je možné, když vydrží u současné dřiny. „Kdyby do Třince přišel někdo, kdo si myslí, že spasil svět a nedělal věci navíc, okamžitě by ho usměrnili,“ je přesvědčený Kubiesa.
Co stojí za tím, že jste v sezoně ještě neprohráli?
„Je to o našem nastavení. Každé utkání je nová příležitost. Snažíme se opravdu jít zápas od zápasu a vyhrávat, co nejvíc můžeme.“
Vážně je to tak, že jedete do Olomouce a lauf nebo možnost historického rekordu vůbec neřešíte?
„V podvědomí to je. Nedokážeme úplně vypnout internet. Napsalo se, že máme rekord na dosah. Ale myslím, že jsme si to úplně nepřipouštěli, že musíme vyhrát. Samozřejmě jsme v Olomouci uspět chtěli.“
Což se povedlo, skalp 9:0 vás musel bavit.
„Ano, ale věděli jsme, že to v Olomouci nikdy není lehké. Nečekali jsme zápas, který by dopadl takovým výsledkem, i když jsme za to rádi. Povedlo se nám udělat rekord, ale v pátek chceme zase navázat.“
Tento hlad je v týmu taky pořád? Když jste po utkání odcházeli do kabiny, mluvil jste s parťáky, jaká škoda, že nepadl desátý gól.
„S Pírkem (Filipem Pyrochtou) jsem se o tom opravdu bavil, na konci zápasu totiž zlomil hokejku. Říkali jsme si, že ještě zkusíme poslední signál, zbývalo patnáct sekund, když jsme šli na led. Škoda, že se mu to stalo, protože jsme jeli zrovna s Markem (Daňem) do branky. A abych odpověděl, snažíme se vždycky jet až do konce. Góly chceme dávat.“
Růžička nás mladé usměrňuje
Musí pro takové nastavení fungovat hlavně parta v kabině?
„U nás je fantastická. Děláme i aktivity mimo led, hodně spolu soutěžíme, hrajeme bago a podobně. V týmu je vážně velká soutěživost.“
Třeba vám pomáhají i dlouhé cesty autobusem. Často jezdíte na zápas den předem.
„To mi osobně nevadí. Myslím, že je fajn, že nemusíme jet daleko v den zápasu a nesedíme čtyři hodiny v autobuse. Na tripu strávíme čas pospolu. I tím se tvoří tým. Vymyslíme určité aktivity, i to může pomoct.“
Jak vás mezi sebe berou zkušení hráči jako Martin Růžička?
„Zrovna Růža je lídr naší kabiny. Nějakým způsobem nás mladé usměrňuje, bavíme se. Někdy mi řekne, abych byl opatrnější a trošku ubral, když je před zápasem. Radí mi hodně. Stejně tak Hudy (Libor Hudáček) s Markem. Když jsme na ledě, probírají se mnou různé situace, říkají mi o nich. Všichni jsou lídři a hodně mi pomáhají.“
Dostanete někdy taky kartáč?
„Každý z nich je trošku specifický. Růža je ten, který vyžaduje maximum. Hraje se pro tým, tuhle mentalitu máme jasně danou. A Růža třeba řekne, ať člověk nevymýšlí tolik, zahraje to jednoduše. Hlavně ke konci zápasu, když vedeme o gól, o dva. S Hudym a Markem spíš probíráme herní situace, kam se na ledě postavit.“
Člověk si šanci musí vybojovat
Jaké to vlastně bylo, když jste mezi takové hráče přišel poprvé?
„Co si pamatuju, se všemi jsem se tak nějak pozdravil. Přišli, představili jsme se. Měl jsem možnost s nimi absolvovat letní přípravu, během níž jsme se nějak poznali. Když jsem dostal možnost hrát první zápasy, kluci mě už určitým způsobem vnímali.“
Máte jako mladý hráč povinnosti? Třeba při dlouhých cestách?
„Že bych dělal letušku? (směje se) Ne, nic takového nemám. Naštěstí mě to minulo.“
Vnímáte, jak Oceláři dokážou při soustavném sběru medailí zapojovat také mladé hráče? Nejste prvním. Současný tým také stojí na jménech jako Michal a Ondřej Kovařčíkovi, Marian Adámek a podobně. Petr Sikora se odrazil do AHL.
