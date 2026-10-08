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ZIMÁK s fantomem Frodlem: Občas je to u nás doma jako u Vémolů, líčí otec tří dětí

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ZIMÁK s fantomem Frodlem: Občas je to u nás doma jako u Vémolů • Zdroj: isport.tv
Brankář Dominik Frodl měl radost, i když neudržel čisté konto
Brankář Karlových Varů Dominik Frodl v akci
Brankář Dominik Frodl u střídačky
Dominik Frodl
Adam Lukošik se raduje z branky
Hokejisté Karlových Varů se radují z branky Adama Lukošika
Pavel Patera
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TV iSport
Tipsport extraliga
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Fantom F řádí. Je doslova extraligovým hitem. Dominik Frodl rozjel sezonu přímo velkolepě, po šesti odehraných utkáních má pět výher, gólový průměr na zápas pod 0,7 a úspěšnost zákroků téměř 98 procent. Jde o neuvěřitelná čísla třicetiletého gólmana, jenž zraje jako víno a pevně doufá, že nastane i jeho reprezentační éra. Co za jeho dominancí stojí? Jak si vyhodnocuje svá vystoupení, co je pro něj podstatné v kariéře, jak vychází se svými kolegy, v čem mu pomáhají jeho tři děti? A má myšlenky na odchod do ještě silnějších týmů? Zajímavé odpovědi na spoustu otázek přináší podcast Zimák, v němž byl brankář Karlových Varů hostem.

Všechny kompletní díly Zimáku najdete na www.zimakpodcast.cz.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec8800040:1624
2Pardubice9700239:2521
3K. Vary7500219:1015
4Mountfield8320323:2013
5Č. Budějovice8401322:2413
6Kladno8222224:2612
7Plzeň8221319:2011
8Liberec8302321:2511
9Sparta8301425:2410
10Litvínov8211420:259
11Brno7210420:238
12Vítkovice7201419:267
13M. Boleslav8111518:316
14Olomouc8110616:305
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

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