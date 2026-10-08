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Posazený bek řídil vítězství Komety. A co je (zase) se Spartou? Před rokem se pakoval kouč

Potyčka před brněnskou brankou v závěru první třetiny
Potyčka před brněnskou brankou v závěru první třetinyZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Po brance Roberta Leina mohla v O2 areně propuknout brněnská radost
Po brance Roberta Leina mohla v O2 areně propuknout brněnská radost
Po brance Roberta Leina mohla v O2 areně propuknout brněnská radost
Vyrovnávací trefa Michaela Špačka
Patrik Augusta na střídačce Sparty
Hokejisté Komety slaví gól do branky Sparty
Hokejisté Komety slaví gól do branky Sparty
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Zdeněk Janda
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Jak nakopnout Kometu? Posadit zavedeného beka Filipa Krále! Zdá se, že to štědře odměňovaného obránce nastartovalo, a když se po dvou absencích vrátil do sestavy, pomohl třemi body (1+2) k vítězství 4:3 v nastavení v O2 aréně. Naopak k domácím se hodí otázka: Sparto, co se to s tebou zase děje? Sice stáhla dvougólové manko, i díky gólu dalšího kritizovaného (Matěje Blümela), ale nakonec prohrála v nastavení. Doma padla potřetí v sezoně. Shodou okolností – přesně před rokem odvolala kouče Pavla Grosse…

Hrdinou mohl být útočník Adam Zbořil, který měl na dosah klíč k úspěchu. Ale krátce před koncem netrefil odkrytou branku, střelu zablokoval domácí zadák Ronald Knot. A místo, aby si Kometa uzmula výhru, přišla o vedení.

Pro Zbořila nastal hořký moment. Při stejném střídání vyfasoval dvouminutový trest, usedl na trestnou lavici. A domácí v čase 59:07 vyrovnali. Centr Michael Špaček zachytil odražený puk a už pro něj nebyl až takový problém poslat ho do odkryté části branky. Domácí fanoušci začali jásat. V sezoně si zatím až tolik radosti neužili, takže teď o to víc.

Králova odpověď: Tři body

Hala byla opět velmi slušně zaplněná (12 193 lidí), ale radost nevydržela. Potom to opět byl Zbořil, který si se spoluhráči cestou do šatny spustil vítězné pokřiky, v nastavení totiž rozhodl Robert Leino. Po přihrávce právě Krále, který se vrátil do sestavy ve velkém stylu.

Dvakrát v řadě chyběl. Hlavní kouč Libor Zábranský mu tím vyslal jasný signál: Takhle ne! Boss Komety je známý tím, že se s nikým nepáře. Ač má hráč sebevětší jméno, tak pokud při zápase „nežere led,“ nemá s ním slitování.

Laxní přístup ho stál místo, ale teď se odměnil třemi body. Kometa střelecky zaostávala, ale i tak vedla. Jeden ze sparťanských fanoušků si nahlas během druhé části povzdychl: „Oni dvakrát vystřelí a dají dva góly!“ Kometa byla střelecky o dost pasivnější, ale na obří kostce v tu chvíli svítilo 0:2.

„Jsem rád, že po těch dvou zápasech, co jsem nehrál, jsem mohl přispět k výhře," reagoval sám 26letý obránce.

Potom zodpověděl i na dotaz, jaké to pro něj bylo, když chyběl v sestavě. I když byl zdravý. „Určitě to není něco, co vás potěší, ale snažil jsem se pracovat, udržovat se v kondici. Abych odvedl svoji práci, až přijde šance jít zase do zápasu," uvedl bek, jenž ve dvou zápasech naskočil do akce v NHL.

Skóre zkorigoval další hráč, jehož sezona se zatím také neodehrává podle ideálního scénáře. Matěj Blümel. Při početní výhodě se k němu odrazil puk a bez zaváhání ho poslal do odkryté sítě. Ta úleva! Konečně, musel si říct… Radostí vyskočil na plexisklo. Trefil se po pěti utkáních, teprve podruhé v sezoně. Snížil na 1:2.

Domácí se dostali na dostřel a do třetí části šli s nadějí, že bitvu otočí. Ale buldočí odhodlání nejspíš nechali v kabině. Hlavně úvod byl z jejich strany mdlý. Důkaz? Vox populi z hlediště. Ten samý fanoušek, co komentoval předešlou trefu Komety, si tentokrát povzdychl: „Teď hrajeme velký prd!“

Oba týmy čeká hodně práce

Na chvíli se domácí probrali, srovnali, ale nakonec stejně na výhru nedosáhli. Doplatili na neproměněné šance a frustraci. „Momentálně nejsme v pozici, kdy bychom sebevědomí měli tak vysoké, že bychom nad tím mohli mávnout rukou. Bohužel, nedá se nic dělat, musíme pracovat dál a já věřím, že se to otočí,“ přeje si sparťanský obránce Ronald Knot.

I tak platí, že oba týmy mají před sebou hodně práce. Sparta přesně před rokem odvolala kouče Pavla Grosse a už v tu dobu se v kuolárech řešilo, že by mohl přijít Augusta, renomovaný architekt juniorských úspěchů.

Skutečně dorazil, ale výsledky jsou zatím matné. Pražský tým, čekající na titul dvacet let (!), je v tabulce osmý.

Kometa desátá, což také není na žádné juchání.

KonecLIVE Po prodl.
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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec8800040:1624
2Pardubice9700239:2521
3K. Vary7500219:1015
4Plzeň9321323:2114
5Mountfield8320323:2013
6Č. Budějovice9401423:2813
7Kladno8222224:2612
8Sparta9302428:2811
9Liberec8302321:2511
10Brno8220424:2610
11Litvínov8211420:259
12Vítkovice7201419:267
13M. Boleslav8111518:316
14Olomouc8110616:305
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