„Je super, že mladým klukům dávají v Třinci prostor. Máme možnost, která není všude samozřejmostí. Každý si toho váží. Zrovna na Michalovi, Ondrovi nebo Majovi je to vidět. Třinec je pro ně srdcovou záležitostí, není zadarmo. Člověk si šanci musí vybojovat.“
Jinak by se dělo co?
„Kdyby přišel někdo, kdo si myslí, že spasil svět, byl by mladý a nedělal věci navíc, okamžitě by mu dali najevo, že tudy cesta nevede. Usměrnili by ho.“
Vás zřejmě nemuseli. Proslýchá se, že byste na zimáku skoro nejradši spal.
„Nevím, jestli bych tam spal, ale určitě si přidávám navíc. Vím, že mě to posouvá a díky tomu můžu být zase lepší hráč.“
Na střelbu jsem se zaměřil
K tomu jste dospěl v Kanadě nebo ve Švédsku, kde jste hrál?
„Vzešlo to spíš ze mě. V Kanadě se moc netrénovalo, hrály se hlavně zápasy. Od malička jsem byl typ, co si rád přidal, střílel navíc. Ale poslední dva roky dřiny vzešly ze mě, že musím ještě přidat, fyzicky se dát dokupy, abych byl schopný v chlapech hrát.“
Souvisí s tím vaše vytříbená schopnost zakončení?
„Řekl bych, že to je osmdesát procent píle, dvacet procent talent. Natrénoval jsem toho hodně. I přes sezonu pravidelně střílím navíc. Poslední dva roky jsem se na to zaměřil.“
Už jako teenager jste nicméně hledal možnosti, jak se zlepšit. Vzpomenete si, kde jste trénoval v covidové době?
„Pamatuji si, bylo to v Polsku v Jestřebí. Vytvořili jsme skupinku deseti, patnácti kluků z Moravy, která trénovala. Byl tam občas třeba Eda Šalé. Tréninky měly docela kvalitu. Byl jsem do toho nějak zapojený, už si nepamatuji, kdo to přesně zorganizoval, ale dali jsme se do kupy “
Odměnu za práci letos sklízíte. Se startem ročníku jste povýšil do druhého útoku právě vedle Hudáčka a Daňa.
„Cením si toho neskutečně. Pro mě velká příležitost. Snažím se na ledě trenérům splácet důvěru. Každý zápas se snažím na hřišti nechat všechno. Jsem rád, že s takovými hráči můžu nastupovat. Oba jsou playmakeři, tvůrci hry, ale i střelci. Skvělí hráči.“
Zápasy se Spartou a Pardubicemi mám rád
Osobně jste dospěl k bilanci 3+4, čímž vedete mezi šedesáti hráči ročníku 2003 a mladším. Souvisí to s týmovou pohodou?
„Pomůže to. Bylo i dost zápasů, kdy jsme nastříleli přes pět gólů. Řekl bych, že vůbec nejtěžší bylo utkání s Plzní, kdy u nás hrála výborně, možná nás i dvě třetiny přehrávala. Otáčeli jsme až ve třetí třetině.“
Takže máte v lize neoblíbené soupeře?
„Snadno se nehraje v Olomouci ani v Litvínově, jejich stadiony jsou specifické, taky mají úzké hřiště. Není lehké u nich vyhrát. Ale neberu to tak, že bych měl neoblíbeného soupeře. Do zápasu se musí jít sebevědomě a s tím, že se zvládne.“
A co ti oblíbení?
„Ano, ty mám. Zápasy se Spartou a Pardubicemi jsou lehce vyhrocenější. S nimi se mi hraje dobře.“
Nepíšete teď kamarádovi Petru Sikorovi, jak se vám daří, když odešel?
„To jsem mu zrovna nepsal. (směje se) Ale viděl jsem, že dával první gól v AHL, tak jsem se mu ozval. Jsme občas v kontaktu, napíšeme si co a jak.“
Jednou bych si chtěl NHL zahrát
Ta zmínka není náhodná. Neláká vás jeho cesta za moře?
„Snažím se soustředit na to, že jsem aktuálně v Třinci. Je rozjetá sezona, úplně na to nemyslím. Jsem rád, že můžu za Oceláře nastupovat, ale nebudu lhát, jednou bych si NHL chtěl zahrát. To určitě v hlavě mám, že bych se tam chtěl probojovat.“
Zámoří jste si zkusil ve WHL. Co vám kanadská juniorka přinesla, nebo naopak sebrala?
„Těžko říct. Nedá se hodnotit, jestli mi víc dala, nebo vzala. Je to zkušenost, která pomoct může, něco jsem si určitě odnesl. Teď už se soustředím na Třinec.“
Hrál jste v Kanadě dost?
