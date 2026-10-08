Majitel Pavlík na debatě s fanoušky: Konstruktivní i kritické věci. Všem nám jde o Vítkovice
Tři nepovedené sezony a sílící (často anonymní) kritika na sociálních sítích jej přiměly se postavit před fanoušky. Vítkovický majitel Aleš Pavlík chlapsky odpovídal dvě hodiny v kuse na hromadu dotazů, často i nepříjemných. „Obrovský respekt, že před námi stojíte. V českém prostředí je netradiční, aby majitel přišel a vysvětloval své kroky,“ poděkoval jeden z přítomných. V Mustang Aréně se sešlo okolo 150 lidí.
Od prohraného semifinále v roce 2023 s Hradcem Králové protočil modrobílý klub hned šest hlavních trenérů - Miloše Holaně, Pavla Trnku, Davida Bruka, Vlastimila Wojnara, Václava Varaďu a Yoricka Treilleho. Střídali se i šéfové sportovního úseku. Za Romana Šimíčka převzal zodpovědnost Varaďa, kterého na jaře nahradil dosavadní sportovní a výkonný manažer Patrik Rimmel.
Rošád bylo několik, jenže výsledky nepřicházely. I proto majitel Aleš Pavlík inicioval schůzku s fanoušky. Vysvětloval jim kroky, které klub v poslední době udělal.
Dostalo se třeba na březnový konec Václava Varadi. „Venci si vážím. Byly to dva těžké dvouhodinové rozhovory, kdy jsme jeho pozici řešili. Rozešli jsme se tak, že si můžeme kdykoliv napsat nebo zavolat. Při rozloučení jsme se shodli, že jsme z regionu a cesty se mezi námi zavřít nemůžou,“ popsal Pavlík.
„Pro mě to bylo strašně těžké rozhodnutí. Když jsem ho sem tři měsíce přesvědčoval, nenapadlo mě, že za rok a čtvrt se s ním budu muset rozloučit. To rozhodnutí jsem udělal, protože jsem cítil, že to tak musí být. Prostě si to jen mezi trenéry a hráči nesedlo,“ líčil.
Švýcarská cesta
Po Varaďově konci převzal Vítkovice Treille. „Yoricka jsem bral proto, aby přišel člověk s jiným úhlem pohledu, z jiné kultury a z jiného státu. Žil dlouhodobě ve Švýcarsku, v Americe i ve Finsku. Kulturu má vychovanou Švýcarskem,“ vyzdvihl majitel.
Řeč se poté stočila i k potřebě ryze hokejové arény či snaze dostat víc fanoušků na domácí zápasy. Diskuze to byla přínosná i věcná. Vítkovický majitel se v žádné ze svých odpovědí neschovával. „Nebylo to o tom, že bych vystoupil z komfortní zóny. V práci umím čelit všem problémům. Spíš to bylo o tom vystoupit z neznámého Pavlíka do komunikace s fanoušky,“ vysvětloval pro přítomná média.
„Myslím si, že i z reakcí, které v průběhu diskuze vznikly, byla vzájemná interakce výborná a pozitivní. Padly konstruktivní i kritické věci, které jsme si vzájemně vysvětlili. Všem nám jde o jedno - aby šel vítkovický hokej nahoru a aby i v těžkých dobách extraliga v Ostravě zůstala a ufinancovala se,“ uvedl.
Jak je to s prodejem klubu?
Dostalo se i na fámy okolo prodeje klubu, které v posledních letech vznikaly. Majitel však ujistil, že nic takového na pořadu dne není a ani nebylo.
„V případě, že půjde kolem takzvaný velký kluk (bohatý investor), který řekne ‚chci ti pomoci‘ a bude to dávat hlavu i patu, bránit se tomu nebudu. Záleží mi na tom, aby Vítkovice měly šanci hrát nahoře,“ dušoval se.
„Pokud tato příležitost přijde, nebude to o mém egu, že bych chtěl být stoprocentním vlastníkem. Pro mě je nejdůležitější pomoci vítkovickému klubu, který mě stojí nervy, stres, peníze, zdraví, ale který hlavně tak moc miluju,“ doplnil Pavlík.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|8
|8
|0
|0
|0
|40:16
|24
|2
Pardubice
|9
|7
|0
|0
|2
|39:25
|21
|3
K. Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|19:10
|15
|4
Mountfield
|8
|3
|2
|0
|3
|23:20
|13
|5
Č. Budějovice
|8
|4
|0
|1
|3
|22:24
|13
|6
Kladno
|8
|2
|2
|2
|2
|24:26
|12
|7
Plzeň
|8
|2
|2
|1
|3
|19:20
|11
|8
Liberec
|8
|3
|0
|2
|3
|21:25
|11
|9
Sparta
|8
|3
|0
|1
|4
|25:24
|10
|10
Litvínov
|8
|2
|1
|1
|4
|20:25
|9
|11
Brno
|7
|2
|1
|0
|4
|20:23
|8
|12
Vítkovice
|7
|2
|0
|1
|4
|19:26
|7
|13
M. Boleslav
|8
|1
|1
|1
|5
|18:31
|6
|14
Olomouc
|8
|1
|1
|0
|6
|16:30
|5
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