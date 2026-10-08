Posazený bek řídil vítězství Komety. A co je (zase) se Spartou? Před rokem se pakoval kouč
Jak nakopnout Kometu? Posadit zavedeného beka Filipa Krále! Zdá se, že to štědře odměňovaného obránce nastartovalo, a když se po dvou absencích vrátil do sestavy, pomohl třemi body (1+2) k vítězství 4:3 v nastavení v O2 aréně. Naopak k domácím se hodí otázka: Sparto, co se to s tebou zase děje? Sice stáhla dvougólové manko, i díky gólu dalšího kritizovaného (Matěje Blümela), ale nakonec prohrála v nastavení. Doma padla potřetí v sezoně. Shodou okolností – přesně před rokem odvolala kouče Pavla Grosse…
Hrdinou mohl být útočník Adam Zbořil, který měl na dosah klíč k úspěchu. Ale krátce před koncem netrefil odkrytou branku, střelu zablokoval domácí zadák Ronald Knot. A místo, aby si Kometa uzmula výhru, přišla o vedení.
Pro Zbořila nastal hořký moment. Při stejném střídání vyfasoval dvouminutový trest, usedl na trestnou lavici. A domácí v čase 59:07 vyrovnali. Centr Michael Špaček zachytil odražený puk a už pro něj nebyl až takový problém poslat ho do odkryté části branky. Domácí fanoušci začali jásat. V sezoně si zatím až tolik radosti neužili, takže teď o to víc.
Králova odpověď: Tři body
Hala byla opět velmi slušně zaplněná (12 193 lidí), ale radost nevydržela. Potom to opět byl Zbořil, který si se spoluhráči cestou do šatny spustil vítězné pokřiky, v nastavení totiž rozhodl Robert Leino. Po přihrávce právě Krále, který se vrátil do sestavy ve velkém stylu.
Dvakrát v řadě chyběl. Hlavní kouč Libor Zábranský mu tím vyslal jasný signál: Takhle ne! Boss Komety je známý tím, že se s nikým nepáře. Ač má hráč sebevětší jméno, tak pokud při zápase „nežere led,“ nemá s ním slitování.
Laxní přístup ho stál místo, ale teď se odměnil třemi body. Kometa střelecky zaostávala, ale i tak vedla. Jeden ze sparťanských fanoušků si nahlas během druhé části povzdychl: „Oni dvakrát vystřelí a dají dva góly!“ Kometa byla střelecky o dost pasivnější, ale na obří kostce v tu chvíli svítilo 0:2.
„Jsem rád, že po těch dvou zápasech, co jsem nehrál, jsem mohl přispět k výhře," reagoval sám 26letý obránce.
Potom zodpověděl i na dotaz, jaké to pro něj bylo, když chyběl v sestavě. I když byl zdravý. „Určitě to není něco, co vás potěší, ale snažil jsem se pracovat, udržovat se v kondici. Abych odvedl svoji práci, až přijde šance jít zase do zápasu," uvedl bek, jenž ve dvou zápasech naskočil do akce v NHL.
Skóre zkorigoval další hráč, jehož sezona se zatím také neodehrává podle ideálního scénáře. Matěj Blümel. Při početní výhodě se k němu odrazil puk a bez zaváhání ho poslal do odkryté sítě. Ta úleva! Konečně, musel si říct… Radostí vyskočil na plexisklo. Trefil se po pěti utkáních, teprve podruhé v sezoně. Snížil na 1:2.
Domácí se dostali na dostřel a do třetí části šli s nadějí, že bitvu otočí. Ale buldočí odhodlání nejspíš nechali v kabině. Hlavně úvod byl z jejich strany mdlý. Důkaz? Vox populi z hlediště. Ten samý fanoušek, co komentoval předešlou trefu Komety, si tentokrát povzdychl: „Teď hrajeme velký prd!“
Oba týmy čeká hodně práce
Na chvíli se domácí probrali, srovnali, ale nakonec stejně na výhru nedosáhli. Doplatili na neproměněné šance a frustraci. „Momentálně nejsme v pozici, kdy bychom sebevědomí měli tak vysoké, že bychom nad tím mohli mávnout rukou. Bohužel, nedá se nic dělat, musíme pracovat dál a já věřím, že se to otočí,“ přeje si sparťanský obránce Ronald Knot.
I tak platí, že oba týmy mají před sebou hodně práce. Sparta přesně před rokem odvolala kouče Pavla Grosse a už v tu dobu se v kuolárech řešilo, že by mohl přijít Augusta, renomovaný architekt juniorských úspěchů.
Skutečně dorazil, ale výsledky jsou zatím matné. Pražský tým, čekající na titul dvacet let (!), je v tabulce osmý.
Kometa desátá, což také není na žádné juchání.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|8
|8
|0
|0
|0
|40:16
|24
|2
Pardubice
|9
|7
|0
|0
|2
|39:25
|21
|3
K. Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|19:10
|15
|4
Plzeň
|9
|3
|2
|1
|3
|23:21
|14
|5
Mountfield
|8
|3
|2
|0
|3
|23:20
|13
|6
Č. Budějovice
|9
|4
|0
|1
|4
|23:28
|13
|7
Kladno
|8
|2
|2
|2
|2
|24:26
|12
|8
Sparta
|9
|3
|0
|2
|4
|28:28
|11
|9
Liberec
|8
|3
|0
|2
|3
|21:25
|11
|10
Brno
|8
|2
|2
|0
|4
|24:26
|10
|11
Litvínov
|8
|2
|1
|1
|4
|20:25
|9
|12
Vítkovice
|7
|2
|0
|1
|4
|19:26
|7
|13
M. Boleslav
|8
|1
|1
|1
|5
|18:31
|6
|14
Olomouc
|8
|1
|1
|0
|6
|16:30
|5
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