„Na začátku jsem měl slušný ice-time kolem patnácti minut, ale po desátém zápase se začal snižovat. Důvod jsem ani nevěděl. Ke konci sezony jsem nebyl skoro vůbec vytížený, proto jsem se snažil vrátit do Třince, do rodného prostředí, kde to znám.“
Nejste prvním, kdo popisuje, že s komunikací s hráči se tam úplně nemažou.
„Je možné, že je to akorát trenér od trenéra. Záleží asi na lidech, jak to mají v organizaci nastavené, jestli situaci s hráči probírají, nebo ne.“
Cílem je reprezentace
Říkal jste si, že by cizina mohla být vaše cesta, nebo jste vyslechl rady jiných? A jak byste mladým radil dnes?
„Myslím, že jsem to v hlavě měl, že bych si zahraničí chtěl vyzkoušet, než jsem z Třince odešel. Je to hodně individuální. Záleží, jestli chce člověk odejít, nebo je to právě na sílu, kdy mu někdo poradí. Když z Třince odcházeli jiní kluci, bavili jsme se o tom. Oni si to chtěli vyzkoušet. Proč ne? Ale česká cesta je taky dobrá, dává smysl, hodně se tu trénuje. Odehraje se i slušná porce zápasů.“
Myslíte teď v rámci svých ambic i na dospělou reprezentaci?
„Je to taky jeden z mých cílů. Ale nekoukám úplně na to, jestli to bude listopadový sraz, ten další nebo kdykoliv v budoucnu. Časově to nemám vymezené. Chci jen podávat co nejlepší výkony, a když nominace přijde, tak přijde.“
S reprezentačním dresem máte zatím spojené hlavně letošní stříbrné MS juniorů. Jak na něj pohlížíte s odstupem?
„Jsou to momenty, na které nikdy nezapomenu. Někteří říkají, že šlo o obrovský úspěch. Já bych řekl, že to bylo taky trošku zklamání, na finále se mi nevzpomíná nejlépe (porážka se Švédskem 2:4). Každopádně jeden z největších zážitků v kariéře.“
Měli jste za sebou těžké semifinále s Kanadou, ale proti Švédům jste i tak sahali po srovnání. Snad jen mít víc času.
„Taky jsme se o tom bavili. Kdyby byly čtyři minutky navíc… Ale semifinále se na nás určitě podepsalo. Přijeli jsme pozdě na hotel, hráli jsme až večerní zápas. Byli jsme o půlnoci v posteli, za dvacet hodin se hrálo po neskutečně těžkém zápase s Kanadou. Fyzicky jsme se nemohli první dvě třetiny vůbec rozjet. Závěrečný tlak byl hektický, ale vytlačili jsme ze sebe úplně poslední šťávu.“
Na dvacítkách jsme si všichni byli blízcí
Čím to bylo, že jste vždycky dokázali najít vnitřní sílu?
„Bylo to o tom, jaký tým jsme měli v kabině. Všichni jsme si byli blízcí, ne rozdělení. Celá parta si rozuměla. Byli jsme rádi, že tam můžeme být, drželi jsme pospolu. A věděli jsme, že i když prohráváme, máme vnitřní sílu se do zápasu vrátit.“
Tvrdilo se, že jedním ze zlomových momentů byla domluva Patrika Augusty po jednom z nepovedených tréninků.
„Já jsem u toho zrovna nebyl. Trefil jsem tam mantinel, šel jsem z ledu, nebyl jsem u toho. Ale kluci mi říkali, že trenéři měli proslov a nebyli spokojení.“
Takže vaše dojmy ze současného kouče Sparty?
„Celý trenérský štáb byl jeden z nejlepších, jaký jsem měl. Vycházel z nich na lavičce velký klid. Věděli jsme, že stojí za námi.“
Máte vysvětlení, proč se pak hráči z úspěšné dvacítky neprokoušou do NHL?
„Nedokážu odpovědět, proč to tak je. Viděl jsem teď, že Adam Jiříček měl v NHL první zápasy. Ale osobní názor nemám.“
NHL tedy sledujete?
„To jsem zahlédl jen na sociálních sítích. Že bych se díval na celé zápasy, to ne. Není čas. A taky si myslím, že by hlava byla hokejem přehlcená. Stačí, že máme skoro každý den trénink, do toho zápasy. Nechci ještě přidávat.“